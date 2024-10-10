الشارقة، نظمت هيئة الوقاية والسلامة، بالتعاون مع شركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة، ملتقى الشارقة للسلامة 2024، بالتزامن مع يوم الوقاية من الحرائق، بهدف مناقشة جوانب السلامة العامة، وتبادل الخبرات والأفكار حول أحدث التطورات وأفضل الممارسات في مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة وحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين وعدد من المؤسسات والجهات المعنية في مجال السلامة بالإمارة، وتسليط الضوء على دور نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية في الارتقاء بمعايير السلامة والحد من المخاطر في النشاطات القائمة مما ينعكس في جعل الإمارة في مصاف بيئات العمل الآمنة عالمياً.

وتم خلال الملتقى إطلاق التحديث الجديد لنظام " أمان" الخاص بهيئة الوقاية والسلامة، المعني بربط أنظمة الحريق في المنشآت بغرفة العمليات في هيئة الشارقة للدفاع المدني وغرفة عمليات شركة ساند لإدارة الأصول، حيث سيسهم هذا التحديث في تقليل زمن الاستجابة للتعامل مع الحرائق، ويساعد في اتخاذ القرارات الاستباقية في حالات الأزمات. كما سيوفر النظام بيانات وتحليلات في الوقت الفعلي مما يمكّن المنشآت من الاستجابة بسرعة وفعالية أكبر.

وتضمن الملتقى تقديم سلسلة من ورش العمل والجلسات النقاشية التي تمحورت حول أفضل الممارسات التي تتبعها الشركة لضمان بيئة آمنة وعلى أيدي مختصين في مجال السلامة والصحة المهنية في الإمارة بمختلف اللغات والأساليب التفاعلية.

وأعرب سعادة الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة :"إن ملتقى الشارقة للسلامة هي فرصة حقيقية لتبادل الخبرات في شتى مجالات السلامة والصحة المهنية كونه منصة حقيقية تجمع خبراء المجال، وفرصة كذلك للشركات لتقديم تحدياتها وطرح الحلول لخلق بيئات عمال ومجتمعات آمنة خالية من المخاطر".

وأضاف سعادته أن نظام أمان بنسخته الثانية ماهو إلا ثمار خبرات ودراسات قامت بها الهيئة تهدف إلى رفع نسبة السلامة في الإمارة وتقليل زمن الاستجابة للتعامل مع المخاطر كما أن النظام الحديث يقدم أفضل الممارسات المدعومة بالذكاء الإصطناعي في تحليل النظم والتعامل معها.

وقال المهندس حامد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة:" يأتي تنظيم هذه القمة كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز ثقافة السلامة في إدارة المرافق في الشارقة، وفرصة مميزة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال السلامة مع مختلف الجهات المعنية، لتأكيد التزام شركة ساند بالتعاون مع الهيئة والجهات المختلفة وسعيها المستمر لضمان سلامة المجتمع وتعزيز جودة الحياة لجميع سكان الإمارة وتوفير أعلى درجات الحماية والسلامة في الشارقة".

وأضاف الزرعوني:" تلعب شركة ساند لإدارة المرافق، بالتعاون مع الهيئة، دورًا حيويًا في نشر نظام أمان على جميع الجهات الحكومية والخاصة والمنشآت الصناعية والتجارية والمباني السكنية في الشارقة. وبفضل خبرة فريق ساند في مجال إدارة المرافق، سيتم دمج النظام ودعمه بشكل فعال، مما يزيد من تأثيره على رفع معايير السلامة، ويسهم في تعزيز بيئة آمنة ومستدامة بالشارقة".

ومن الجدير بالذكر أن شركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة، إحدى الشركات التابعة للشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

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