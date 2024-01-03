دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مدينة إكسبو دبي عن تنظيم النسخة الأولى من مهرجان "ضي دبي" الفني في ساحة الوصل بلازا من 26 يناير ولغاية 4 فبراير 2024، ما يعد عشاق الفن بتجربة استثنائية لا تنسى. ويأتي تنظيم هذا المهرجان من قبل مدينة إكسبو دبي بشراكة استراتيجية مميزة مع إيه جي بي وهيئة الثقافة والفنون في دبي، لإلهام عناصر الإبداع عن طريق العروض الضوئية المذهلة بالتعاون مع مجموعة من أبرز الفنانين الإماراتيين. كما يسلط المهرجان الضوء على مفاهيم الثقافة والمعرفة والتقاليد الأصيلة إلى جانب تعزيز أواصر التواصل الإنساني وحب الاستكشاف، بإلهام من تحفة الوصل المعمارية التي تتوسط مدينة إكسبو دبي، ما يمنح الضيوف إمكانية قضاء أروع الأوقات الاستثنائية ضمن محيط ينبض بالحياة.

ويستفيد مهرجان ضي دبي من خبرات اثنين من أبرز المتخصصين في مجال الفن والتصميم، هما آمنة بالهول؛ المدير الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، وأنتوني باستيك؛ الخبير المتخصص في إدارة الفعاليات والمشهور عالمياً بفضل لمساته الإبداعية في مهرجان فيفد سيدني. ويعمل الخبيران معاً لتقديم رؤية مشتركة وتجارب مبتكرة تجمع بين العروض الضوئية المذهلة والتراث الأصيل لإمارة دبي، في النسخة الأولى من المهرجان الذي تحتضنه ساحة الوصل.

ويتجاوز مهرجان ضي دبي المفهوم التقليدي للأضواء الملونة، حيث يحتفي بحالة الإشراق والنور التي تميز دبي. ويركز المهرجان على دعم المواهب الوطنية في مجال فنون الضوء، كجزء من أهدافه الرئيسة، إذ يمنحهم منصة فريدة لعرض أعمالهم أمام جمهور عالمي.

وتأكيداً على دعم الهيئة للمشاريع والمبادرات التي تثري المشهد الثقافي والفني المحلي، قال د. سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي: "يجسد مهرجان ضي دبي الفني ، بما يحمله من تجارب رائعة، شراكتنا الاستراتيجية مع مدينة إكسبو دبي. ويُؤكد على التزامنا المستمر بتعزيز مشهد السياحة الثقافية في الإمارة، من خلال دعم المبدعين والفنانين المحليين لتقديم أعمال فنية تعكس قيم وتراث دبي وتجسد هويتها الإبداعية. كما يُوفر المهرجان منصة رائدة تمكّن المبدعين من تجسيد أفكارهم وتقديم وجهات نظرهم المتنوعة حول الثقافة الإماراتية، بما يتماشى مع أهداف الهيئة في إرساء بيئة مميزة تشجع على الابتكار في المجالات الثقافية والإبداعية".

وبدورها قالت آمنة بالهول، المدير الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي: "يرسم مهرجان ضي دبي الفني لوحة فنية تعكس روح وثقافة إماراتنا الغالية، حيث يسرد القصص التي يبدعها الفنانون المحليون باستخدام الضوء لإنشاء أعمال رائعة تمزج بين الجانب العاطفي والفني. وتتحول ساحة الوصل، خلال فعاليات المهرجان، إلى وجهة نابضة بالحياة يتلاقى فيها الفن الهادف والتراث الأصيل مع القصص الرائعة التي يرويها المبدعون بحروف مضيئة. ويحتفي المهرجان أيضاً بهوية الإمارات وثقافتها الغنية، حيث تتجسد عناصر الضوء والألوان والإبداع لتعكس أحلامنا وتطلعاتنا على أرض هذا الوطن المعطاء. وندعو محبي التجارب الثقافية المميزة للاستمتاع بأروع التجارب التي تلهم الإبداع في قلب ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي".

ويتمحور الهدف وراء المهرجان في دعم المواهب الوطنية، حيث يوفر مساحة مبتكرة تمكنهم من تسليط الضوء على أعمالهم الفنية أمام جمهور عالمي. كما يركز المهرجان على ترسيخ جذور الفخر لدى الفنانين الإماراتيين ، مما يمكنهم من إطلاق إبداعاتهم وتحقيق الريادة على المستوى العالمي.

