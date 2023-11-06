دبي, الامارات العربية المتحدة: فازت دبي باستضافة وتنظيم منتدى المدن الثقافية العالمي 2024، الذي سيُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2024، وجاء الإعلان عن ذلك أثناء زيارة وفد هيئة الثقافة والفنون في دبي لنسخة المنتدى لهذا العام التي استضافتها مدينة ساو باولو البرازيلية خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري.

ويُسلّط منتدى المدن الثقافية العالمي الضوء على المدن الإبداعية التي تُسخِّر إمكانياتها في الاستثمار بالقطاع الثقافي والإبداعي، وتمتلك القدرة على استشراف المستقبل، وصنع السياسات الثقافية الهادفة إلى دعم وتطوير الأنشطة المتعلقة بالقطاع، إلى جانب استكشاف دور الثقافة الحيوي في ازدهار المدن، وإرساء أسس التنمية المستدامة. ويضيء المنتدى العالمي في نقاشاته على المدن التي تسعى لاحتضان ودعم المواهب والكفاءات ومنحها فرصة المساهمة في إعادة تشكيل المدن الإبداعية للمستقبل، كما يتيح لقادة المدن مساحة واسعة لتبادل الأفكار والمعرفة ووضع أجندة عالمية للتنمية الحضرية المستدامة، وإيجاد حلول مبتكرة تركّز على استثمار الخبرات والممارسات الثقافية والإبداعية في التطوير الحضري للمدن، وتحقيق مفهوم الاستدامة في الصناعات الثقافية والإبداعية، وهو ما يتناغم مع رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ويُشكل المنتدى منصة دولية تجمع الخبرات الثقافية والإبداعية والبحوث العالمية تحت مظلة واحدة، وتتمثل أهميته في مناقشته مستقبل الثقافة وإعادة تَصوُّر وتشكيل المدن من خلال الثقافة والإبداع، بالإضافة إلى توحيد الجهود لتعزيز جودة حياة المجتمعات وجعلها أكثر استعداداً لمواجهة التغيرات المستقبلية. وتتيح استضافة دبي للمنتدى إمكانية تأسيس وبناء شبكة علاقات عالمية وإقامة شراكات ثقافية جديدة تعزز من ريادتها ومكانتها الرائدة كعاصمة للثقافة والفِكر والإبداع في مختلف المجالات، ومساهمتها في خلق فرص جديدة للمبدعين وأصحاب المواهب تمكنهم من التواصل مع الشبكات الدولية، فضلاً عن دوره في إبراز جهود دبي في الحفاظ على الإرث الثقافي والإنساني.

ويُعَدُّ المنتدى العالمي جزءاً من أنشطة "شبكة منتدى المدن الثقافية العالمي" التي تأسست في 2012 بمبادرة من عمدة العاصمة البريطانية لندن. وعلى مدار العقد الماضي، توسعت الشبكة لتشمل 40 مدينة عالمية تمتد عبر ست قارات، وتمثل مجتمعة 172 مليون شخص، وتُعتبر أهم شبكة تعاون دولية في وضع السياسات الخاصة بمجالات الفن، وتعتمد أساليب عملها الرئيسية على تبادل الأفكار والمعلومات، وتصميم نماذج تشغيل مبتكرة لمدن مزدهرة ومستدامة. وكانت دبي قد أعلنت في 2020 عن انضمامها إلى شبكة منتدى المدن الثقافية العالمي، ممثلة بهيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" التي تولت إعداد ملف العضوية للإمارة، لتشكل مع أبو ظبي المدينتين العربيتين الوحيدتين ضمن المنتدى.

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المصدر: ايتوس واير

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