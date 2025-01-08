المنامة - أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة اليوم عن انضمام شركة طلبات، المنصة الرائدة في تقديم خدمات التوصيل حسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كشريك للمنتدى في نسخته الثالثة القادمة، المقرر إقامتها في 28-29 يناير 2025 في مملكة البحرين. وسيُعقد المنتدى بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة في البحرين. وسيركز المنتدى على موضوع "تحريك العمل والاستثمار للمرونة المناخية والطاقة".

وتؤكد شراكة طلبات التزام الشركة بالاستدامة، وسعيها لإيجاد حلول مدفوعة بالابتكار، لمعالجة التحديات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث تُعرف بدمج الممارسات الصديقة للبيئة في عملياتها. وقدمت طلبات مبادرات مثل تحسين العمليات اللوجستية، واعتماد خيارات التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة، مما يظهر دعمها لأهداف المناخ الإقليمية.

وسوف ينضم ممثلون من طلبات إلى أكثر من 400 من قادة الأعمال الإقليميين، وصُنّاع القرار، وخبراء الاستدامة في المنتدى في يناير 2025. حيث سيقدم المنتدى منصة للحوار والتعاون بين القطاعات، مع التركيز على استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية، ودفع النمو المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيبحث المشاركون الحلول القابلة للتنفيذ، لتعزيز مرونة المناخ الإقليمية تجاه أهداف التنمية المستدامة، مع التأكيد على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق هذه الطموحات.

وتعليقاً على الشراكة قال مؤيد عقل، المدير التنفيذي، لشركة طلبات البحرين: "يشرفنا أن نتعاون مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة في نسخته لعام 2025. كشركة متجذرة بعمق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ندرك تماماً الدور الحاسم الذي نلعبه في تعزيز الممارسات المستدامة، ونشجع الابتكار لمواجهة التحديات المناخية. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بالاستفادة من حجمنا وتكنولوجيتنا لإحداث تأثير دائم، كما نتطلع في الوقت نفسه إلى التفاعل مع قادة الفكر والخبراء في المنتدى، لدفع الحلول العملية والمؤثرة نحو مستقبل مستدام".

من جهتها قالت ليلا دانيش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كومينيكيشنس، المؤسس والمنظم للمنتدى: "نحن متحمسون لانضمام طلبات إلينا كشريك للمنتدى في نسخة 2025. وهذا يعكس التزام طلبات بالممارسات المستدامة والابتكار في نوع القيادة اللازمة لمواجهة التحديات المناخية الملحة في المنطقة". وأضافت دانيش "ستضيف مشاركتهم وجهات نظر قيمة حول كيفية تمكن الشركات من مواءمة عملياتها مع أهداف الاستدامة، وتعزيز التعاون المؤثر من أجل مستقبل أكثر مرونة".

ويشتمل جدول أعمال المنتدى مجموعة من المواضيع المركزية، لدفع رحلة المنطقة نحو الحياد الكربوني، بدءًا من الحاجة إلى زيادة التمويل وتطوير السياسات واللوائح، وصولاً إلى استراتيجيات الابتكار والتقدم التكنولوجي وغير ذلك. وسيضم المنتدى مجدداً عددًا من الكلمات الرئيسية، الجلسات النقاشية، وورش العمل على مدى يومين، حيث تم تصميمها لزيادة الوعي، وتعزيز التعاون، وتحفيز العمل والاستثمار، لتحقيق المرونة المناخية والطاقة الإقليمية.

وتحظى النسخة الثالثة لعام 2025 من المنتدى بدعم من الشريك الاستراتيجي بنك البحرين الوطني، وشركاء المنتدى: ألمنيوم البحرين (ألبا)، وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وشركة بنفت ، ومجموعة بوسطن للاستشارات، وشركة انفيرونمنت اريبيا للخدمات الاستشارية، وفولاذ القابضة، وبنك الخليج الدولي ش.م.ب.، والشريك التعليمي: منظمة إمباكت ليرننج أند ديفلوبمنت، وشركاء الإعلام: اقتصاد الشرق مع بلومبرغ، وأو جي أن، بي اف تي ميديا، وسيستنبل فايننس ديلي.

نبذة عن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة

يعتبر منتدى الشرق الأوسط للاستدامة منصة إقليمية لتعزيز الوعي وقيادة الجهود المناخية على مستوى القطاع الخاص، حيث يعد تبني حلول خفض الانبعاثات الكربونية وغيرها من تطبيقات طبيعية عنصرا مهما في مواكبة طموحات الاستدامة والحياد الكربوني الصفري لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. يستضيف المنتدى سنويا مؤتمرا مدته يومان (النسخة القادمة في يناير 2025) مع تنظيم عدة ورش عمل متخصصة وحوارات رفيعة المستوى، إضافة الى سلسلة من الطاولات المستديرة تقام في عدة مدن على مستوى المنطقة لمناقشة موضوعات مهمة لتعزيز خطى خفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة في اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

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