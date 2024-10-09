ستعرض النسخة القادمة من المعرض والمؤتمر قطاعات جديدة مخصصة لصحة المرأة واللقاحات والاستعداد للطوارئ والطب الدقيق

ستعرض النسخة القادمة من المعرض والمؤتمر قطاعات جديدة مخصصة لصحة المرأة واللقاحات والاستعداد للطوارئ والطب الدقيق سيقام معرض ميدلاب الشرق الأوسط 2025 في الفترة الممتدة من 3 إلى 6 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي

دبي، الإمارات العرية المتحدة: سيعود معرض ميدلاب الشرق الأوسط، أكبر حدث للمختبرات الطبية في المنطقة للانعقاد مجدداً إلى مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 3 إلى 6 فبراير 2025، حيث حققت النسخة السابقة من معرض ميدلاب الشرق الأوسط قيمة أعمال تقدر بنحو 670 مليون دولار أمريكي (2.46 مليار درهم إماراتي)، مما أدى إلى نمو المختبرات الطبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

ومن المتوقع أن يستقطب معرض ميدلاب الشرق الأوسط 2025، الذي يعد مركزاً عالمياً لرواد الطب المخبري، أكثر من 20 ألف مشارك، كما سيشهد مشاركة 900 عارض من أكثر من 40 دولة.

كما سيستقبل الحدث أكثر من 4000 مندوب في مؤتمر ميدلاب، الذي سيقدم 12 مؤتمراً معتمداً للتعليم الطبي المستمر بحضور نخبة من أبرز الخبراء في عدة مجالات مثل: إدارة المختبرات، واستدامة المختبرات، والكيمياء السريرية، وإدارة جودة المختبرات. ومن الجديد في مؤتمر هذا العام إضافة أتمتة المختبرات، وهو مجال سريع التقدم في علوم المختبرات.

سيسلط معرض ميدلاب الشرق الأوسط 2025 الضوء على موضوع "تمكين المختبرات الطبية اليوم لمستقبل عالمي غدًا" وسيقدم أقسامًا جديدة إلى أرض المعرض مخصصة لثلاثة مجالات حيوية في طب المختبرات: صحة المرأة، واللقاحات والاستعداد للطوارئ، والطب الدقيق، حيث سيشهد المعرض مشاركة عارضين رائدين عالميًا في هذه الأقسام وسيقدم رؤى ومناقشات متعمقة خلال جلسات القيادة الفكرية التي تضم أبرز الخبراء من صناعات المختبرات والرعاية الصحية والأدوية.

وبحسب دراسة أجراها معهد ماكينزي للصحة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي للصحة والرعاية الصحية، فإن النساء يقضين 25% من الوقت في حالة صحية سيئة مقارنة بالرجال، حيث يشير التقرير إلى أن سد الفجوة الصحية بين الجنسين من شأنه أن يعزز الاقتصاد العالمي بنحو تريليون دولار أميركي بحلول عام 2040.

وخلال اليوم الافتتاحي لمعرض ميدلاب الشرق الأوسط، سيجمع منتدى القيادة الفكرية حول "تعزيز صحة المرأة من خلال التشخيص المختبري" قادة وخبراء في مجال صحة المرأة، وستستكشف اللجنة الابتكارات المتطورة، وتتناول التحديات الحرجة وتكشف عن فرص التعاون التي من شأنها تعزيز القدرات التشخيصية حول الاحتياجات الصحية الخاصة بالمرأة.

وستتناول جلسة نقاشية لاحقة موضوع "تأثير الابتكار التشخيصي على صحة المرأة"، بما في ذلك كيف يمكن للاكتشاف المبكر من خلال التشخيص المتقدم أن يحسن إدارة اضطرابات الصحة الإنجابية والسرطانات واختلال التوازن الهرموني، وسوف تستكشف كيف يمكن للاكتشاف المبكر أن يحسن النتائج الصحية.

