بالشراكة مع منحة رائد الفضاء آل وردن إنديفور وكالمان وورلد وايد، سيشرع الطلاب الإماراتيين في رحلة فريدة من نوعها إلى معسكر الفضاء الأمريكي المرموق ومركز الصواريخ التابع لوكالة ناسا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معرض ومؤتمر الصحة العربي، أكبر حدث ومؤتمر للرعاية الصحية في الشرق الأوسط وأكثرها تأثيرًا، عن الفريق الفائز الذي يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في الشراكة الافتتاحية مع منحة رائد الفضاء آل وردن إنديفور.

تم الإعلان عن أسماء الطلاب الإماراتيين الخمسة الذين يشكلون فريق المهمة 23 خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في معرض الصحة العربي، وسيشرعون الآن في مهمة مدتها 10 أيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتنتهي خلال مدة أسبوع في معسكر الفضاء الأمريكي التابع لوكالة ناسا ومركز الصواريخ في هانتسفيل، ألاباما، ومن بينهم حمد كانو، وآمنة محمود، وعلياء الشعفار، ونورا الفردان، الذين سيرافقهم معلم العلوم هايلي روبرتس من ريبتون دبي.

وحضر حفل توزيع الجوائز كبار الشخصيات بما في ذلك توم كالمان، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة إنديفور للمنح الدراسية؛ وسعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء؛ والدكتور سكوت إي بارازينسكي، الطبيب الأمريكي ورائد الفضاء السابق في وكالة ناسا؛ وبيتر هول، رئيس شركة إنفورما ماركتس في الشرق الأوسط والهند وتركيا وأفريقيا؛ وسعادة مارتينا سترونج، سفيرة الولايات المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

تمنح المنحة الدراسية، التي سميت تكريماً لرائد الفضاء أبولو 15 آل ووردن، للطلاب المهتمين بالفضاء والعلوم والاستكشاف الفرصة للمشاركة في تجربة تعليمية غامرة، مما يساعدهم على بناء المهارات واكتساب الخبرة العملية في بيئة دولية متنوعة.

وفي معرض تقديمه للفائزين، قال توم كالمان: "هذه هي المهمة الرابعة من دولة الإمارات العربية المتحدة، فلقد كانت فكرة في عام 2019 عندما أتيت أنا وألواردن إلى هنا وأطلقنا البرنامج، ولم نكن نعرف الكثير من الأشخاص في وكالة الإمارات للفضاء، بل كانت لدينا فكرة فقط، وعلى الطريقة الإماراتية النموذجية، استقبلنا بحماس حقيقي، ونحن فخورون للغاية بتقديم منحة رائد الفضاء آل وردن إنديفور في معرض ومؤتمر الصحة العربي لأول مرة".

وقد تم اختيار فريق المهمة 23 بعد تقديم مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق يناقش أهمية تقاطع الفضاء والطب وأفكارهم حول هذا الموضوع.

تسلط المنحة الضوء على التزام معرض الصحة العربي بالتعليم والابتكار في مجال العلوم الصحية واستكشاف الفضاء، وتقدم تجربة من جزأين، تبدأ بمقدمة عن صناعات الطيران والفضاء في واشنطن العاصمة، تليها إقامة لمدة أسبوع في معسكر الفضاء الأمريكي ومركز الصواريخ التابع لوكالة ناسا.

وسوف يختبرون هناك مجموعة متنوعة من تمارين تدريب رواد الفضاء، والتحديات الهندسية، وأنشطة بناء الفريق، والتي تتوج جميعها بمهمة محاكاة فضائية يقودها شخصيات أسطورية مثل العميد تشارلي ديوك، رائد فضاء أبولو 16، والعقيد مايك بلومفيلد، طيار مكوك ناسا ثلاث مرات.

وأكد بيتر هول على أهمية دعم المنح الدراسية، مسلطاً الضوء على الفرص المتاحة للجيل القادم من القادة الإماراتيين في سد الفجوة بين علوم الحياة واستكشاف الفضاء.

وفي هذا السياق صرح هول قائلاً: "يجسد هذا التعاون التزامنا المشترك بتشكيل مستقبل أكثر إشراقاً وصحة وابتكاراً لدولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها".

وأضاف هول قائلاً: "نحن في معرض ومؤتمر الصحة العربي ندرك أن الرعاية الصحية لم تعد مقتصرة على المستشفيات أو المختبرات فحسب، إن استكشاف الفضاء يمثل أحد آفاق الاكتشاف العلمي، حيث يقدم لنا رؤى عميقة في علوم الحياة والمرونة البشرية والابتكار الطبي، وسوف يقود الطلاب الإماراتيون الجهود الرامية إلى تعزيز فهم الشباب للحياة نفسها".

وفي إطار الحفل، هنأ سعادة سالم حميد المري الطلاب، وأشاد بمواهبهم وتصميمهم وإمكاناتهم في تشكيل المستقبل، مؤكداً على أهمية الاستمتاع بالرحلة، وأضاف: "كانت رحلتنا في استكشاف الفضاء دائمًا موجهة بمبدأ الاكتشاف والابتكار والأهم من ذلك كله هو روح التعاون، وكل فرد منكم يجسد هذه الروح ذاتها".

وأضاف المري قائلاً: "أحثكم جميعًا على الاستفادة القصوى من هذه الفرصة، والحلم بأشياء كبيرة، والعمل الجاد، والاستفادة من كل تجربة. أنتم لا تمثلون مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل مستقبل العالم بأسره".

وتضم قائمة الجهات الراعية للمسابقة كلاً من: غرفة التجارة الأمريكية في دبي، ومعرض الصحة العربي، ومؤسسة كالمان، ومركز محمد بن راشد للفضاء، ومركز الفضاء والصواريخ الأمريكي، موطن معسكر الفضاء.

لمزيد من المعلومات أو للتسجيل في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني: www.arabhealthonline.com

نبذة عن معرض ومؤتمر آراب هيلث:

يُعتبر معرض ومؤتمر آراب هيلث الذي تنظمه إنفورما ماركيتس"، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. أقيم المعرض للمرة الأولى قبل 50 عاماً، ليصبح منصةً لكبرى الشركات المصنّعة وتجار الجملة والموزعين في العالم للالتقاء بالأوساط الطبية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط.

يشتهر مؤتمر آراب هيلث بتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر (CME) جودةً لأصحاب المهن الطبية في المنطقة.

ستنعقد فعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2024 في الفترة من 27 إلى 30 يناير 2025 بمركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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