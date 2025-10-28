دبي، الإمارات العربية المتحدة، تستعرض بلدية دبي مبادراتها وخدماتها الرائدة ومنظومتها الرقابية المتكاملة والمسؤولة عن تقييم وتسجيل منتجات التجميل، والإفراج عن الشحنات، والرقابة على الأسواق المحلية، وذلك خلال مشاركتها في معرض عالم الجمال الشرق الأوسط، الذي يقام في الفترة بين 27 و29 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتشمل مشاركة البلدية استعراض منصتها الرقمية المحدثة "منتجي بلس" والخدمات الذكية الموجهة لقطاع الأعمال، والتي توفر تجربة متعامل متميزة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتسهيل إجراءات التسجيل وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، إضافةً إلى مشروع "الصالون الذكي"، الذي يهدف إلى زيادة مستوى التزام الصالونات النموذجية بالإمارة وجعل تجربة التجميل في إمارة دبي أكثر أماناً.

إلى جانب ذلك، ستعرض بلدية دبي جهود مختبر دبي المركزي ودوره الحيوي في فحص المنتجات التجميلية ومنتجات العناية الشخصية، من خلال إجراء الفحوص المكروبيولوجية والكيميائية للكشف عن الملوثات الميكروبية والمواد الضارة مثل؛ المعادن السامة، ومسببات الحساسية، ومحتوى الفورمالديهايد المسرطن، والمواد الحافظة وغيرها، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والمواصفات العالمية المعتمدة. كما يلتزم المختبر بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، وأبرزها المواصفة القياسية الدولية (ISO/IEC 17025) الخاصة بكفاءة المختبرات في الفحوص والمعايرة.

وتأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية بلدية دبي الرامية إلى ترسيخ معايير الجودة وضمان سلامة المنتجات الاستهلاكية في الإمارة، من خلال تقديم فحوص وتحاليل متطورة تواكب رؤية البلدية في تحقيق بيئة صحية وآمنة داعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، أهمية المعرض كفرصة مهمة للتواصل المباشر مع قطاعات الأعمال من المستثمرين والمصنعين، وعرض أبرز خدمات ومبادرات وتسهيلات بلدية دبي، والاشتراطات والمعايير التنظيمية المعتمدة لضمان جودة وسلامة المنتجات في الأسواق المحلية.

وقالت: "تحرص بلدية دبي بشكل متواصل على تطوير وإدارة منظومة الصحة والسلامة في إمارة دبي، انطلاقاً من التزامها بضمان سلامة وصحة المجتمع، وتعزيز آليات الرقابة والتفتيش على مختلف المنتجات الاستهلاكية في أسواق الإمارة، إضافةً إلى توظيف التقنيات المتقدمة لابتكار وتطوير المشاريع الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يتكامل مع مساعيها لتعزيز مسارات التحول الرقمي وجعل دبي أكثر صحة وسلامة وجَودة للحياة كل يوم".

وتلتزم بلدية دبي بتقديم دعم كامل لأصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال المنزليين، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل تدريبية وتوعوية متخصصة حول متطلبات تسجيل المنتجات ومعايير التعبئة والتغليف. كما تعمل البلدية على تسهيل إجراءات التسجيل والفحص المخبري بشكل فعال لضمان أعلى مستويات السلامة والجودة لهذه المنتجات. إلى جانب ذلك ستوسع بلدية دبي خدماتها في المراحل القادمة لتشمل التنسيق المباشر مع كبار منافذ البيع لدعم وتسويق منتجاتهم على نطاق أوسع.

وتدير بلدية دبي منظومة سلامة المنتجات الاستهلاكية في الإمارة ومنها مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والعطور، إضافةً إلى رقابتها المتواصلة على منافذ دبي التي تمثل أكثر من 90% من حجم الاستيراد الإجمالي للدولة، والتي تصل إلى ما يقارب 40 ألف شحنة سنويًا، وأكثر من 500 ألف منتج مستورد.

وتشير إحصائيات بلدية دبي إلى ارتفاع عدد المؤسسات المعنية بتداول المنتجات الاستهلاكية في الإمارة ليصل إلى ما يقارب 13 ألف مؤسسة، كما سجل قطاع مستحضرات التجميل نمواً بنسبة فاقت 50% منذ العام 2016.

