تحت عنوان "تمكين مختبرات اليوم لمستقبل الغد"، من المتوقع أن يستقطب الحدث 20 ألف زائر وسيشهد مشاركة 800 عارض من 40 دولة

يعد معرض ميدلاب الشرق الأوسط أكبر معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في المنطقة وأحد الأحداث الرائدة من نوعها على مستوى العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح سعادة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي رسمياً اليوم فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمعرض ميدلاب الشرق الأوسط، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 3 إلى 6 فبراير المقبل، بمشاركة أكثر من 800 عارض من أكثر من 40 دولة.

ومن المتوقع أن يستقبل الحدث أكثر من 20 ألف زائر على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، مما يوفر منصة مثالية لتبادل المعرفة والتواصل وبناء فرص الأعمال التجارية، وقد توسعت علامة ميدلاب التجارية بشكل كبير في السنوات الأخيرة وهي الآن من بين أبرز معارض المختبرات الطبية على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة قال توم كولمان، مدير الفعاليات لدى شركة إنفورما ماركتس: "يوفر معرض ميدلاب الشرق الأوسط لمحترفي الصناعة فرصة للبقاء على اطلاع بأحدث التطورات في طب المختبرات واستكشاف الابتكارات الرائدة عالميًا التي تعزز العمليات في المختبرات والمستشفيات والعيادات أو العمليات الطبية، مما يؤدي إلى تحسين رعاية المرضى ونتائجهم، حيث يمتد الحدث على مساحة شاسعة تبلغ 17,000 متر مربع، ويستعرض مجموعة واسعة من الحلول لرفع مستوى الصناعة في جميع أنحاء المنطقة".

يركز معرض ميدلاب الشرق الأوسط هذا العام على موضوع "تمكين مختبرات اليوم لمستقبل الغد" وسيقدم تقنيات من شركات عالمية مثل: بيكمان كولتر و راندوكس وسيمنز هيلثينيرز وسيسمايكس، من بين العديد من الشركات العالمية الرائدة الأخرى، مع مشاركة 12 جناحًا وطنياَ مخصصًا للدول، حيث يقدم المعرض تمثيلًا دوليًا حقيقيًا لمعدات المختبرات وحلول الإدارة.

يعود مؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط، وهو المؤتمر الوحيد متعدد التخصصات في العالم، بـ 12 مؤتمرًا معتمدًا من قبل التعليم الطبي المستمر، وسيبدأ هذا العام مسارًا جديدًا لمؤتمرات أتمتة المختبرات، حيث يمنح المؤتمر المتخصصين في المختبرات والرعاية الصحية من مجموعة متنوعة من التخصصات الفرصة للقاء والتواصل مع كبار المختبرات من جميع أنحاء العالم والتعرف على أفضل الممارسات في علم الأمراض والطب المخبري.

وتتضمن الفعاليات الجديدة الأخرى التي ستنطلق في معرض ميدلاب الشرق الأوسط منتدى القيادات النسائية في قطاع الصحة، ومنتدى قيادات الطب الدقيق، ومنتدى الصحة ABC، ومنتدى إفطار قادة المختبرات العالمية، ومنتدى إفطار قادة المختبرات في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تم افتتاح منتدى القيادات النسائية في قطاع الصحة اليوم بكلمة افتتاحية مؤثرة ألقتها معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، الوزيرة السابقة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي مكان آخر اليوم، استضاف المذيع ومقدم البرامج الإذاعية كريس فيد حفل الافتتاح بالإضافة إلى الجلسة العامة، والتي شارك فيها البروفيسور نيكايس نديمبي، نائب المدير العام للمعهد الدولي للقاحات، المكتب الإقليمي لأفريقيا، كيغالي، رواندا، والدكتور أحمد أوجويل أوما، نائب رئيس استراتيجية الصحة العالمية، مؤسسة الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، من بين خبراء دوليين آخرين مرموقين.

وبعد الجلسة العامة الافتتاحية، شهد مؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط اليوم الأول من مسار إدارة المختبرات والذي تضمن جلسات حول القيادة العالمية للمختبرات، وتحويل الرعاية الصحية من خلال الابتكار والتعاون وتطوير التشخيص.

وقد افتتحت الدكتورة إيمان الزعابي، رئيسة قسم خدمات طب المختبرات في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مؤتمر أمراض الدم، وشارك فيه خبراء في أمراض الدم من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تناول مسار علم الأمراض النسيجي، الذي أقيم اليوم أيضًا، تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على فحص الأمراض.

هذا وتنطلق فعاليات مسار أتمتة المختبرات الجديد غدًا بكلمة افتتاحية يلقيها الدكتور هادي الخضري، مدير خدمات المختبرات والتوعية، المستشفى الأمريكي في دبي، وتتضمن الجلسات الرئيسية "مستقبل المختبرات التشخيصية: التحول باستخدام الأتمتة والروبوتات والذكاء الاصطناعي" و"التقدم الرائد: تطور ومستقبل تقنيات المختبرات السريرية".

سينطلق منتدى قيادة الطب الدقيق غدًا بجلسة نقاشية رفيعة المستوى تقدم رؤى ثاقبة من قبل كبار الخبراء في الطب الدقيق، حيث ستناقش الجلسة الرائعة الابتكارات المتطورة في علم الوراثة والرعاية الصحية الشخصية والعلاجات المستهدفة الجديدة التي تشكل مستقبل رعاية المرضى، وسيتم إدارة الجلسة من قبل الدكتورة كارولينا كوبس، كبير مسؤولي العلوم في مجموعة لايفسبان بدبي، وتضم اللجنة أكاديميين وصناع قرار بارزين من جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

يحظى معرض ميدلاب الشرق الأوسط بدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة دبي، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة في أبوظبي، وكلية علماء الأمراض الأمريكية، والجمعية السعودية للكيمياء السريرية، ومجلس الجودة السعودي، وجمعية الإمارات لعلماء الأحياء الدقيقة السريرية

يقام الحدث في القاعة 1 وقاعات زعبيل 1-7 في مركز دبي التجاري العالمي ويعرض ثمانية قطاعات منتجات مميزة تشمل المنتجات المستهلكة، والرعاية الصحية/الخدمات العامة، والتصوير، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والمختبرات، والمعدات الطبية، والأدوية/التغذية.

نبذة عن ميدلاب الشرق الأوسط

باعتباره أضخم معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يلعب ميدلاب الشرق الأوسط دوراً رئيسياً في تطوير قيمة الطب المخبري ورسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية عن طريق توفير منصة لرواد قطاع المختبرات، بما في ذلك الشركات المصنّعة والوكلاء والموزّعين، لتبادل أفضل الممارسات، واستعراض الابتكارات الجديدة، والتعاون والتواصل مع بعضهم البعض.

يركز المعرض على عدد من المحاور الرئيسية من أبرزها إقامة 12 مؤتمراً للتعليم الطبي المستمر التي ستتطرق إلى محاور جديدة تغطي طب نقل الدم والابتكار في المختبرات الطبية وعلم الأمراض الرقمي.

سيتم انعقاد ميدلاب الشرق الأوسط 2025 في الفترة من 3 إلى 6 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.

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