63 % نسبة الشركات العالمية

شراكة استراتيجية بين مركز دبي للسلع المتعددة ومعرض عالم القهوة، وجناحًا خاصًا للمزارعين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، أن الدورة الثالثة من معرض عالم القهوة، ستنطلق أعمالها في الفترة من 21 إلى 23 يناير 2024، بالتعاون مع جمعية القهوة المختصّة العالمية، وستشهد مشاركة 1,650 شركة وعلامة تجارية من 51 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وكندا، وسلوفاكيا، والبرتغال، وأيرلندا، والكويت، والنرويج، وتايوان، وتايلاند، وباكستان، وإيران، وأستراليا، وغيرها، ما يُسلّط الضوء على أهمية المعرض بصفته منصّة مهمّة تجمع كافة العاملين في هذه الصناعة لاستكشاف الفرص التجارية، ومناقشة التحدّيات التي تواجه صناعة القهوة، خاصةً في الأسواق الناشئة؛ وتبلغ عدد الأجنحة الوطنيةً المشاركة 7 أجنحة وطنية بنمو مضاعف عن الدورة السابقة، وبحضور قوي من الإكوادور، والسلفادور، وأوغندا، ورواندا، وميانمار، وكوستاريكا والهند؛ ويُعدّ هذا الإقبال الكبير والزيادة الملموسة في عدد الدول والشركات والأجنحة الوطنية دليلًا على مكانة المعرض وأهميّته بوصفه منصّة عالميّة لتبادل الخبرات والمعارف والابتكارات، ما يعزّز مكانة دبي كمركز رئيسي لتجارة القهوة حول العالم.

نجاح استثنائي

وبهذه المناسبة قال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لــ"دي إكس بي لايف: "نفخر بتحقيق المعرض لهذا النجاح الاستثنائي في استقطاب الدول والشركات والعلامات التجارية والخبراء والمختصين في صناعة القهوة، فالمعرض يمثّل فرصة مهمّة للمشاركين لعرض منتجاتهم وخدماتهم ومشاريعهم الرائدة في هذا المجال، كما يوفّر أرضيّة خصبة للتواصل بين العارضين والزوّار المختصّين من مختلف دول ومناطق العالم لتبادل الخبرات والمعارف والابتكارات في صناعة القهوة؛ ونحن نعمل على تطوير المعرض باستمرار وتعزيز مكانته، ليؤدي دوره كلاعب فاعل ومؤثّر في تطوير وتحسين قطاع القهوة في دولة الإمارات والمنطقة والعالم عبر جمع كافة أطراف الصناعة والروّاد والمؤثّرين وكبار العاملين فيها تحت سقفٍ واحد".

شراكة استراتيجية

وقّع معرض عالم القهوة 2024 اتفاقيّة شراكة استراتيجيّة مع مركز دبي للسلع المتعددة، وفي إطار المعرض، سيُقيم مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة جناحًا خاصًا للمزارعين من مختلف الدول والمناطق المنتجة للقهوة يتيح لهم عرض وبيع حبوب البن الأخضر، ويُمثّل الجناح فرصةً فريدة للمزارعين لتعزيز تواجدهم في سوق القهوة العالمي، كما يتيح للزوّار الفرصة لتذوّق واختيار أفضل أنواع حبوب البن والتعرّف على مصادرها؛ ويشارك في الجناح مزارعون ومنظّمات وجهات مهمّة من رواندا، وكولومبيا، وهندوراس، والبرازيل، وكوستاريكا، وإثيوبيا تمثّل ملايين المزارعين في حزام القهوة حول العالم. ويتولى مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة مهمّة الترويج لجناح المزارعين على جميع منصّات التسويق، وعبر قاعدة البيانات الخاصة بالمركز، كما يقوم بتنظيم حملة إعلاميّة للزوّار والعارضين ودعوة كبار الشخصيات والمختصّين لحضور الحدث.