ومن جانبه قال أنتوني باستيك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيه جي بي إيفينتس: "ندعو السكان والزوار من جميع أنحاء العالم لحضور المهرجان والمشاركة في هذا الاحتفال الثقافي الفني الفريد من نوعه. تتجاوز فكرة المهرجان عروض الضوء التقليدية، حيث يمثل فرصة استثنائية لاكتشاف هوية دبي الأصيلة والاطلاع على قصصها المثيرة والاستمتاع بأضوائها التي تنير دروب المستقبل".

ولا تقتصر فعاليات مهرجان ضي دبي على إضاءة ساحة الوصل فقط، حيث يقدم مجموعة من التجارب المميزة، بما في ذلك ورش العمل المخصصة للأطفال والبالغين التي تسلط الضوء على عناصر الضوء والفن والابتكار. كما تتضمن فعاليات المهرجان جلسات حوارية مع الفنانين المحليين والعالميين المشاركين في المهرجان لتبادل الآراء حول حالة التفاعل بين الفن والثقافة والضوء. وتكتمل فعاليات المهرجان مع تجارب مأدبة العشاء التي تجمع بين أشهى النكهات والعروض الضوئية المذهلة لمزيد من الأجواء الاستثنائية.

ويعد مهرجان ضي دبي الفني ضيوفه بتجربة غامرة تحتفل بجمال الضوء والثقافة والفن. ويستقبل عشاق التجارب الفنية المميزة في ساحة الوصل خلال شهر يناير 2024 للاستمتاع بأروع العروض المُلهمة عالمية المستوى.

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حول مهرجان ضي دبي الفني:

يوفر مهرجان ضي دبي فرصة مثالية لاكتشاف العلاقة بين الضوء والفن والثقافة، وينطلق بنسخته الأولى في يناير 2024 من قلب ساحة الوصل بلازا بمدينة إكسبو دبي. ويهدف المهرجان إلى خلق تجربة غامرة غير تقليدية تجمع بين العروض الضوئية المذهلة والأعمال الفنية الرائعة. كما يقدم مجموعة متنوعة الفعاليات الهادفة، بما في ذلك الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية التي تسلط الضوء على العناصر الثقافية الكامنة وراء كل عمل فني. وتستعرض فعاليات المهرجان أروع الأعمال الفنية من إبداع المواهب الوطنية الإماراتية في مساحة مبتكرة تجمع الضيوف من مختلف أنحاء العالم.

تفاصيل الفعالية:

الموقع: مدينة إكسبو دبي

التاريخ: من 26 يناير ولغاية 4 فبراير 2024

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dhaidubai.com

حول مدينة إكسبو دبي:

تمثل مدينة إكسبو دبي مركزاً مستقبلياً يركز على الابتكار ويتمحور حول خدمة الإنسان، وهي إحدى خمسة مراكز ضمن خطة دبي الحضرية 2040. وتلتزم مدينة إكسبو دبي بتعزيز الأثر الإيجابي الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، حيث:

صُممت كنموذج للعيش الحضري المستدام، ويتجلى التزامها بالتنمية الحضرية المسؤولة من خلال مخططها لخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050 ومبادراتها الأوسع للتخلص من الكربون بشكل أفضل.



تدعم بيئة المدينة الحيوية التعاون بين القطاعات المتنوعة وتوفر لمختلف الأعمال التجارية فرصاً للتوسع والنمو، ما يرسخ مكانة دبي كمركز تجاري عالمي ويعزز طموحات دولة الإمارات في التنمية والتنوع الاقتصادي.



تعيد مجتمعات مدينة إكسبو دبي السكنية تعريف مفهوم المعيشة الحضرية، حيث تعتمد أفضل التصاميم المبتكرة التي تراعي الجانب البيئي مع التركيز على الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الرفاهية.



تعتبر المدينة محوراً للابتكار، حيث تمثل مساحة لتطبيق الحلول الرائدة ومنصة للأفكار غير التقليدية التي تعود بالفائدة على الأفراد والكوكب.



