المنامة، مملكة البحرين: تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تستضيف مملكة البحرين خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2025، مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز وعلوم الأرض البترولية (ميوس جيو 2025)، في مركز البحرين العالمي للمعارض. وينظم هذا الحدث الهام، شركة إنفورما ماركتس، الرائدة عالمياً في مجال تنظيم المعارض، وذلك بدعم من وزارة النفط والبيئة في مملكة البحرين، وبالشراكة مع الجمعية الأمريكية لجيولوجيي البترول (AAPG)، والجمعية الأوروبية لعلماء الجيولوجيا والمهندسين (EAGE)، وجمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين (SEG).

التحضيرات لاستضافة الحدث

وفي إطار الاستعدادات الجارية حاليًا لتنظيم الحدث، عقدت الشركة المنظمة "إنفورما ماركتس" اجتماعاً للجنة اختيار برنامج "ميوس جيو 2025" يوم الخميس الموافق 10 أبريل الجاري، في مركز البحرين العالمي للمعارض الذي سيحتضن فعاليات المؤتمر والمعرض.

وشارك في اجتماع اللجنة ممثلون بارزون من جمعية مهندسي البترول (SPE)، وشركة أرامكو السعودية، وغيرهما من الجهات المعنية الرئيسية في صناعة النفط والغاز، والذين كرّسوا جهودهم لإعداد البرنامج الأمثل لفعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب له.

وانطلق الاجتماع الساعة 9:00 صباحًا واستمر حتى الساعة 4:00 مساءً، وتضمّن جدول أعمال شاملًا صُمّم لضمان نجاح تنظيم الجلسات التفاعلية لمعرض ومؤتمر "ميوس جيو 2025"، والذي يعقد هذا العام، تحت عنوان "الطاقة من أجل مستقبل مزدهر: قيادة مستقبل مستدام"، ويهدف إلى اجراء مناقشات فعّالة حول مستقبل صناعة النفط والغاز.

وترأس رئيس اللجنة الفنية لمؤتمر (ميوس جيو 2025) الدكتور المهندس/ غيثان المنتشري، الاجتماع وافتتحه بكلمة ترحيبية، قال فيها: "نتطلع خلال مؤتمر ومعرض ميوس جيو 2025 الى تقديم برنامج فني شامل ومتنوع، يُغطي مواضيع حيوية هامة مثل الاستدامة، وتعدين العناصر الاستراتيجية، والمواد المتقدمة، إلى جانب نقاط قوتنا الأساسية في علوم الأرض، وهندسة المكامن، والذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة. ويسعدنا هذا العام التعاون مع المجلات العلمية الدولية الرائدة لتوفير فرص النشر لعدد من المؤلفين المتميزين، وتقديم جوائزنا الافتتاحية للبرنامج الفني، احتفاءً بالتميز في البحث والعرض". وأضاف قائلاً: "ندعوكم للانضمام إلينا لتجربة ثرية لتبادل المعرفة والابتكار في مؤتمر ومعرض ميوس جيو 2025".

وأكد المنتشري على أهمية الجهود التعاونية في مواجهة التحديات والفرص المتطورة في قطاعات النفط والغاز وعلوم الأرض البترولية، منوهاً بدور مؤتمر ومعرض ميوس جيو 2025 كمنصة محورية لقادة صناعة النفط والغاز الذين يرسمون مستقبل الطاقة وعلوم الأرض.

أجندة الاجتماع

وجرى خلال الاجتماع وضع اللمسات الأخيرة على جلسات المؤتمر والمتحدثين فيه. كما ناقشت اللجنة معايير الاختيار، ومقترحات ومحاور الجلسات. وقد أرست النقاشات خلال الاجتماع إطارًا واضحًا لتسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في قطاعات النفط والغاز .

وعقب ذلك، تم تشكيل مجموعات عمل مشتركة تعاون فيها أعضاء اللجنة لوضع اللمسات الأخيرة على اختيار الملخصات المقبولة، وصياغة محاور الجلسات بما يضمن تقديم برنامج ثري وبناء. وفي ختام الاجتماع، تم تحديد عناوين الجلسات، وتعيين الرؤساء المشاركين لكل جلسة.

وقد مثّل هذا الاجتماع خطوةً هامة في وضع برنامج فعال ومثمر لمؤتمر ومعرض ميوس جيو 2025، ومن خلال التعاون مع كبار الخبراء وأصحاب المصلحة، تهدف اللجنة إلى تعزيز المناقشات الثاقبة التي من شأنها دفع قطاع الطاقة إلى الأمام، مع تبني الاستدامة والابتكار التكنولوجي.

ومن المتوقع أن يجذب مؤتمر ومعرض ميوس جيو 2025 أكثر من 17,000 مشارك، بمن فيهم قادة الصناعة والخبراء والأكاديميون والمهنيون من جميع أنحاء العالم. حيث ستتاح للحضور فرصة المشاركة في نقاشات حيوية حول استراتيجيات تحول الطاقة ودمج التقنيات الجديدة في قطاع النفط والغاز وعلوم الأرض. ومن المؤمل أن يكون مؤتمر ومعرض ميوس جيو 2025 حدثًا بارزًا يُعيد تعريف مستقبل الطاقة وعلوم الأرض في الشرق الأوسط وخارجه.

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