آفاق جديدة

وقال سعيد السويدي، مدير السلع الزراعية في مركز دبي للسلع المتعددة: "سوف يستفيد من شراكتنا الاستراتيجية مع معرض عالم القهوة جميع الأطراف المهتمين ضمن سلسلة القيمة الخاصة بالقهوة، وسوف يعزز جناحنا الخاص بمزارعي القهوة دور دبي كبوابة عالمية لتجارة البن؛ وانطلاقاً من رؤيتنا ومهمتنا في تطوير صناعة القهوة المحلّيّة والعالميّة سيكون هذا الجناح بمثابة منصّة تربط بين جميع المهتمّين العاملين ضمن مجتمع القهوة في دبي، بدءًا من المزارعين، وصولاً إلى التجّار والمستهلكين، ما يُسهم في خلق العديد من الفرص التجارية ودعم تبادل المهارات والمعارف بين العاملين في مجال التحميص، كما سيعزز الجناح من تجربة المزارعين عبر فتح آفاق جديدة أمامهم، وسيُثري تجربة الزوّار، ويُمكّنهم من الاستمتاع بتذوّق وانتقاء أفضل أنواع حبوب البنّ الأخضر، ، فنحن نؤمن بأنّ القهوة لغة عالمية تُوحّد الناس في جميع أنحاء العالم، ونسعى لتعزيز التجارة العالمية للقهوة من خلال دعم جناح المزارعين"

تنوّع وثراء

يتّسم المعرض بتنوّعه وثرائه وبما يضمّه من فعاليات وأنشطة متنوّعة بما في ذلك "بطولة الإمارات الوطنية للباريستا" و"البطولة الوطنية لفن اللاتيه" ومسابقتي "جوائز تصميم القهوة" و"أفضل منتج جديد" وهذا بالإضافة إلى الأجنحة الرئيسية مثل الـــ "روسترز فيلدج" والـ "كابينغ روم" و الــ "برو بار"؛ كما يتضمّن الحدث عقد مجموعة من الجلسات الحواريّة وورش العمل المتخصّصة؛ ويتميّز المعرض بحضور لافت لمجموعة من الجمعيات المختصّة في صناعة القهوة، بما في ذلك جمعية القهوة المختصّة البرازيلية، والشركة السعودية للقهوة، وجمعيّة القهوة المختصة في بنما، وهيئة تنمية البن الأوغندي؛ ويكتسب هذا الحضور أهمية استثنائية نظراً لدور هذه الجمعيات في رفع مستوى الجودة والمعايير في إنتاج وتجارة واستهلاك القهوة، وتمثيل ودعم مصالح وحقوق المزارعين والمحمّصين والمصنّعين والموزّعين والمستهلكين، وتعزيز التعاون والتبادل بين الدول والمناطق المنتجة والمستهلكة للقهوة، ونشر الثقافة والتوعية والمعرفة بشأن تاريخ وفوائد وأنواع وطرق تحضير القهوة، بالإضافةً إلى تشجيع الابتكار والتطوير واعتماد التقنيات المتقدّمة في صناعة القهوة.

منصّة مهمّة

يشارك في المعرض أكثر من 1,650 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليميّة ومحلّيّة، تعرض منتجاتها وخدماتها المتعلّقة بصناعة القهوة، مثل حبوب البن الخضراء والمحمّصة، كما تشارك شركات تقديم خدمات التحميص والتعبئة والتغليف، ومعدّات ومكائن تصنيع القهوة، والمياه والحليب والمنكّهات، من بينها 60 شركة وعلامة تجاريّة من الشركات العاملة في دولة الإمارات، أبرزها شركة "ثري كوفي"، و"كيو كوفي"، و"كوفي بلانيت"، كما يشهد المعرض مشاركة واسعة من الشركات والعلامات التجارية الإيطالية بإجمالي 17 شركة منها" كولومبيني سرل" و"ماتزير لويجي سبا" و"ليليت إيتالي"، وتشارك في المعرض 9 شركات وعلامات تجارية من الولايات المتحدة الأمريكية، و8 شركات من الصين. ويشهد المعرض مشاركة 60 % من الشركات التي سبق وشاركت في الدورتين السابقتين، ما يشير إلى رضاء هذه الشركات عن المعرض وثقتها به بصفته منصّة مهمّة لعرض منتجاتها وخدماتها وتوسيع شبكة علاقاتها، كما يُعدّ دليلًا على نجاح المعرض في تحقيق أهدافه وتلبية توقّعات المشاركين والزوّار.

يستقبل معرض عالم القهوة 2024 زوّاره في قاعات زعبيل 4 و5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي، من 21 إلى 23 يناير الجاري. ويمكن للراغبين في زيارة المعرض التسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://dubai.worldofcoffee.org/visitor-registration.

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