تحتفي مدينة إكسبو دبي بالإبداع وتلهم الأجيال القادمة، إذ توفر تجارب تعليمية وثقافية وترفيهية متنوعة، وتشكل وجهة مثالية للفعاليات العالمية الكبرى.

تتألق المدينة بنجاحاتها المستمدة من إرث إكسبو 2020 دبي، حيث تتكاتف جهود الأعمال التجارية والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات التعليمية والسكان والزوار، لدفع عجلة التقدم نحو مستقبل أفضل وأكثر عدالة للجميع.

حول د. سعيد مبارك بن خرباش

يشغل الدكتور سعيد مبارك بن خرباش حالياً منصب المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي. وشغل بن خرباش قبل ذلك منصب نائب المدير الإداري للقمة العالمية للحكومات في مكتب رئيس الوزراء، وكذلك نائب المدير التنفيذي للاستراتيجية والتخطيط في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، حيث تولى مهمة الإشراف على تطوير وتنفيذ المبادرات والاستراتيجيات المتعلقة باستراتيجية دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.

ويتمتع بن خرباش بخبرة تمتد لأكثر من 17 عاماً في استراتيجيات تطوير الأعمال والتمويل، مستفيداً من عمله في مؤسسات بارزة مثل استثمار العالمية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة أيضاً.

وقبل تأسيس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عمل بن خرباش في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بصفته مديراً مالياً. كما عمل كخبير اقتصادي في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، حيث كان جزءاً فاعلاً من الفريق المسؤول عن تطوير الأعمال والتخطيط الاستراتيجي. وشغل بن خرباش أيضاً منصب الزميل المساعد في استثمار العالم، الذراع الاستثمارية لشركة دبي العالمية، حيث ركز خبراته ضمن مجال الاستثمارات في الخدمات المالية.

ويحمل بن خرباش درجة الدكتوراه في إدارة الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الماجستير في إدارة الأعمال باختصاص التمويل الإسلامي بدرجة ممتاز من كلية بايس للأعمال في إنجلترا. كما حصل على درجة الماجستير في الأعمال التجارية الدولية من جامعة هيرتفوردشاير في إنجلترا، فضلاً عن درجة البكالوريوس في هندسة الاتصال عن بعد من جامعة خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة

حول آمنة بالهول

تعتبر رحلة آمنة بالهول المهنية مزيجاً بين التفوق الأكاديمي والتميز الإبداعي. وحصلت بالهول على درجة البكلوريوس في تصميم الحركة والهندسة المعمارية، ما ساهم في تشكيل نهجها الفريد ومتعدد التخصصات في عالم الفن. وتتابع بالهول مسيرتها الأكاديمية لتحصل على درجة الماجستير في تاريخ الفن ودراسات المتاحف من جامعة السوربون، حيث تواصل توسيع آفاقها الفنية بالاستفادة جميع الفرص المتاحة.

وبدأت بالهول مسيرتها المهنية في شركة والت ديزني إيماجينيرينغ في مدينة بربانك بولاية كاليفورنيا، حيث شغلت منصب رسامة الرسوم المتحركة المسؤولة عن تصميم رحلات المتنزه الترفيهية. وتركت، من خلال عملها المميز، بصمة بارزة في إنشاء تجارب غامرة استمتعت بها مختلف الأجيال.

وتتولى بالهول، بصفتها المديرة الإبداعية التنفيذية للترفيه والفعاليات في مدينة إكسبو دبي، مهمة خلق تجارب العروض الضوئية الرائعة. وتعتمد في أسلوبها الفني على دمج عناصر الإضاءة مع الأصوات والألوان المذهلة، لنقل الجماهير في رحلة استثنائية إلى عوالم أقرب إلى الخيال.

ويبرز الطابع الإماراتي بتفاصيله الساحرة في هوية بالهول الثقافية، حيث تعتمد في نهجها الإبداعي على إيصال الفن الذي يحمل رسائل هادفة ويعزز عناصر الابتكار ويحقق التواصل مع المجتمع. وتمحور تركيزها في إكسبو 2020 دبي، المعرض العالمي الأول الذي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، على توفير منصة عالمية تسلط الضوء على هوية المنطقة بمنظور عالمي مميز. كما ظهرت إسهاماتها بشكل واضح من خلال التجارب الغامرة التي قدمتها للجمهور، حيث سلطت الضوء على رحلة الإنسان وعلاقته مع العالم الذي يحيط به.

