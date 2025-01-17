ناقشت غرفة عجمان مع مجموعة من الجامعات المُشاركة في معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2025، دور الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وفرص دعم جهود الجامعات في إطلاع وتوعية الطلبة وزوار المعرض حول أحدث البرامج الأكاديمية والتخصصات المعنية بأدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن حرص اللجنة المنظمة لفعاليات معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب على تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المشاركة ودعم الابتكار التعليمي.

حضر الاجتماع سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وعبدالله عبدالمحسن النعيمي رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، ومريم النعيمي نائب رئيس اللجنة المنظمة، وبحضور ممثلي الجامعات "جامعة عجمان، جامعة المدينة عجمان، جامعة جورج ماسون ـ الولايات المتحدة الأمريكية" وذلك في مركز ثرا لريادة الأعمال.

ورحب سعادة سالم السويدي، بالحضور وأكد على الدور الحيوي للجامعات في توجيه الطلبة نحو التخصصات الأكاديمية التي تُلبي متطلبات سوق العمل وتتماشى مع التحولات الرقمية المتسارعة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لضمان إعداد جيل قادر على مواكبة المستقبل، مشيراً أن مجالات الذكاء الاصطناعي أصبحت من أهم أدوات تعزيز جودة التعليم وتوفير فرص عمل مبتكرة.

واستعرض ممثلو الجامعات التخصصات الأكاديمية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك برامج البكالوريوس والدراسات العليا، كما تم بحث فرص تعزيز التعاون المشترك، وضرورة تنفيذ مجموعة من ورشة العمل المتخصصة خلال فعاليات المعرض من تاريخ 24 فبراير إلى 27 فبراير 2025.

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