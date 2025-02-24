الشيخ سعيد: تقدم السلطة العديد من التسهيلات لتيسير الإجراءات المرتبطة بالأنشطة البحرية والرياضات المائية الترفيهية في مياه دبي

اختتمت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مشاركتها بمعرض دبي العالمي للقوارب 2025، المعرض الدولي المتخصص بالقطاع البحري والذي استضافته مؤخراً الواجهة البحرية "دبي هاربر" من 19 إلى 23 فبراير، وذلك وسط ترحيب وتجاوب أكثر من 30 ألف زائر للاطلاع والتعرف على الخدمات المقدمة وآخر الابتكارات والمشروعات المعروضة في القطاع البحري.

وزار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، منصة سلطة دبي البحرية خلال فعاليات الافتتاح باليوم الأول للمعرض بحضور سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، كما زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، منصة المؤسسة للاطلاع على محفظة المشاريع التي تقدمها السلطة لصالح مستثمري ورواد القطاع البحري في إمارة دبي على النحو الذي يقدم تجربة متميزة للمقيمين والزائرين من أصحاب القوارب واليخوت لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأنشطة الترفيهية والرياضات البحرية.

وأوضح الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن السلطة البحرية تفتخر بتدشين مشروع توسعة تغطية شبكات الاتصالات في مياه، بالتعاون مع 3 من شركائها الاستراتيجيين، والذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للاتصالات في المناطق الساحلية والجزر الصناعية، بما يواكب التطور المستمر للقطاع البحري في الإمارة، مضيفاً أن مشاركة السلطة تأتي ضمن مساعيها نحو تنظيم القطاع البحري في مياه دبي وتقديم العديد من التسهيلات لتيسير الإجراءات المرتبطة بالأنشطة البحرية والرياضات المائية الترفيهية في مياه دبي.

وخلال أيام المعرض، وفّرت السلطة خدمة التقديم الإلكتروني لإصدار أو تجديد رخص قيادة الوسائل البحرية، مما سهّل على الزوار استكمال إجراءاتهم بسلاسة. وقد أسفرت هذه المبادرة عن إصدار نحو 45 رخصة جديدة لقيادة الوسائل البحرية، مما يعكس إقبال الزوار على هذه الخدمة الرقمية.

وخلال فعاليات المعرض، وقع سعيد البناي، مدير خدمات الدعم المؤسسي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مذكرة تفاهم مع أكاديمية "أوكتانتا" البحرية للتدريب في قطاع الرحلات البحرية، بحضور أليكسي ماكاروف، مدير بالأكاديمية، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال تدريب الكوادر العاملة في أكاديمية "QE2" للضيافة من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة وشاملة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الرؤية المشتركة للطرفين لتعزيز الشراكات والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال التدريب البحري، حيث تختص أكاديمية "QE2" للضيافة بتقديم برامج تدريبية متقدمة في قطاع الضيافة على متن السفن السياحية، بينما تدير أكاديمية "أوكتانتا ماريتايم" التدريب على الإجراءات الفنية والمتعلقة بالصحة والسلامة..

وبموجب هذه المذكرة، سيعمل الطرفان على تطوير برامج تدريبية متكاملة تستهدف رفع كفاءة وتأهيل الكوادر البشرية، من خلال تقديم أحدث التقنيات والتدريبات العملية التي تحاكي بيئة العمل الفعلية على متن السفن. كما سيتعاون الجانبان في تبادل المعرفة والخبرات لدعم تطوير القوى العاملة وتوفير فرص تدريبية تلبي متطلبات صناعة الرحلات البحرية العالمية.

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