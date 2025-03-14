أشاد سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بجهود حكومة عجمان في تعزيز التلاحم والتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية في الإمارة تحت مظلة "الميثاق التضامني"، وترسيخ الترابط والعمل المشترك لرفع كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع وأصحاب الأعمال، ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وأكد ان غرفة عجمان ستسعى جاهدة إلى تطبيق مستهدفات الميثاق التضامني المتوائمة مع رؤية عجمان 2030، وكذلك العمل بشكل متكامل مع الجهات الحكومية لتصفير البيروقراطية وضمان تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات اتخاذ القرار ودعم التكامل بين الجهات الحكومية.

وأثنى على الإنجازات التاريخية الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد الوطني بحيث لامست التجارة الخارجية للدولة لأول مرة 3 تريليونات درهم مع نهاية 2024 وبنمو سنوي بلغ 14.6%، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية المرنة والتنوع الاقتصادي واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وأكد سعادة عبدلله المويجعي ان إمارة عجمان حريصة على تعزيز دورها ومساهمتها الفاعلة في تنمية حجم التجارة الخارجية.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة غرفة عجمان لعام 2025، لمناقشة مستجدات مشاريع ومبادرات الغرفة، وسبل تعزيز بيئة أعمال جاذبة تُمكن منشآت القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من النمو والابتكار، كما ركز الاجتماع على دور الغرفة في تسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية وجذب وتنمية الاستثمارات.

حضر الاجتماع سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وذلك في مركز ثرا لريادة الأعمال

وفي مستهل الاجتماع رفع سعادة عبدالله المويجعي، التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، إلى القيادة الرشيدة وإلى المواطنين والمقيمين في الدولة.

تناولت أعمال الاجتماع استعراض نتائج معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2025 والتنوع الدولي الذي شهده المعرض ودوره في توفير منصة لتعزيز التعاون الاكاديمي بين الجامعات المشاركة، ووجه مجلس الإدارة بضرورة الاستفادة من مخرجات المعرض وتعزيز الشراكات الأكاديمية، ودعم استقطاب المؤسسات التعليمية الرائدة بهدف تطوير قطاع التعليم في الإمارة، وتعزيز جاذبية عجمان كوجهة تعليمية متميزة.

كما تم عرض تقرير تحديات القطاع الخاص وسير عمل الغرفة بالتعاون مع شركائها على معالجة التحديات.

وأكد سعادة عبدالله المويجعي أن غرفة عجمان تولي أهمية كبيرة لتنمية القطاع الصناعي في الإمارة باعتباره أحد ابرز دعائم الاقتصاد في عجمان والمقوم الجوهري لتنمية حجم صادرات الإمارة لاسيما وأن عجمان تضم 1549 منشأة صناعية بحسب عضوية غرفة عجمان خلال العام 2024، مشيراً أن غرفة عجمان تعمل على دعم الصناعة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية ومواجهة التحديات عبر تطوير السياسات والتشريعات بالتعاون مع الجهات المعنية، وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا في الصناعة بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية عجمان كوجهة صناعية متميزة.

واستعرض الاجتماع تقرير المركز المالي للغرفة، والاطلاع على نتائج الأداء الاستراتيجي والتقرير السنوي لغرفة عجمان، واستعراض خارطة المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تحقيق رؤية وأهداف الغرفة المتوائمة مع رؤية عجمان 2030.

هذا وقام سعادة عبدالله المويجعي وأعضاء مجلس الإدارة بزيارة تفقدية لمركز ثرا لريادة الأعمال، حيث اطلعوا على سير التطورات والتحديثات القائمة على مرافق المركز والجهود المبذولة لتعزيز دور المركز كمساهم رئيسي في تطوير الاقتصاد المحلي وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة.

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