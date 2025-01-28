تشارك السعودي الألماني الصحية، إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، الذي يقام خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تستعرض أحدث ابتكاراتها وحلولها المتطورة في مجال الرعاية الصحية.

وفي إطار حرصها على تعزيز التزامها بنهج الرعاية المتمحورة حول المريض تماشياً مع شعارها "نرعاكم كأهالينا"، تستعرض السعودي الألماني الصحية خلال مشاركتها في نسخة هذا العام من معرض الصحة العربي أحدث ما توصلت إليه التقنيات والابتكارات في المجال الطبي، إلى جانب العمل على تعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع الخبراء والقادة في قطاع الرعاية الصحية بهدف رسم ملامح مستقبل أفضل للخدمات الطبية والرعاية الصحية.

وفي إطار مشاركتها الفاعلة في معرض الصحة العربي 2025، يشارك قادة السعودي الألماني الصحية في في ثلاث قمم رئيسية تناقش مستقبل القطاع الصحي، وتشمل قمة الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وقمة الاستثمار في الرعاية الصحية، ومحادثات التحول في قطاع الرعاية الصحية، حيث يقدم ممثلو المجموعة خبراتهم ورؤاهم حول أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية، مستعرضين جهود المجموعة المتواصلة في تطوير خدمات رعاية المرضى وتحقيق التميز التشغيلي.

وقال مكارم صبحي بترجي، نائب رئيس مجلس إدارة السعودي الألماني الصحية: "يمثل معرض الصحة العربي 2025 منصة استراتيجية نستعرض من خلالها مسيرة نمونا وابتكاراتنا والتزامنا الراسخ بتقديم حلول رعاية صحية تضاهي المستويات العالمية. ونسعى لاستثمار هذا الحدث الهام لتعزيز التواصل مع قادة القطاع واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، وإبراز دورنا المحوري في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية في المنطقة".

ويقدم جناح السعودي الألماني الصحية تجربة تفاعلية متكاملة للزوار، حيث يمكنهم التعرف على مسيرة المجموعة وإنجازاتها عبر مجموعة من الشاشات التفاعلية المتطورة، والتي تستعرض القيم الجوهرية للمجموعة وأبرز إنجازاتها وشراكاتها الاستراتيجية في القطاع الصحي. كما يسلط الجناح الضوء على عدد من المبادرات النوعية، مثل برنامج الأطباء الزائرين، وتطبيق المجموعة للهواتف الذكية، وبرامج السياحة العلاجية المتميزة، إضافة إلى مبادرات الرعاية الصحية المبتكرة المرتكزة على القيمة.

ويجسد حضور المجموعة القوي في معرض الصحة العربي 2025 التزامها الراسخ بمواصلة مسيرة الابتكار والتعاون الاستراتيجي لتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية لمرضى المنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات