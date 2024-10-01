دبي : تستعرض "هيتاشي إنرجي"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا، أحدث التطورات لديها في مجال الرقمنة وحلول الطاقة المبتكرة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2024". وتؤكد مشاركة الشركة في فعاليات المعرض التزامها بتمكين مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة.

وتنظم "هيئة كهرباء ومياه دبي" (ديوا)، التي تقوم بدور فعّال في تحقيق رؤية دبي الطموحة نحو مستقبل مستدام للطاقة، فعاليات "معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024، ويُقام الحدث سنوياً بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وستركز شركة "هيتاشي إنرجي" في معرض "ويتيكس 2024" على عرض تقنيات الرقمنة التي تعزز كفاءة ومرونة شبكة الطاقة ، والتي صممت لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء الموثوقة والمستدامة مع دعم التحول الجاري في قطاع الطاقة، ومن خلال الاستفادة من الأدوات الرقمية المتطورة والحلول المبتكرة، تهدف "هيتاشي إنرجي" إلى تحسين أنظمة الطاقةوضمان تهيئتها للتعامل مع تحديات الغد.

وفي حديثه عن مشاركة "هيتاشي إنرجي" في معرض "ويتيكس 2024"، قال الدكتور "مصطفى الجزيري"، العضو المنتدب لمنطقة الخليج والمغرب في شركة "هيتاشي إنرجي": "تفخر هيتاشي إنرجي بالمشاركة في معرض "ويتيكس 2024"، الذي يتوافق مع هدفنا المتمثل في بناء مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. على مر السنين، تطور المعرض لمواجهة التحديات العالمية الحرجة مثل تغير المناخ وكفاءة استهلاك الطاقة والحفاظ على المواردليصبح منصة حيوية بالغة الأهمية لمناقشة وتنفيذ الحلول، وتعزز هذه الخبرة التراكمية قدرتنا على المساهمة في دعم أهداف تحول الطاقة والاستدامة، وبالتالي تحسين النتيجة الإجمالية لمشاركتنا. وتؤكد مشاركتنا في معرض "ويتيكس" على مكانة "هيتاشي إنرجي" كشريك مفضل لدعم رسالة هيئة كهرباء ومياه دبي ومبادرة "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050".

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن "وكالة الطاقة الدولية"، من المتوقع أن تصل حصة الكهرباء ضمن مزيج الاستهلاك العالمي للطاقة إلى 30 % بحلول عام 2030. وفي ظل ارتفاع هذا المعدل، يجب زيادة توليد الطاقة الكهربائية بوتيرة متسارعة لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون العالمية. ويعد الدور الرائد الذي تؤديه "هيتاشي إنرجي" في هذا التحول حاسماً، ذلك أن الشركة توفر الحلول التكنولوجية الأساسية اللازمة لدعم مشهد طاقة أكثر استدامة ومرونة. وبالتعاون مع أصحاب المصلحة في مناطق جغرافية مختلفة، تعمل "هيتاشي إنرجي" على تمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة نحو مستقبل محايد للكربون.

وبصفتها الراعي البلاتيني لمعرض "ويتيكس 2024" وعضواً في مجلس أعمال الطاقة النظيفة، ستشارك "هيتاشي إنرجي" في الندوات وستتناول مواضيع متعددة بما في ذلك دور المحطات الفرعية الرقمية في تمكين الثورة الصناعية الرابعة، وتقنيات التخزين المتقدمة والحلول المتكاملة وغيرها من المواضيع الأخرى.

وبفضل خبرتها الرائدة في الصناعة ومعرفتها المعمقة في القطاع وتقنياتها المبتكرة، تواصل "هيتاشي إنرجي" تسريع التحول العالمي للطاقة. وإلى جانب الابتكار التقني، تلتزم الشركة أيضاً بالتأثير الإيجابي على المجتمعات وتحسين حياة الناس وإلهام الآخرين.

نبذة عن شركة "هيتاشي إنرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. لقد قمنا بدمج أكثر من 150 جيجا واط في منظومة الطاقة عبر وصلات تيار الجهد العالي المستمر HVDC، لمساعدة عملائنا على تمكين المزيد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. يقع مقر الشركة الرئيسي في سويسرا، ويعمل لديها أكثر من 45000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 13 مليار دولار أمريكي.

حول شركة هيتاشي المحدودة:

تقود شركة هيتاشي أعمال الابتكار الاجتماعي، لبناء مجتمع مستدام من خلال استخدام البيانات والتكنولوجيا. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع من خلال حلول Lumada، عبر الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا التشغيلية، والمنتجات. تدير هيتاشي عملياتها تحت ثلاثة قطاعات تجارية وهي "الأنظمة والخدمات الرقمية" – لدعم التحول الرقمي لعملائنا، و"الطاقة والتنقل الأخضر" – للمساهمة في بناء مجتمع خال من الكربون من خلال الطاقة وأنظمة السكك الحديدية، و"الصناعات المتصلة" – لربط المنتجات من خلال التكنولوجيا الرقمية لتوفير حلول في صناعات مختلفة. مدفوعين بالرقمنة والاستدامة والابتكار، نهدف إلى تحقيق النمو من خلال التعاون المشترك مع عملائنا. بلغ إجمالي الإيرادات للشركة في 3 قطاعات للسنة المالية 2023 (المنتهية في 31 مارس 2024) 8,564.3 مليار ين، ويتبعها حوالي 573 شركة تابعة وما يقرب من 270,000 ألف موظف حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة على الإنترنت: https://www.hitachi.com

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