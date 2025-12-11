دبي، الإمارات العربية المتحدة: استعرضت شركة الإمارات للبترول (امارات)، الرائدة في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أحدث منتجاتها من زيوت التشحيم خلال معرض أوتوميكانيكا دبي 2025. وتشير التقارير إلى أن الطلب على زيوت التشحيم في الإمارات سيصل إلى 200 مليون لتر بحلول عام 2030.

وبفضل خبرتها الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود في مجال تصنيع وتسويق زيوت التشحيم على مستوى العالم، ركزت مشاركة "امارات" في المعرض على تعزيز شراكاتها مع قنوات التوزيع، وتوسيع نطاق وصولها الإقليمي، وعرض تركيبات عالية الأداء تلبي متطلبات المحركات وظروف التشغيل الحالية.

وعلى هامش مشاركتها في المعرض، استضاف فريق زيوت التشحيم في "امارات" لقاءات مع شركاء في جناحها، وتضمنت هذه اللقاءات توقيع اتفاقيات بارزة لدخول أسواق جديدة مثل أرمينيا وموريشيوس مع شركاء متخصصين في التوزيع وتطوير السوق. وشملت هذه الاتفاقيات عقد شراكات مع شركة كونكورد لقطع غيار السيارات المحدودة لدعم السوق التجارية ودفع عجلة النمو في موريشيوس، والتعاون مع شركة "ميجا تريد" ذ.م.م. لدعم سوق زيوت التشحيم في أرمينيا بالتزامن مع نشر شبكة محطات وقود "امارات" في الدولة.

وبهذه المناسبة قال بيرني جونسون، نائب الرئيس الأول لقسم زيوت التشحيم في "امارات": "يشكل معرض أوتوميكانيكا دبي منصةً مهمة لسوق ما بعد البيع، إذ يتم من خلاله اختبار جدارة المنتجات وبناء شراكات توريد طويلة الأمد. وعلى مدار العام الماضي، عملنا على تعزيز المزايا التقنية لمنتجاتنا بما ينسجم مع أعلى المعايير في القطاع ويلبي التوقعات الحقيقية للمستخدمين النهائيين، بما في ذلك الموثوقية وحماية المكونات الحيوية وزيادة وقت التشغيل. وإلى جانب عرض أحدث تركيباتنا، ركزنا على توسيع نطاق شبكة موزعينا، حيث عقدنا شراكتين جديدتين, ساهمتا في دعم وصولنا وتعزيز زخم المرحلة التالية من النمو."

وأضاف جونسون: "وبالنسبة لتطلعاتنا حتى عام 2030، لدينا خطط طموحة في دولة الإمارات وخارجها، تتمثل في توسيع نطاق أعمالنا في مجال زيوت التشحيم لتشمل عدة دول. علاوةً على ذلك، نلتزم بالعمل على الارتقاء بمعايير القطاع، وتقديم قيمة مضافة لشركائنا وعملائنا، والمساهمة في بناء منظومة زيوت تشحيم عالية الأداء".

وفي إطار مشاركتها في المعرض، استعرضت الشركة مجموعة مختارة من زيوت التشحيم بأحجام عبوات متنوعة. وشملت هذه المجموعة عبوات سعة 4 لترات من زيوت باور ألتما 0W-16، وباور سنث 5W40، وإكسات إس يو في، وباور بلاس، وجير ماكس إتش واي، وألترا كوول 50؛ وعبوات سعة 5 لترات من زيوت باور ثراست بلاس 15W40، وباور أوبتيما 5W40 CK-4؛ وعبوات سعة 1 لتر من زيوت باور بايك4T، وباور سنث 5W30، وإكسات إس يو في، وباور بلاس 20W50، وألترا كوول، وترانس ماكس.

كما استضافت "امارات" خلال الفعالية شركاءها الإقليميين، بمن فيهم شركة فوشان جيان فو هونغ للتجارة المحدودة، وشركة "أليانس تراكتورز"، وشركة "دايناتريد" ذ.م.م، وشركة عبد الواحد الرستماني التجارية ذ.م.م، إلى جانب شركاء عالميين آخرين.

علاوةً على ذلك، تؤكد مؤشرات توقعات السوق على حجم فئة زيوت التشحيم، حيث تشير إحدى التوقعات الرائدة في القطاع إلى أن سوق زيوت التشحيم العالمية ستصل قيمتها إلى 180 مليار دولار بحلول عام 2030. ووفقاً لمؤسسة "موردور إنتليجنس"، من المتوقع أن يصل الطلب على زيوت التشحيم في دولة الإمارات إلى 200 مليون لتر بحلول عام 2030.

نبذة عن شركة الإمارات للبترول (امارات)

تعد شركة الإمارات للبترول (امارات) واحدة من أبرز مزودي الطاقة في دولة الإمارات، تأسست عام 1980 لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة. وتدير الشركة شبكة واسعة من محطات الخدمة المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، حيث توفر الوقود عالي الجودة، ومتاجر التجزئة، وخدمات المركبات، إلى جانب مجموعة متكاملة من منتجات الوقود التجاري، والغاز الطبيعي، وزيوت التشحيم. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.emarat.ae/

