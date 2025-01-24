بحضور سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، عُقدت انتخابات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، للدورة الجديدة 2025 ـ 2029، وذلك في مقر مجلس سيدات أعمال عجمان.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن ترؤس الدكتورة آمنة خليفة آل علي لمجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، والمهندسة عائشة خلفان النعيمي نائباً لرئيس المجلس وايمان عبيد السوم لمنصب الأمين العام وفاطمة حسن الشحي أميناً للصندوق، على أن يتم ترشيح رؤساء اللجان خلال الاجتماع الاول للمجلس بدروته الجديدة، وشملت عضوية المجلس كلاً من العضوات " منى صقر المطروشي، نورا سلطان المرزوقي، ريما عبدالله الشرفاء، وفاء حسن الفوره الشامسي، ومريم علي المعمري".

وهنأ سعادة عبدالله المويجعي، رئيسة وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان بمناسبة توليهن مهام الدورة الجديدة للمجلس 2025 ـ 2029 ، وأشاد بالدور المحوري للمجلس في دعم سيدات الأعمال وتعزيز البيئة الاقتصادية في الإمارة، مشيراً إلى أهمية متابعة الجهود لإطلاق المبادرات النوعية المبتكرة والبرامج التدريبية الداعمة لاستمرارية مشاريع وأعمال صاحبات رخص بدايات وعضوات مجلس سيدات اعمال عجمان، ومؤكدا على جهود غرفة عجمان في الالتزام بتمكين المرأة وتفعيل دورها في تنمية القطاع الخاص والناتج المحلي، وترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها، عبّرت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، عن فخرها وامتنانها للدعم الكبير الذي تقدمه غرفة عجمان لعضوات المجلس، مشيدة بالثقة التي مُنحت لهن لتعزيز دور المرأة في قطاع الأعمال والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للإمارة.

وأكدت ان المجلس يحرص على المساهمة في تحقيق أهداف وتوجهات رؤية عجمان 2030، وضمان موائمة خدمات وفعاليات ومبادرات المجلس مع أهداف رؤية عجمان والرامية إلى "بناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكن، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء".

وأوضحت أن المجلس سيعمل خلال دورته الجديدة على تعزيز الشراكات وبناء علاقات تعاون مثمرة مع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، سواء على المستويات المحلية أو الإقليمية أو الدولية، كما سيحرص على إتاحة الفرص لصاحبات المشاريع من عضوات المجلس للمشاركة في المعارض والفعاليات المتخصصة، وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات مبتكرة وبرامج متخصصة تهدف إلى تطوير المشاريع القائمة وتشجيع المواطنات والمقيمات على بدء مشاريع جديدة.

يذكر أن إدارة الشؤون القانونية في غرفة عجمان أشرفت على إتمام العملية الانتخابية لاختيار مجلس سيدات أعمال عجمان للدورة الجديدة عن الفترة 2025- 2029، لضمان تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والكفاءة في العملية الانتخابية.

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