أبوظبي: أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أكبر معرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نوعه، والمخصص للاحتفاء بالثقافة والتراث الإماراتي في مجالات الصقارة والصيد والفروسية وصيد الأسماك والرياضات الخارجية، عن رعاية شركة راكنا للأسلحة، لقطاع الأسلحة في الدورة الثانية والعشرين من المعرض، والذي يُعقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، وتنظيم مجموعة أدنيك؛ إحدى شركات مدن، وبالتعاون نادي صقاري الإمارات، من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2025 في مركز أدنيك أبوظبي.

وستعرض "راكنا" تشكيلة متنوعة وحصرية من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال الأسلحة النارية، وأجهزة التصويب الدقيقة، والمعدات التكتيكية المتطورة. كما تبرز الشركة، الرائدة في دعم قطاعي الدفاع والرياضة في الإمارات، بدور استراتيجي يتعدى مجرد المشاركة في الفعاليات؛ إذ تسعى إلى تعزيز التعاون بين كبُرى الشركات المصنعة عالمياً وأبرز الجهات المعنية إقليمياً، مع التركيز على الابتكار، والالتزام بأعلى معايير الجودة، وتبني أفضل الممارسات التجارية المسؤولة.

وبهذه المناسبة، قال سعد الحساني، مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025: " تمثل الشراكة مع شركة "راكنا للأسلحة" خطوة تتجاوز مجرد إثراء برنامج المعرض، إذ تعكس التزامنا الراسخ بتقديم مستويات غير مسبوقة في رياضتي الصيد والرماية، ونثق بأن تشكيلة "راكنا" الفريدة من الأسلحة والمعدات التكتيكية المتطورة ستستقطب اهتمام شريحة واسعة من الزوار، بدءاً من المتخصصين ذوي الخبرة العالية؛ ووصولاً إلى المبتدئين المتحمسين لاستكشاف أحدث التقنيات. ويهدف تعاوننا المشترك إلى تصميم تجربة فريدة من نوعها، تجسد عمق الموروث الثقافي الإماراتي الأصيل، مع الحفاظ على أعلى قواعد المسؤولية والممارسات الأخلاقية في هذا القطاع الحيوي."

من جانبه، قال حمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة "راكنا للأسلحة": "نفخر في "راكنا" بأن نكون المورّد الموثوق للأسلحة والذخائر والملحقات عالية الجودة للمدنيين والعسكريين في الإمارات، ويسعدنا عرض مجموعة استثنائية ومميزة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والأسلحة 2025، والتي تضم أكثر من 45 علامة تجارية عالمية رائدة معروفة بدقتها وموثوقيتها وابتكاراتها، إذ تُجسد تشكيلتنا أفضل ما يقدمه القطاع، ونؤكد التزامنا بتقديم هذه المنتجات المتطورة لمتعاملينا وشركائنا، الذين سيكتشفون في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية مجموعة متنوعة من الأسلحة والملحقات التي تعكس حرصنا على الجودة والتميز."

يُؤكد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 مكانته كأبرز الفعاليات الشاملة في هذا القطاع، إذ يجمع بين عرض أحدث المنتجات العالمية وترسيخ الهوية الإماراتية الأصيلة وإبراز الإرث الثقافي الثري، كما يُمثّل المعرض، المنصة الأمثل لالتقاء الخبراء والمتخصصين والمهتمين محلياً وإقليمياً وعالمياً، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري وتبادل الخبرات. وسيكون الزوار على موعد مع تجربة استثنائية تُبرز تجدد هذا التراث العريق وحيويته.

كما يوفر المعرض فرصة لاستكشاف قطاع الصيد، إذ يُمكن للهواة التعرف على أحدث الابتكارات في معدات الصيد والسيارات الترفيهية والتخييم من العلامات العالمية الرائدة، وسيقدم العارضون أحدث التصاميم والابتكارات، التي تلبي احتياجات كل من المغامرين المخضرمين والمهتمين والمختصين والوافدين الجدد إلى هذا المجال.

للاستفسار والمزيد من المعلومات حول معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والاطلاع على آخر التطورات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمعرض: https://www.adihex.com

-انتهى-

#بياناتحكومية