حقق توسع المعرض في سبع قاعات زيادةً في عدد المشترين التجاريين بنسبة 12.5% ​​ على أساس سنوي.

على أساس سنوي. أُقيم المعرض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية، وبإشراف من المديرية العامة للدفاع المدني.

الرياض، المملكة العربية السعودية: شهد معرض إنترسك السعودية، الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، زيادة كبيرة في الحجم والحضور الدولي، حيث شهد المعرض مشاركة قياسية بـ 434 عارضاً من 40 دولة.

وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية، وبإشراف من المديرية العامة للدفاع المدني، افتتح الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عيّاف آل مقرن، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الداخلية رسمياً فعاليات الدورة السابعة من معرض إنترسك السعودية.

وقد شكّل المعرض ملتقىً حيوياً لقطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق العالمية والإقليمية، حيث استقبل 23,894 زائراً، وسجّلت دورة هذا العام زيادةً في عدد المشترين التجاريين بنسبة 12.5% ​​على أساس سنوي، مما يؤكد الأهمية التجارية المتنامية لهذا المعرض لقطاعي الأمن والسلامة المتناميين بسرعة في المملكة.

وفي هذا السياق قالت ريهام صديق، مدير معرض إنترسك السعودية لدى ميسي فرانكفورت ميدل إيست (الشركة المرخصة): "تحتضن المملكة العربية السعودية مجموعة من المشاريع العملاقة والفعاليات العالمية التي تقود التحول في قطاع الأمن، وقد أثبت معرض إنترسك السعودية هذا العام دوره الفعال في جمع المبتكرين العالميين وصناع القرار المحليين تحت سقف واحد للمساعدة في ضمان أن تكون هذه المشاريع التحويلية آمنة ومرنة وجاهزة للمستقبل".

وقد استعرض إنترسك السعودية 2025 من خلال مساحة عرض موسعة تغطي 30 ألف متر مربع إجمالياً موزعة على سبع قاعات عرض، أحدث التقنيات والحلول ضمن خمس فئات رئيسية من المنتجات شملت كلاً من: الأمن التجاري والمحيطي والأمن السيبراني والأمن الوطني والعمل الشُرطي ومكافحة الحرائق والإنقاذ والسلامة والصحة.

وتضمنت أبرز فعاليات المعرض انعقاد قمتين رئيسيتين مصممتين خصيصاً للسوق السعودية، حيث جمعت قمة مستقبل الأمن التي استمرت على مدار يومين، بدعم من الجمعية الدولية لأمن الصناعي فرع الظهران، أبرز قادة الفكر العالميين والمبتكرين والخبراء في هذا القطاع لاستكشاف التقنيات والشراكات والسياسات التي تُعيد صياغة الأمن العالمي.

وقد سلط ممثلون من الدفاع المدني السعودي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأرامكو والاتحاد الدولي لكرة القدم وشرطة أبوظبي، إلى جانب العديد من الجهات الرائدة الأخرى، الضوء على مواضيع حيوية خلال قمة مستقبل الأمن، بما في ذلك الأمن عبر الحدود وحماية الفعاليات الكبرى والآثار الأمنية للذكاء الاصطناعي.

وقد تناولت قمة التكنولوجيا والحماية من الحرائق التي أقيمت لثلاثة أيام خلال فعاليات معرض إنترسك السعودية، قطاع السلامة من الحرائق المتطور من خلال نقاشات قيّمة مع قادة القطاع والهيئات التنظيمية والخبراء الدوليين.

وتضمنت دورة هذا العام تعاوناً جديداً رائداً مع الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق التي استضافت برنامجاً مخصصاً في اليوم الثاني من المعرض، حيث قدمت خبرة عالمية المستوى في إجراءات الحماية من الحرائق والسلامة المصممة خصيصاً للسوق السعودية.

ولأول مرة، حصلت جميع جلسات المؤتمر على شهادة موثقة من قبل مؤسسة التطوير المهني المستمر، مما أتاح للمشاركين فرصة الحصول على اعتمادات مهنية معترف بها أثناء التفاعل مع رؤى رائدة في القطاع.

وبهذه المناسبة قال بلال البرماوي الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات (الشركة المنظمة للمعرض):

"إن المشاركة القوية في كل من قمة مستقبل الأمن وقمة التكنولوجيا والحماية من الحرائق تعكس التأثير المتنامي للمملكة العربية السعودية في قيادة الريادة الفكرية وأفضل الإجراءات المتبعة في هذه القطاعات الحيوية".

يواصل معرض إنترسك السعودية، الذي أُقيم سابقاً من قبل شركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات وبترخيص من ميسي فرانكفورت، البناء على الأسس الراسخة التي أرساها هذا التعاون المثمر. وستُقام الدورة القادمة من إنترسك السعودية خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، إيذاناً بمرحلة جديدة من النمو والنجاح.

نبذة عن معرض إنترسك السعودية:

معرض إنترسك السعودية، المرخّص من شركة ميسي فرانكفورت جي إم بي أتش، الفعالية العالمية الرائدة في مجال خدمات الطوارئ والأمن والسلامة ينطلق في الفترة من 29 سبتمبر - 1 أكتوبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. ستكون هذه الدورة السادسة من المعرض الأبرز المتخصص في قطاعات السلامة والأمن والإطفاء في المملكة.

عن شركة العربية الأولى

تعد شركة العربية الأولى للمعارض التجارية والمؤتمرات من الشركات الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية. يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها مكاتب إقليمية في الأردن ومن المقرر أن توسع عملياتها في المزيد من البلدان على المستوى الإقليمي. تنظم شركة العربية الأولى أفضل المعارض والمؤتمرات التجارية الدولية التي توفر فرصاً لا مثيل لها للتواصل والأعمال التجارية للشركات التي تتطلع إلى التميز والنمو داخل المملكة. وبالإضافة الى إقامة المعارض التجارية المتخصصة عالية الجودة والمعارض الخاصة وفعاليات الشركات والمؤتمرات وإدارة الفعاليات والمهرجانات، توفر شركة العربية الأولى أيضاً فرص تسويق وحلول إقامة المعارض لعملائها الكرام. كما أنها شركة تنظيم الفعاليات الوحيدة في المملكة العربية السعودية التي تتمتع بعضوية في المنظمات الدولية مثل IAEE وICCA وMPI PCMA وSISO وUFI.

