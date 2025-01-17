وفقًا لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية ( VARA )، يجب على الجهات التنظيمية أن تحاول البقاء في طليعة السرعة التي تتطور بها التكنولوجيا والابتكارات المالية في مجال الأصول الافتراضية

)، يجب على الجهات التنظيمية أن تحاول البقاء في طليعة السرعة التي تتطور بها التكنولوجيا والابتكارات المالية في مجال الأصول الافتراضية كانت الجريمة التي تم تمكينها بالأصول الافتراضية محورًا رئيسيًا للمناقشات في مؤتمر إنترسك للشرطة 2025 الافتتاحي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كان ارتفاع نسبة الجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية، بما في ذلك غسل الأموال والتحويلات المالية غير المشروعة، محورًا رئيسيًا للمناقشات في مؤتمر إنترسك 2025 للشرطة، الذي يختتم فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

يوفر المؤتمر منصة مثالية لمعالجة التحديات والفرص التي يفرضها التبني السريع للعملات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي حديثه خلال جلسة نقاشية حول مكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، قال نيكولاس ماكنيكولاس، المدير الأول للتمكين التنظيمي والإنفاذ في هيئة تنظيم الأصول الافتراضية: "لقد أدى ارتفاع نسبة الأصول الافتراضية إلى تحويل الجريمة المالية على مستوى العالم، مما يوفر للمجرمين سبلًا جديدة لنقل الأموال غير المشروعة وتعقيد جهود مكافحة غسل الأموال. وفي الشرق الأوسط، ساهمت مكانة دبي كمركز مالي عالمي وتبني الأصول الرقمية السريع في زيادة الحاجة الملحة إلى موازنة الابتكار مع الامتثال التنظيمي الصارم للحفاظ على سمعة دبي كسوق آمنة وديناميكية للتمويل الرقمي".

إن التطور السريع للتكنولوجيا والابتكارات المالية في الأصول الافتراضية يفرض تحديات على الجهات التنظيمية، مما يتطلب سياسات تكيفية وتعاونًا دوليًا، وهناك حاجة إلى تحقيق نهج متوازن مدعوم بالشراكات بين القطاعين العام والخاص والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، لتشجيع الابتكار مع فرض تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد جمع مؤتمر الشرطة الذي استمر ليومين، والذي يعد أحد الفعاليات الجديدة في إنترسك 2025، أكثر من 50 متحدثًا خبيرًا، بما في ذلك كبار مسؤولي إنفاذ القانون من شرطة أبوظبي والإنتربول وشرطة العاصمة ووحدة الاستخبارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد ركزت المناقشات على موضوعات مستقبلية مثل الشرطة في العصر الرقمي، والشرطة الاستباقية والمنتجة، ومستقبل السلامة على الطرق، والأتمتة الاستراتيجية في الشرطة، وعمليات الطائرات المسيرة والجريمة التي تقودها الكم، على سبيل المثال لا الحصر.

وبهذه المناسبة قال غرانت توشتن، مدير عام مجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لمعرض إنترسك:

"يسلط مؤتمر الشرطة في إنترسك 2025 الضوء على أهمية التعاون العالمي في معالجة التحديات المتطورة التي تواجه تطبيق القانون، حيث تتيح هذه المنصة لقادة القطاع تبادل المعرفة واستكشاف الحلول المبتكرة وبناء الشراكات لتأمين مستقبل الشرطة".

يُعقد معرض إنترسك 2025 تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحت شعار " المعرض الأول في العالم حيث يُرسم مستقبل قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق"، ويشهد المعرض مشاركة 1200 عارض من 61 دولة وحضور أكثر من 52 ألف مشارك في مركز دبي التجاري العالمي، مما يعزز مكانته كمركز لتبادل المعرفة والابتكار وفرص العمل عبر خمس قطاعات رئيسية: الأمن التجاري والأمن المحيطي، والإطفاء والإنقاذ، والسلامة والصحة، والأمن السيبراني، والأمن الوطني والشرطي.

تختتم اليوم فعاليات معرض إنترسك 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن معرض إنترسك:

يعد إنترسك في دورته السادسة والعشرين الفعالية التجارية الرائدة عالمياً لكافة قطاعات السلامة والأمن العالمية. يجمع المعرض بين الموردين وقادة الفكر والمبتكرين والمصنعين والمشترين لمناقشة التقنيات الرائدة وللاطلاع على أحدث المنتجات والحلول عبر مجموعة واسعة من المجالات والقطاعات ولممارسة الأعمال. تقام الدورة القادمة في الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، وتقام تحت شعار ""المعرض الأول في العالم حيث يرسم مستقبل قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.

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