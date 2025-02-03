سارة النعيمي: المهرجان نموذج للإنجازات التي يمكن تحقيقها من خلال توحيد الجهود والسعي لتحقيق الأهداف بمحبة وشغف

شهد مشاركة 300 متحدث في 10 مناطق و5 منصات قدموا برنامجاً مؤثراً ومتنوعاً للجمهور

نظم أكثر من 250 فعالية و400 اجتماعاً حصرياً مع المستثمرين

استضاف 150 شركة وجوائز "سيفي" ومسابقة "عرض الشركات الناشئة" في مساحات تفاعلية احتفاءً بالمواهب الناشئة

عزز مكانة الشارقة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والابتكار

شهد توقيع 3 مذكرات تفاهم ممهداً الطريق لترسيخ التعاون العالمي

اختتم فعالياته بحفل موسيقي أحياه فنانون من المنطقة ومنهم الفنان المصري حمزة نمرة

الشارقة، وسط حضور لافت ومشاركات هي الأضخم منذ انطلاقته قبل ثماني سنوات، اختتم "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" 2025 فعاليات دورته الثامنة، التي استقبلت 14 ألف زائر، و300 متحدث عالمي في 10 مناطق و5 منصات متخصصة، معززاً مكانته كأكبر تجمع لريادة الأعمال في المنطقة العربية، كما أعلن المهرجان أن موعد انعقاد دورته المقبلة سيكون يومي 31 يناير و1 فبراير من عام 2026، استمراراً في تقديم منصة تجمع رواد الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.

منصة للابتكار والتعاون العالمي

ووفر المهرجان، الذي نظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) يومي 1 و2 فبراير، بيئة مثلى لتمكين رواد الأعمال وتعزيز مكانة الشارقة كمركز عالمي رائد للابتكار والحراك المؤسسي، وقدم برنامجه الشامل فرصاً غير مسبوقة لنمو الأعمال، من خلال جلسات التواصل، وفرص التمويل، والتعريف بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والجلسات النقاشية والحوارية التي غطت مجموعة متنوعة من المواضيع الرئيسية، كما شهد المهرجان توقيع 3 مذكرات تفاهم بين جهات محلية وقادة أعمال عالميين، مؤكداً بذلك دوره في تعزيز جاذبية الشارقة أمام رواد الأعمال من جميع أنحاء المنطقة والعالم.

وتعليقاً على النجاح الاستثنائي الذي حققه المهرجان، قالت سعادة سارة عبدالعزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لـ"شراع": "بقيادة وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، نجحنا في توسيع نطاق الفرص الريادية في المنطقة وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للتعاون والابتكار".

وأضافت: "شكل مهرجان الشارقة لريادة الأعمال نموذجاً للإنجازات التي يمكن تحقيقها من خلال توحيد الجهود والسعي لتحقيق الأهداف بمحبة وشغف، مجسداً شعار (حيث ننتمي). ففي دورة العام الجاري، وضع المهرجان معايير جديدة واستقبل أعداداً غير مسبوقة من الزوار والمشاركين، ووفر فرصا استثنائية لرواد الأعمال للتواصل والتعاون ومشاركة الأفكار لضمان نموهم وتعزيز تقدم منظومة الأعمال، لذلك نقول لرواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب الأفكار الإبداعية: معاً سنواصل بناء عالم لا يعرف الابتكار فيه حدوداً ويشعر كل رائد أعمال فيه بالانتماء.

مهرجان يعزز النمو ويجذب القيادات الريادية العالمية

وضاعف المهرجان هذا العام حجم برنامجه ووسع مناطقه ومنصاته بما يواكب توسع نطاق فعالياته وجاذبيته العالمية، إذ دعم المهرجان الشركات الناشئة والمبتكرين من خلال أكثر من 250 فعالية متنوعة تتضمن 45 ورشة عمل.

ووفر المهرجان الفرصة لـ 150 شركة ناشئة لاستعراض أفكارها المبتكرة و حلولها ومنتجاتها الرائدة، في حين أسهم 400 اجتماع حصري مع المستثمرين أقيمت خلال فعاليات المهرجان في "ردهة المستثمرين"، بفتح الباب أمام فرص التمويل والإرشاد والتوجيه.

وشكلت مسابقة عرض الشركات الناشئة بالشراكة مع 1Tank بجوائز قدرها 200 ألف درهم، مع تمويل إضافي من المستثمرين وصل إلى 500 ألف درهم، واحدة من أبرز فعاليات المهرجان التي قدمت منصة للجيل القادم من صناع التغيير، في حين احتفت جوائز "سيفي" بإنجازات الأفراد والمؤسسات في منظومة الأعمال بإمارة الشارقة، وكرمت إسهاماتهم في الابتكار وريادة الأعمال.

وشكل المهرجان منصة للإبداع والإبتكار في مختلف قطاعات الأعمال سواء الإستثمارية أو المجتمعية أو الفنية، إذ ختم فعالياته بحفل موسيقي أحياه نخبة من فناني المنطقة، ومنهم الفنان المصري حمزة نمرة.

شراكات استراتيجية جديدة

وحفز المهرجان الشراكات الهادفة من خلال توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين مؤسسات محلية ورواد أعمال عالميين، بهدف إحداث تأثير إيجابي دائم على المنظومة الريادية، حيث شهد اليوم الأول توقيع مذكرة تفاهم بين "شراع"، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، و"الجامعة الأميركية في الشارقة" مع "مايكروسوفت" في الإمارات بهدف تعزيز الابتكار والتحول الرقمي والاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي التي تقدمها "مايكروسوفت" في تعزيز قدرات صنع القرار وترسيخ التعاون بين الأطراف المشاركة في المذكرة ، إلى جانب اتفاقية بين "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" ومؤسسة "إنتربرايز إيرلندا" Enterprise Ireland، لترسيخ التعاون الدولي وتبادل المعرفة.

كما شهد اليوم الختامي توقيع مذكرة التفاهم الثالثة بين "1More Thing Venture Studio" و"شراع"، بهدف استقطاب الشركات الناشئة العالمية إلى الشارقة، ومساعدتها على الوصول إلى شبكة متكاملة من المستثمرين والموجهين والموارد.

-انتهى-

#بياناتشركات