مسقط: أسبوع عُمان للاستدامة 2025، الذي يُعتبر الحدث الأبرز في مجال الاستدامة في سلطنة عُمان، سيشهد تكريم المؤسسات الرائدة في تبني نهج الاستدامة ضمن فعالياته المرموقة. ينظم هذا الحدث الهام من قبل الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" بالتعاون مع شركة أعمال المعارض العمانية CONNECT، بهدف تسليط الضوء على الجهود المستدامة والاحتفاء بها. ومن المقرر عقد حفل توزيع جوائز أسبوع عُمان للاستدامة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض OCEC)) في 11 مايو 2025.

تستند الجوائز إلى إطار مؤشر الاستدامة المعمول به، والذي يستخدم لتقييم أداء الشركات في مجالات الحوكمة الثلاثية، (البيئية والمجتمعية والحوكمة)، يهدف هذا المؤشر إلى تحقيق هدفين رئيسيين: أولاً، يوفر منصة شاملة لتقييم الأداء، مما يتيح للمنظمات قياس مدى تقدمها في الاستدامة ودمج الممارسات الأخلاقية ضمن استراتيجياتها. ثانياً، يركز على الطبيعة المستدامة للالتزامات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذه الشركات. يعتمد المؤشر إلى معيار مبادرة التقارير العالمية (GRI) المعترف به دوليًا، وهو نتيجة جهود مشتركة مع مركز الاستدامة والتميز (CSE) في شيكاغو، الشريك الحصري لشركة "بيئة".

كما يساهم المؤشر في تحديد الفرص والمخاطر على المدى المتوسط والطويل، مما يشجع الشركات على الالتزام بأهداف الاستدامة وتعزيز الشفافية والنزاهة داخل قطاعاتها، ويتيح لها تحليل وتقييم موقعها الحالي في الاستدامة مقارنة بأقرانها في مختلف القطاعات.

الجدير بالذكر أن جميع الجهات المشاركة، ستحصل على تقارير ونتائج مفصلة ومقترحات لتحسين أدائها في مجالات الحوكمة الثلاثية، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا بارزا، يضم كبار المسؤولين من مختلف القطاعات، مثل وزارة الطاقة والمعادن، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، فضلا عن عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات والمعنيين في مجال الاستدامة.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن جوائز أسبوع عُمان للاستدامة شهدت نموًا كبيرًا على مر السنين، حيث شارك 12 مشاركًا في النسخة الافتتاحية في عام 2022، و19 في عام 2023، و28 في عام 2024.

في هذا الصدد، علق الدكتور مهاب بن علي بن طالب الهنائي، نائب الرئيس للاستدامة والاقتصاد الدائري في "بيئة" قائلاً: " استفادت العديد من الشركات من مؤشر الاستدامة العُماني على مدار السنوات الثلاث الماضية لتعزيز التزامها بالممارسات المستدامة. وقد حققت بعضها زيادة كبيرة في نتائجها بأكثر من 30%، حيث سجلت إحدى الشركات الصغيرة والمتوسطة زيادة بنسبة 70% في التزامها بمؤشرات الحوكمة الثلاثية. تمثل المشاركة في هذه الجوائز فرصة مثرية للكيانات من مختلف الأحجام لضمان توافق ممارساتها مع الاتجاهات المستدامة العالمية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ( SDGs) ورؤية عُمان 2040".

كما ستتضمن الجوائز أيضًا فئة "جائزة التنقل المستقبلي"، التي أضيفت مؤخرًا، لتكريم الشركات التي تسهم في تحقيق الهدف الوطني للحياد الصفري بحلول عام 2050. سيتم تقييم هذه الشركات بناءً على مشاريعها وخدماتها ومبادراتها النشطة في سلطنة عُمان، وفقًا لإطار عمل متخصص أعدته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وستقوم لجنة متخصصة بتحكيم هذه الفئة. وقد قدمت 8 شركات ملفاتها في النسخة الماضية من هذة الجائزة .

بدأت عملية التقديم للمشاركة في الجوائز في 1 سبتمبر 2024 وتستمر حتى 21 نوفمبر 2024، تليها فترة تقديم الطلبات من 10 ديسمبر 2024 إلى 13 فبراير 2025. كما سيتم عقد جلسة تدريبية للمشاركين في ديسمبر من قبل أكاديمية"بيئة"، على أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال الحفل المقرر عقده في 11 مايو 2025.

للمزيد من المعلومات والمشاركة في جوائز أسبوع عُمان للاستدامة، يرجى زيارة:

https://www.omansustainabilityweek.com/awards

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