أبوظبي - أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، عن حضور حوالي 2000 زائر للنسخة الثانية من معرض البحوث والابتكار السنوي 2025، حيث حظي المعرض باهتمام كبير بين مختلف المؤسسات ذات الصلة، وهو ما يؤكد على الدور الريادي الذي تقوم به جامعة خليفة بالتزامن مع انتهاء شهر الإمارات للابتكار.

وقد استقبل سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، كلًا من معالي منصور إبراهيم المنصوري، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس دائرة الصحة في أبوظبي ومعالي أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي ومعالي الدكتور عبدالله حميد سيف الجروان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس دائرة الطاقة في أبوظبي ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، عضو المجلس التنفيذي وأعضاء الوفود الذين رافقوهم. وتواصل المسؤولون من خلال المعرض مع العلماء والباحثين والشركاء في القطاع الصناعي وأثنوا على دور جامعة خليفة في تنظيم هذا الحدث الكبير خلال هذا الشهر الذي يحتفي بالابتكار، الأمر الذي سيسهم في تمهيد الطريق للتقدم التكنولوجي.

قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: "تؤدي جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا دوراً حيوياً في صياغة مستقبلنا عبر رعاية الابتكار في مختلف القطاعات وتمكين المواهب من قيادة الجهود والمبادرات لتجاوز تحديات الحاضر والمستقبل. يسعدنا أن المشاريع والابتكار المتميزة، التي عُرضت في معرض جامعة خليفة للبحوث والابتكار 2025، تُركز على القطاعات والاتجاهات الجديدة والناشئة. يأتي هذا التوجه متوافقاً مع إستراتيجيات أبوظبي لتعزيز وتسريع النمو والتنويع الاقتصادي عبر التعامل مع التحولات العميقة والمتسارعة في الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية، مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في صدارة اهتماماتنا".

أشاد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، بتنظيم معرض البحوث والابتكار في جامعة خليفة، الذي يعكس التزام الجامعة العميق بتعزيز الابتكار ودعم الأبحاث الرائدة في مختلف المجالات. وأكد معاليه أن هذه الفعالية تمثل منصة مميزة تجمع بين الباحثين والمبدعين والمستثمرين، مما يسهم في تعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية.

وأضاف معاليه أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر بين دائرة الطاقة في أبوظبي وجامعة خليفة في المستقبل، بما يخدم الأهداف المشتركة، استخدام التكنولوجيا والأفكار المبتكرة لتعزيز امن المداد وتكلفة الانتاج والاستدامة، مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات تلعب دورًا حيويًا في تفعيل الشراكات بين مختلف القطاعات

شهد المعرض حضور طلبة من جميع أنحاء دولة الإمارات، حيث أُتيحت لهم فرصة التواصل مع مبتكرين عالميين والاطّلاع على دور جامعة خليفة في النهوض بالمجالين الأكاديمي والبحثي، كما انصبّ اهتمام الطلبة على معرفة المزيد حول حلول العالم الحقيقي من خلال اطّلاعهم على مشاريع معنيّة بالطائرات بدون طيار والمركبة القمرية والأسماك الروبوتية والأنظمة الذكية وعلم الوراثة والهيكل الخارجي للركبة، حيث تضمّن المعرض أكثر من 100 مشروع متطور استُعرض في ثلاث مناطق ركّزت على البحوث والتطبيقات الصناعية والشركات الناشئة.

لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: http://www.ku.ac.ae/

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