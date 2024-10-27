الحدث المنتظر ينسجم مع طموح الاتحاد السعودي للتنس لإلهام مليون شخص لممارسة التنس بحلول عام 2030.

الرياض، المملكة العربية السعودية، تشهد الرياض حدثاً تاريخياً غير مسبوق مطلع الأسبوع المقبل، حيث تستضيف للمرة الأولى نهائيات رابطة محترفات التنس، والتي تعتبر المحطة الختامية لمنافسات موسم 2024 في رياضة التنس. وتتزايد التوقعات بمشاركة أفضل اللاعبات على مستوى العالم، إذ ستشهد البطولة تنافساً قوياً وعروضاً رياضية عالمية المستوى، ما يعد الجماهير بأسبوع مليء بالإثارة والتشويق.

وتمثل هذه البطولة، التي تقام في إطار جولة هولوجيك لرابطة لاعبات التنس المحترفات، حقبةً جديدة في تاريخ التنس النسائي، باعتبارها أول بطولة احترافية للسيدات تُقام في المملكة العربية السعودية. وتقام نهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض كجزء من اتفاقية لمدة ثلاث سنوات بين الاتحاد السعودي للتنس ورابطة محترفات التنس. كما تُعد ركيزة أساسية في طموح الاتحاد السعودي للتنس بإلهام مليون شخص لممارسة رياضة التنس بحلول عام 2030.

ومع تصاعد الإثارة والترقب قبيل انطلاق المنافسات بأسبوعٍ واحد، فيما يلي أبرز ما يميز هذه المنافسات النخبوية في قلب العاصمة السعودية:

أول بطولة احترافية للتنس النسائي في السعودية

تمثل نهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض أول حدث احترافي للسيدات في المملكة، ما يجعلها لحظة تاريخية لرياضة التنس على مستوى المنطقة.

مشاركة نخبة اللاعبات العالميات

ستشهد البطولة منافسات قوية تجمع بين المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا، وبطلة فرنسا المفتوحة لعام 2024 إيغا شفيونتيك، وبطلة أمريكا المفتوحة لعام 2023 كوكو غوف، في سعيهن للفوز باللقب الكبير. ومع مشاركة 24 لاعبة في الرياض، ستشهد منافسات فئة الزوجي مواجهات قوية بين أفضل الفرق لهذا الموسم، بما في ذلك الثنائي المتوج بذهبية أولمبياد باريس 2024، جاسمين باوليني وسارة إيراني، اللتان تتطلعان لختام الموسم بأفضل صورة ممكنة.

حضور أساطير التنس

مع وصول النهائيات إلى الشرق الأوسط لأول مرة، يكتمل المشهد بحضور شخصيات بارزة من عالم التنس، مثل بطلة نهائيات رابطة محترفات التنس لعام 2021 غاربيني موغوروزا، وسفيرة مجتمع بطولة نهائيات رابطة المحترفات، جودي موراي، وأُنس جابر، ومارتينا هينغيس، فضلاً عن مؤسسة رابطة محترفات التنس بيلي جين كينغ، الذين سيزينون الحدث بتواجدهم في الرياض.

أسبوع مليء بالمفاجآت

من 2 إلى 9 نوفمبر، ستحتضن الرياض أسبوعاً من المنافسات الممتعة في استاد جامعة الملك سعود، حيث يمكن للجماهير متابعة أبرز لحظات التنس العالمي مباشرةً في قلب العاصمة. ويمكن لعشاق التنس والمنافسات الرياضية حجز تذكرتهم من خلال الرابط webook.com.

وتمثل نهائيات الموسم لرابطة محترفات التنس إضافة بارزة إلى سجل المملكة كوجهة رياضية عالمية، بعد استضافتها لأكثر من 100 حدث دولي منذ عام 2018. وبصفتها أول بطولة احترافية للسيدات تُقام في السعودية، ستُدشن نهائيات رابطة محترفات التنس 2024 في الرياض فصلاً جديداً في تاريخ التنس، ليس فقط على المستوى المحلي، بل على الساحة الدولية أيضاً.

لمزيد من المعلومات حول حضور نهائيات رابطة محترفات التنس لهذا العام في الرياض، يرجى زيارة: https://webook.com/en/events/wta-finals-tickets.

حول رابطة محترفات التنس

تعد رابطة محترفات التنس، التي أسستها بيلي جين كينغ عام 1973 على مبدأ تكافؤ الفرص، المؤسسة الرائدة عالمياً في مجال الرياضات الاحترافية للسيدات، وإحدى أكثر المنظمات الرياضية شهرة على مستوى العالم. وتضم الرابطة أكثر من 1600 لاعبة من أكثر من 80 دولة، يتنافسن جميعهن للحصول على نقاط تصنيف رابطة المحترفات للتنس وألقاب البطولات المرموقة. وتتألف جولة هولوجيك لرابطة المحترفات للتنس من أكثر من 70 حدثًا وأربع بطولات جراند سلام، وتمتد في 30 دولة ومنطقة عبر ست قارات مع جمهور عالمي يفوق المليار شخص.

لمزيد من المعلومات حول رابطة محترفات التنس، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: wtatennis.com.

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