وتمزج بالهول بين التراث الأصيل والتفاصيل الساحرة في جميع مشاريعها الفنية. وتؤكد التزامها الراسخ في تسليط الضوء على الإمكانيات المذهلة للمنطقة ونقل أروع القصص للجماهير العالمية.

حول أنتوني باستيك

يعتبر أنتوني باستيك رائداً في تصميم وإنتاج وتقديم الفعاليات والمهرجانات الكبيرة داخل وخارج أستراليا. ويتمحور شغفه في البحث عن وسائل جديدة للتواصل مع الجماهير بإلهامٍ من مفاهيم التاريخ والثقافة والفن والتكنولوجيا، بخبرة تقارب 30 عاماً.

ويتمتع باستيك بموهبة مميزة كما أن إنجازاته تمثل علامةً فارقة، حيث كان من بين الرواد الذين أطلقوا فعاليات جديدة رائعة لسكان سيدني، مثل نويل سيدني 2023 وإيليفيت سيدني بالإضافة إلى بارتجيما – مهرجان الضوء، وهو مهرجان محلي للزوار والسكان في أليس سبرينجز منذ عام 2016. وكان باستيك عنصراً رئيسياً في تأسيس مهرجان فيفد سيدني، حيث شغل منصب مصمم الفعاليات ومدير مهرجان الضوء لمدة عقدٍ من الزمن.

وشغل باستيك، خلال مسيرته الحافلة، منصب مدير البرامج العامة في دار أوبرا سيدني من 1997 إلى 2000، وكان المدير الإبداعي لمواقع البث المباشر في سيدني خلال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في 2000. وأضاف البرنامج الذي اعتمده باستيك سمعة مميزة لمدينة سيدني كوجهة رائدة للألعاب الاحتفالية، واعتمدته اللجنة الأولمبية الدولية كنموذج يمكن اعتماده من قبل المدن المستضيفة للألعاب الأولمبية في المستقبل.

وعمل باستيك، قبل تنظيم الألعاب الأولمبية، في مجلس مدينة سيدني وكان مسؤولاً عن تصميم سلسلة من الاحتفالات العامة الكبيرة التي أقيمت استعداداً لاختيار سيدني كمدينة مستضيفة للألعاب الأولمبية. كما ترك بصمته المميزة بصفته المدير الإبداعي في العديد من الفعاليات المشهورة عالمياً، بما في ذلك حفل افتتاح وختام ألعاب سيدني إنفيكتوس 2018 ودورة ألعاب الكومنولث ملبورن 2006 وكأس العالم للرجبي 2003، بالإضافة لمواقع دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في سيدني 2000.

وأسس باستيك شركة إيه جي بي إيفينتس في 2006 لتصميم وإنشاء الفعاليات عالمية المستوى في أستراليا، حيث تولت شركته مهمة تصميم وإدارة فعاليات مبتكرة وتجارب ملهمة في بعض من أشهر المواقع في العالم، أبرزها حفل افتتاح وختام ألعاب سيدني إنفيكتوس 2018 ومهرجان كيرنز من 2017 حتى 2019، إلى جانب تطوير الاستراتيجية الإبداعية والبرمجة على مستوى الدولة لمعرض إكسبو 2020 دبي، وحفلات افتتاح معرض الفنون في نيو ساوث ويلز .2022

وقام فريق إيه جي بي إيفينتس، بقيادة باستيك، بتنظيم أول معرض أسترالي في متحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الطبيعي تحت عنوان "الجمال الرفيع والنادر"، بتكليفٍ من المكتبة الوطنية الأسترالية عام 2020.

وسعى باستيك من خلال تجاربه المبتكرة لإرساء حالة من التواصل والتبادل الثقافي بين الشعوب، وذلك بالاعتماد على التفاصيل الغامرة والترفيه التفاعلي. كما يواصل التزامه في تصميم الفعاليات الأسترالية ومشاركة الثقافة الأسترالية مع بقية العالم.

وفي عام 2023، تم منح باستيك وسام أستراليا تقديراً لمساهمته في إنشاء وتصميم الفعاليات الفريدة والمبتكرة.