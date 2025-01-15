

إن جلسة "الإحاطة الخاصة بمسؤولي أمن المعلومات" الافتتاحية هي منتدى حصري لمسؤولي أمن المعلومات لمناقشة توجهات واستراتيجيات الأمن السيبراني الناشئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كان التعامل مع أحد أكثر التحديات إلحاحًا في مجال الأمن السيبراني والمخاطر المتزايدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي محورًا رئيسيًا لجلسة "الإحاطة الخاصة بمسؤولي أمن المعلومات" الافتتاحية التي عقدها كبار قادة قطاع الأمن في وقت سابق اليوم في معرض إنترسك 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي كلمة رئيسية بعنوان "تخفيف المخاطر الناجمة عن وكلاء الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة والأمن"، استكشف فهيم صديقي، مدير أمن المعلومات في شركة ماجد الفطيم القابضة، التأثيرات التحويلية لوكلاء الذكاء الاصطناعي على الأمن والحاجة الملحة للحوكمة المتقدمة والتدابير الدفاعية.

وقد قدمت كلمة صديقي تحذيرًا شديد اللهجة بشأن التهديدات المحتملة التي يشكلها الذكاء الاصطناعي الوكيل - النظم ذاتية التوجيه القادرة على إنتاج معلومات مضللة متطورة، بما في ذلك التزييف العميق وانتحال العلامات التجارية، مع عواقب مدمرة على الشركات والمجتمعات.

وشدد في خطابه على الحاجة الملحة للشركات لتبني أطر حوكمة قوية للذكاء الاصطناعي ونشر أدوات أمنية مبتكرة لمواجهة هذه المخاطر الناشئة.

وفي هذا السياق قال صديقي: "اليوم، أصبح البقاء في صدارة التضليل الإلكتروني بمثابة سباق تسلح رقمي، ويتطلب مكافحة التضليل الإلكتروني بفعالية إشراك وظائف الأعمال الحيوية، مثل الأمن والقيادة التنفيذية والقانون والعلاقات العامة والتسويق والتمويل والموارد البشرية والمبيعات. ومن المهم تحديد حالات الاستخدام التجاري الحرجة للرحلات الاحتيالية والبدء في الاستثمار في الحلول لضمان تأمين هذه الرحلات".

وقد حددت الكلمة الرئيسية اليوم الموضوع الأساسي لجلسة "الإحاطة الخاصة بمسؤولي أمن المعلومات الافتتاحية، وهي منصة مخصصة في معرض إنترسك 2025 تجمع كبار مسؤولي أمن المعلومات وقادة الأمن من مختلف القطاعات لمعالجة توجهات الأمن السيبراني الحرجة.

وبالإضافة إلى الكلمة الرئيسية التي ألقاها صديقي، فقد شهد المؤتمر العديد من المناقشات الأخرى الرفيعة المستوى التي تناولت تحديات الأمن السيبراني الحرجة، بما في ذلك جلسة نقاشية بارزة عن أهمية تمارين الأمن السيبراني الصارمة للكشف عن نقاط الضعف ومعالجتها بشكل استباقي، وجلسة أخرى شيقة تبحث في استراتيجيات لإظهار قيمة استثمارات الأمن السيبراني بشكل فعال لتأمين الدعم على مستوى مجلس الإدارة، وقد شهدت الجلسة مشاركة ممثلين عن مبادلة، وماستركارد، والاتحاد للمدفوعات، وقطر للطاقة، ونيوم، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وبنك المشرق، على سبيل المثال لا الحصر.

وبهذه المناسبة قال غرانت توشتن، مدير عام مجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لمعرض إنترسك:"يعد إطلاق جلسة "الإحاطة الخاصة بمسؤولي أمن المعلومات إنجازًا مهمًا بالنسبة لمعرض إنترسك، حيث تم تصميم هذه المنصة لتمكين قادة الأمن من الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ، وتمكينهم من استكشاف أحدث التقنيات والاستراتيجيات في مجال الأمن السيبراني، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الرؤية والكفاءة ومرونة الأعمال".

تم افتتاح معرض إنترسك 2025، المعرض التجاري الرائد عالمياً في قطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، اليوم وتستمر فعالياته حتى 16 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

هذا ويقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسيكون المعرض الأكبر والأكثر شمولاً على الإطلاق، حيث يشارك فيه 1200 عارض من 61 دولة ويشهد حضور أكثر من 52 ألف زائر (بزيادة بنسبة 10% في الحضور) من أكثر من 140 دولة.

ينعقد معرض إنترسك 2025 بدعم من جهات إماراتية رائدة، بما في ذلك الدفاع المدني في دبي، والدفاع المدني في أبوظبي، ومجلس الأمن السيبراني، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، وبلدية دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني.

نبذة عن معرض إنترسك:

يعد إنترسك في دورته السادسة والعشرين الفعالية التجارية الرائدة عالمياً لكافة قطاعات السلامة والأمن العالمية. يجمع المعرض بين الموردين وقادة الفكر والمبتكرين والمصنعين والمشترين لمناقشة التقنيات الرائدة وللاطلاع على أحدث المنتجات والحلول عبر مجموعة واسعة من المجالات والقطاعات ولممارسة الأعمال. تقام الدورة القادمة في الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، وتقام تحت شعار ""المعرض الأول في العالم حيث يرسم مستقبل قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق.

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نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

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www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.

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