كما ستركز مناقشة تفاعلية رفيعة المستوى حول "إطلاق العنان لمستقبل الرعاية الصحية" في الرابع من فبراير على الطب الدقيق، حيث ستقدم هذه الجلسة، التي تقودها الدكتورة أميرة الشبيب عقيل، الباحثة الرئيسية - المستوى المساعد، الوقاية الدقيقة من مرض السكري والسمنة والسرطان لدى مركز سدرة للطب، قطر، رؤى من الأطباء وعلماء الوراثة وصناع السياسات وخبراء الصناعة، وستعزز الحوار حول الابتكارات المتطورة في علم الوراثة والرعاية الصحية الشخصية والعلاجات الجديدة التي تشكل مستقبل رعاية المرضى.

وبهذه المناسبة قال توم كولمان، مدير مجموعة المعارض لدى إنفورما ماركتس للرعاية الصحية: "يسلط معرض ميدلاب الشرق الأوسط الضوء على أحدث التطورات في تكنولوجيا المختبرات والابتكار، ويستقطب قادة ورواد وخبراء الصناعة على مستوى العالم كل عام".

وأضاف كولمان قائلاً: "تعد النسخة القادمة من المعرض بمجموعة من الميزات المصممة لعرض مستقبل المختبرات، ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط فحسب، بل على نطاق عالمي أيضاً، حيث سيحظى الحضور بفرصة فريدة للتواصل مع قادة الصناعة الدوليين، والمشاركة في فعاليات التواصل القيمة، واستكشاف التقنيات المتطورة التي تعمل على تحويل قطاع المختبرات في جميع أنحاء العالم".

يهدف منتدى قادة المختبرات في دول مجلس التعاون الخليجي الجديد في معرض ميدلاب الشرق الأوسط إلى تعزيز التعاون بين المختبرات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيجمع المنتدى مسؤولين وخبراء ومتخصصين من مختبرات القطاعين العام والخاص وهيئات التقييس الوطنية في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ويهدف إلى تعزيز التعاون في مواضيع مثل إدارة المختبرات وضمان الجودة واختبار الكفاءة.

ستحتفي مبادرة جوائز Medlab Honors برواد المختبرات، وهي الآن تقبل الترشيحات لقادة المختبرات الذين أظهروا تفانيًا ملحوظًا، وتوجيهًا رائدًا، والتزامًا بالتميز، حيث تشمل فئات جوائز Medlab Honours أفضل رئيس مختبر في العام، وأفضل مدير مختبر في العام، والعلماء الشاب، حيث سيتم تكريم الفائزين في اليوم الثاني من مؤتمر إدارة المختبرات.

تشمل الفئات الرئيسية للمنتجات المعروضة في ميدلاب الشرق الأوسط المستهلكات، خدمات الرعاية الصحية/الخدمات العامة، التصوير، البنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات، المختبرات، المعدات الطبية، والدواء/التغذية، ومن بين قادة الصناعة الذين سيشاركون في الحدث: المختبرات البورغ، فوجي فيلم الشرق الأوسط، هوريبا ABX، سيستمكس الشرق الأوسط، مختبرات راندوك، وشركة سنبي.

للمزيد من المعلومات عن معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط 2025، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.medlabme.com

نبذة عن ميدلاب الشرق الأوسط

باعتباره أضخم معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يلعب ميدلاب الشرق الأوسط دوراً رئيسياً في تطوير قيمة الطب المخبري ورسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية عن طريق توفير منصة لرواد قطاع المختبرات، بما في ذلك الشركات المصنّعة والوكلاء والموزّعين، لتبادل أفضل الممارسات، واستعراض الابتكارات الجديدة، والتعاون والتواصل مع بعضهم البعض.

يركز المعرض على عدد من المحاور الرئيسية من أبرزها إقامة 12 مؤتمراً للتعليم الطبي المستمر التي ستتطرق إلى محاور جديدة تغطي طب نقل الدم والابتكار في المختبرات الطبية وعلم الأمراض الرقمي.

سيتم انعقاد ميدلاب الشرق الأوسط 2025 في الفترة من 3 إلى 6 فبراير في مركز دبي التجاري العالم، بينما سيتم انعقاد الحدث الرقمي منه في الفترة الممتدة من 4 ديسمبر إلى 20 فبراير 2025..

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