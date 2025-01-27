من المتوقع أن ينمو سوق تكنولوجيا السفر العالمي بمعدل نمو سنوي مركب مثير للإعجاب بنسبة 6.05٪ خلال الفترة 2025-2033

سيستضيف المسرح المستقبلي في النسخة الثانية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي نخبة من أبرز المتحدثين والخبراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تزامناً مع وصول قيمة سوق تكنولوجيا السفر العالمية حالياً إلى 10.7 مليار دولار أمريكي، يستعد القادة والمبتكرون من جميع أنحاء العالم لتوجيه مستقبل صناعة السياحة في النسخة الثانية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025.

يعكس برنامج المؤتمرات والمعارض المكثف لمعرض سوق السفر العربي 2025 شعار هذا العام، "السفر العالمي: تطوير السياحة في المستقبل من خلال تعزيز الاتصال"، سيستكشف حدث هذا العام تزامناً مع نمو العارضين في مجال تكنولوجيا السفر بنسبة 25% على أساس سنوي وتوسع مساحة المعرض في القطاع بنسبة 22%، كيف تعمل التكنولوجيا على تحويل قطاع السياحة، وتقديم فرص نمو جديدة للشركات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات على حد سواء.

وسيستضيف المسرح المستقبلي في معرض سوق السفر العربي 2025 نخبة من أبرز المتحدثين الذين سيستكشفون كيف تعمل التطورات في مجالات مثل التحليلات والتعلم الآلي والتعاون في مكان العمل وتقنية البلوك تشين والجيل القادم من التنقل والواقع المعزز على دفع قطاعنا إلى الأمام، حيث يمثل حدث هذا العام منصة مثالية للعارضين لاستعراض ابتكاراتهم أمام جمهور دولي من كبار صناع القرار والمؤثرين في الشراء.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "يجمع معرض تكنولوجيا السفر بين أفضل وألمع الشخصيات من مختلف أنحاء صناعتنا، مما يخلق منتدى مثالي للاستكشاف والمناقشة وإبرام الصفقات، حيث أصبحت الفرص المتعلقة بالاتصال والتكامل في طليعة أذهاننا أكثر من أي وقت مضى، وسوف تحتل مركز الصدارة في معرض سوق السفر العربي 2025".

وبحسب IMARC جروب، فإنه من المتوقع أن تبلغ قيمة السوق العالمية لتكنولوجيا السفر 18.6 مليار دولار أمريكي في السنوات الثماني المقبلة، مع توقع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.05% خلال الفترة 2025-2033، وستستضيف المسرح المستقبلي من معرض سوق السفر العربي 2025 مجموعة من العروض التقديمية المصممة لتسليط الضوء على الفرص المتاحة في هذا المجال المثير والمربح، كما ستشمل جلسات هذا العام: "الاتجاهات الجيلية المؤثرة على التخصيص المفرط في الفخامة"؛ و"تكنولوجيا السفر: التقدم أو التخلف عن الركب"؛ و"الذكاء الاصطناعي: في كل مكان في وقت واحد"؛ و"XXXX"، التي ستقام بالتعاون مع أماديوس.

لقد كانت السياحة دائمًا من أوائل القطاعات التي تبنت التقنيات الناشئة، ولا تزال الرقمنة تدفع عجلة السفر بسلاسة، وبالنظر إلى المستقبل فمن المقرر أن يساهم تطوير تسهيلات السفر الذكية والوجهات الذكية وفرص العمل الجديدة في الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في جميع أنحاء قطاعنا.

في حين تواجه سوق التكنولوجيا الخاصة بالسفر في الشرق الأوسط وأفريقيا منافسة شديدة من دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن دولاً مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تستجيب بفعالية للطلب المتزايد من المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا، وتستفيد من أحدث الابتكارات لتعزيز جاذبيتها كوجهات سفر عالمية.

وأضافت كيرتيس قائلة: "لا أستطيع أن أفكر في مدينة أفضل لاستضافة معرض ومؤتمر السفر العالمي من دبي، التي تواصل رفع التطلعات على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال التزامها باستراتيجية دبي الذكية. إن السفر الذكي، والنقل، والذكاء الاصطناعي، ومبادرات التخطيط الحضري تعمل على دفع عجلة الابتكار والتواصل في جميع أنحاء الإمارة، مما يجعلها نقطة التقاء مثالية ومركز عالمي للقادة والمبدعين من الأسواق الأخرى".

سيتم عرض التقنيات الذكية والتطبيقات المحمولة والحلول غير التلامسية والابتكارات المتطورة المماثلة في معرض تقنيات السفر في سوق السفر العربي 2025، والذي سيرحب بالرعاة العائدين بما في ذلك أماديوس وهواوي وسابري، بالإضافة إلى مجموعة من العارضين العائدين بما في ذلك: إكسبيديا، وترافيلبورت، وديدا ترافيل، وهوتيل بيدز، وويب بيدز، ومونلاين ترافيل، وغيرها.

سيجمع معرض سوق السفر العربي 2025 بين المتخصصين وأبرز قادة الصناعة من قطاعات السفر الترفيهي والفاخر والشركات والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، مما يوفر منصة مثالية للتواصل وتبادل المعرفة وفرص الأعمال التجارية، بالإضافة إلى المعرض، سيتوجه الخبراء الدوليون والإقليميون إلى منصات معرض سوق السفر العربي العالمية والمستقبلية طوال الحدث لتقديم برنامج مؤتمرات مكثف.

سينعقد معرض سوق السفر العربي 2025 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.

نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 32 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي من الإثنين 28 أبريل ولغاية الخميس 01 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2025، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في إكسل لندن

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 9 ولغاية 11 أبريل عام 2025 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

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