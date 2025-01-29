أقيمت الجلسة في منتدى الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، الذي سلط الضوء على الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية

تختتم فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي غدًا احتفالًا بنسخته الخمسين بحضور متوقع لأكثر من 60 ألف زائر للرعاية الصحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تمت مناقشة فرص الريادة في إطار عمل موحد للبيانات الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي هذا الأسبوع في منتدى الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، وقد أدى التقدم في التكنولوجيا إلى جعل بيانات الرعاية الصحية في المقدمة، حيث قدمت جلسة أدارها الشيخ خالد بن حمد أحمد آل خليفة، مدير مشروع المجلس الأعلى للصحة في البحرين، رؤى رئيسية حول سبب الحاجة إلى إطار عمل وكيف سيفيد المواطنين ومقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء دول الخليج.

وقال آل خليفة خلال كلمته في المنتدى: "نشهد زيادة في تنقل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي داخل المنطقة بسبب الاستثمارات الاقتصادية الكبيرة. وبالتالي، فإن إتاحة البيانات الطبية للمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي أينما كانوا أمر مهم، حيث تعتمد الرعاية الصحية بشكل كبير على المعلومات الصحية في تقديم الرعاية، ووجود إطار موحد للبيانات الصحية هو الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي".

وفي معرض دفاعه عن نظام موحد، تناول آل خليفة الصعوبات والتحديات التي تعيق توحيد دول مجلس التعاون الخليجي على إطار موحد، مسلطاً الضوء على خصوصية البيانات باعتبارها أحد الاعتبارات الرئيسية، وشدد على أن مثل هذا النظام يجب أن يكون آمناً ولا يمكن الوصول إليه إلا للأطراف المصرح لها، مما يضمن حماية المعلومات الصحية الحساسة مع تمكين الوصول السلس عبر الحدود.

تحت عنوان "حلول الصحة المتصلة: إطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية"، يعد مؤتمر الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي حدثًا جديدًا في معرض الصحة العربي هذا العام وقد أثبت أنه منتدى جذاب للغاية لمتخصصي الرعاية الصحية والتقنيين والمبتكرين، وقد تضمن الحدث الذي استمر يومًا واحدًا خطابات رئيسية رفيعة المستوى ودراسات حالة ثاقبة ومناقشات جماعية تفاعلية ومحادثات على غرار TED تركز على تنفيذ ونتائج الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وفي معرض تعليقه على المنتدى، قال روس ويليامز، مدير الفعاليات لدى شركة إنفورما ماركتس: "كان مؤتمر الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي في معرض ومؤتمر الصحة العربي إضافة رائعة لنسختنا التي تحتفل بالذكرى الخمسين، حيث نستعرض الحلول الصحية التحويلية التي ستحدد العقود القادمة، وقد استضاف المؤتمر نخبة من أبرز الخبراء المرموقين في هذا المجال، وقدّم رؤى حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين التشخيص وتحسين نتائج المرضى".

يمهد منتدى الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي الطريق لاستكشاف أعمق للدور التحويلي للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية في قمة مستقبل الصحة، والتي ستقام في اليوم الأخير من معرض ومؤتمر الصحة العربي (الخميس 30 يناير) في متحف المستقبل في دبي، حيث سيجمع هذا الحدث الحصري كبار المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين في مجال الرعاية الصحية وقادة التكنولوجيا من جوجل و جي إي هيلث كير و أمازون ويب سيرفيسز و بيور هيلث، من بين آخرين، لاستكشاف قوة الذكاء الاصطناعي في تشكيل أنظمة الرعاية الصحية العالمية.

ستستكشف قمة مستقبل الصحة 2025 التحول في تقديم الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالجة الأسئلة الرئيسية والمخاوف والفرص المحيطة بتأثير الذكاء الاصطناعي، حيث سيستضيف الجلسة الرئيسية الدولية الدكتور سكوت بينبرثي، المدير الأول للذكاء الاصطناعي التطبيقي، مكتب كبير مسؤولي التكنولوجيا في جوجل بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيناقش "كيف يربط الذكاء الاصطناعي بين المتعة والاكتشافات المنقذة للحياة". بعد ذلك، سيلقي الدكتور طه كاس هوت، كبير مسؤولي العلوم والتكنولوجيا العالميين في جنرال إلكتريك للرعاية الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية، كلمة رئيسية حول "التأثير الهائل للذكاء الاصطناعي على الصحة".

سيجتمع خبراء التكنولوجيا والرقمية والأكاديميون من جميع أنحاء العالم في جلسة نقاشية في قمة مستقبل الصحة لمناقشة الاعتبارات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، ومعالجة المسؤولية الأخلاقية، والتعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي والتحديات التنظيمية، من بين مواضيع رئيسية أخرى.

تستمر احتفالات الذكرى الخمسين لمعرض ومؤتمر الصحة العربي حتى يوم غد في مركز دبي التجاري العالمي. ومع مشاركة أكثر من 3800 عارض من أكثر من 70 دولة وحضور متوقع لأكثر من 60 ألف زائر للرعاية الصحية، يعزز الحدث والمؤتمر الأكبر والأكثر تأثيرًا في مجال الرعاية الصحية في المنطقة تأثيره على الاقتصاد الإقليمي وقطاع الصحة.

نبذة عن معرض ومؤتمر آراب هيلث:

يُعتبر معرض ومؤتمر آراب هيلث الذي تنظمه إنفورما ماركيتس"، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. أقيم المعرض للمرة الأولى قبل 50 عاماً، ليصبح منصةً لكبرى الشركات المصنّعة وتجار الجملة والموزعين في العالم للالتقاء بالأوساط الطبية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط.

يشتهر مؤتمر آراب هيلث بتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر (CME) جودةً لأصحاب المهن الطبية في المنطقة.

ستنعقد فعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2024 في الفترة من 27 إلى 30 يناير 2025 بمركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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