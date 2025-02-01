مدينة الجبيل الصناعية، المملكة العربية السعودية: اختتم معرض "سابك الفني 2025"، (الجمعة الموافق 30 يناير 2025)، فعاليات نسخته الرابعة عشرة، التي أُقيمت في مدينة الجبيل الصناعية، محققًا نجاحات وأرقامًا قياسية من حيث عدد الزوار والمشاركات، مما يعكس أهمية المعرض ودوره في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز رئيسي للنمو الصناعي والابتكار في المنطقة، إلى جانب مساهمته في تحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030".

وشهد المعرض، الذي أُقيم تحت شعار "التقنيات المتقدمة لمستقبل مستدام"، حضورًا عالميًا لافتًا، بمشاركة أكثر من 51 دولة و400 شركة عارضة قدمت أحدث التقنيات الداعمة للاستدامة والنمو الصناعي. كما نجح، على مدار خمسة أيام، في جذب أكثر من 71 ألف زائر، فيما احتضن الحدث خلال فعالياته أكثر من 100 جلسة نقاشية وحوارية، إلى جانب سلسلة من ورش العمل التفاعلية والندوات التقنية المتخصصة، إضافةً إلى تنظيم زيارات لـ 30 مدرسة و788 طالبًا، مما يجسد التزام المعرض بنشر المعرفة ورفع مستوى الوعي بأهمية تعزيز روح الابتكار لدى الأجيال القادمة.

ويعكس ارتفاع حجم المشاركة في النسخة الحالية قوة المعرض، الذي أسهم، عبر برامجه وفعالياته، في فتح آفاق جديدة أمام قادة الصناعة لتبادل الأفكار، وتطوير الحلول الصناعية المتقدمة، فضلًا عن مناقشة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الصناعية والفرص التي تسهم في تعزيز تنافسيتها، ما جعله مساحة واسعة أتاحت للزوار إمكانية استكشاف مستقبل القطاعات الصناعية والتعرف على أحدث التطورات التكنولوجية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في التصنيع، والابتكارات المستدامة في الطاقة والبنية التحتية. كما أتاح المعرض، من خلال العقود الضخمة التي تم توقيعها تحت مظلته، فرصًا عديدةً لاستقطاب الاستثمارات النوعية التي تعزز موقع المملكة كقوة اقتصادية عالمية.

وقد شهدت النسخة الرابعة عشرة مساهمات فعالة في دفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة، وبناء مستقبل قائم على الاستدامة والابتكار، وذلك من خلال نجاح المعرض في جذب الرعاة الرئيسيين، الذين يمثلون نخبة من الشركات السعودية والإقليمية التي تجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة. وقد عكست هذه الرعاية التزام الشركات بتطوير قطاعات حيوية تشمل الطاقة، النفط والغاز، معالجة المياه، البناء، والخدمات اللوجستية وغيرها. وضمت قائمة الشركاء الاستراتيجيين شركة إكسبيرتيز، المتخصصة في تقديم خدمات الصيانة، إلى جانب الرعاة الماسيين، وهم شركة العليان ديسكون الصناعية، وشركة يوسف بن أحمد كانو المحدودة. أما قائمة الرعاة البلاتينيين، فقد ضمت مجموعة التميمي للطاقة، ومجموعة نضال. كما شملت قائمة الرعاة الذهبيين شركات بارزة مثل باور إنرجي، وشركة سندان الدولية المحدودة، ومشاريع الفنار، وشركة فلو سيرف، إضافةً إلى شركة سما للتقنيات المحدودة، وخدمات غلوب مارين، وشركة الجميح وشل للزيوت، وشركة سراكو، وشركة نما لخدمات الشحن المحدودة، والشركة العربية لتجارة المواد البترولية.

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