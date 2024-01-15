أحمد القصير:

نستعرض خلال المعرض القدرات الهائلة لقطاعي التطوير العقاري والسياحة في الإمارة

"أجوان"

65 ألف متراً مربعاً منها 22 ألف متر مربع مخصصة لستة مبانٍ سكنية تتضمن 185 شقة

يمتد المشروع بين جبال الساحل الشرقي وشاطئ خورفكان على خليج عمان

حديقة مائية مساحتها 15 ألف متر مربع تشمل مسبحاً للأمواج الاصطناعية ومنزلقات وممرات مائية

الإعلان عن "مجمع عائشة السكني" في "جزيرة مريم"

137 شقة سكنية تتراوح بين استوديو وغرفة وصالة وغرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة

مجموعة متكاملة من المرافق التي تشمل نادياً رياضياً، ومنطقة ألعاب، ومسابح للصغار والكبار.

عرض المرحلة الرابعة لـ"مدينة الشارقة المستدامة"

الفلل المتبقية من المرحلة الرابعة للمشروع متاحة للبيع في المعرض

الشارقة: تستعد "هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير" (شروق) للمشاركة في الدورة المقبلة من "معرض إيكرس العقاري - الشارقة" 2024 في القاعة رقم 2، حيث تكشف أسعار الوحدات السكنية في "أجوان"، المشروع السكني الفاخر في خورفكان، كما تعلن "شروق" خلال المعرض عن "مجمع عائشة السكني" الفاخر في "جزيرة مريم"، الذي تطوره "شروق" بالشراكة مع "إيجل هيلز الشارقة"، إضافة إلى استعراض تفاصيل الفلل المتبقية من المرحلة الرابعة من "مدينة الشارقة المستدامة"، الذي تم تطويره بشراكة استراتيجية بين "شروق" و"دايموند ديفلوبرز".

ويشكل الحدث العقاري الذي يقام في "مركز إكسبو الشارقة" في الفترة الممتدة من 17 - 20 يناير، منصة تجمع المطورين والمستثمرين والمهتمين بالعقارات، موفراً لهم الفرصة لاستكشاف المشهد العقاري الحيوي في إمارة الشارقة.

"شروق" تفتح مبيعات مشروع خورفكان السكني "أجوان"

وتشهد مشاركة "شروق" في "معرض إيكرس العقاري - الشارقة" 2024 فتح مبيعات الوحدات السكنية في مشروع خورفكان السكني "أجوان"، الذي يستوحي اسمه من تضاريس الموقع الفريد لمدينة خورفكان بين جبال الساحل الشرقي وشاطئ خورفكان على خليج عمان، موفرة فرصة استثمارية مثالية لجميع زوار المعرض العقاري الأبرز في المنطقة.

ويمتد المشروع على مساحة 65،269 متراً مربعاً، منها 22 ألف متر مربع مخصصة لستة مبانٍ سكنية تتضمن 185 شقة، تتنوع بين غرفتين وصالة بمساحة 146 متراً مربعاً، وثلاث غرف وصالة بمساحة 212 متراً مربعاً، وثلاث غرف دوبلكس من طابقين تغطي مساحة 252 متراً مربعاً، وأربع غرف وصالة على مساحة 256 متراً مربعاً، وأربع غرف دوبلكس من طابقين بمساحة 289 متراً مربعاً.

ويضم مجمع "أجوان" حديقة مائية تبلغ مساحتها 15 ألف متر مربع تشمل مسبحاً للأمواج الاصطناعية ومنزلقات وممرات مائية (lazy river) تلبي تطلعات عشاق الألعاب المائية، وتقدّم لهم تجربة سكنية متميزة.

ويعد "أجوان" تجربة غير مسبوقة حيث يوفر أسلوب حياة متكاملاً وسط جمال الطبيعة المحيطة، فمن خلال واجهته المائية ومرافقه الفريدة وخياراته المتنوعة من المطاعم والمقاهي ومحلات التجزئة، يقدم "أجوان" بيئة متكاملة تعيد تعريف معايير السكن الساحلي الفاخر في مدينة خورفكان.

ويتيح موقع المشروع الاستراتيجي للسكان سهولة الوصول إلى شاطئ ومدرج وشلال خورفكان خلال خمس دقائق، كما يبعد المشروع ثلاث دقائق عن مسار الرابي الجبلي، وساعة واحدة عن "مطار الشارقة الدولي".

فرص واعدة في قطاع التطوير العقاري والسياحة بالشارقة

وقال سعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): "يجسد مشروع خورفكان السكني "أجوان" جهودنا للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في مدينة خورفكان والمنطقة الشرقية، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واستعراض القدرات الهائلة لقطاعي التطوير العقاري والسياحة في الإمارة".

وأضاف القصير: "يعكس قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات العقارية دعم الإمارة للمستثمرين والمساهمة في استدامة نمو واستقرار سوق القطاع العقاري، وسيبقى تركيزنا قائماً على خلق الفرص الفريدة لشريحة أوسع من المجتمع، وتعزيز مكانة الشارقة مركزاً للاستثمارات المحلية والأجنبية".

الكشف عن "مجمع عائشة السكني"

وتكشف "شروق" عن مجمع "عائشة السكني" الفاخر في "جزيرة مريم" بالشارقة، حيث يضم المشروع، الذي شهد اكتمال الأساسات وبداية الأعمال الإنشائية، 137 شقة سكنية تتراوح بين استوديو وغرفة وصالة وغرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة، ويضم المشروع، الذي يشكل فرصة استثمارية رائدة، مجموعة متكاملة من المرافق التي تشمل نادياً رياضياً، ومنطقة ألعاب، ومسابح للصغار والكبار.

ويتميز مجمع "عائشة السكني" بموقعه الاستراتيجي الذي يتيح للسكان الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة لبحيرة الممزر والخان، ويسهل وصولهم إلى ممشى الواجهة المائية لجزيرة مريم، كما يضم مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي. وتقع "جزيرة مريم" على مساحة إجمالية تبلغ 3.3 مليون قدم مربعة، وتتألف من 20 مبنىً سكني وستضم مجتمعة أكثر من 3500 وحدة سكنية عند اكتمالها.

المرحلة الرابعة من "مدينة الشارقة المستدامة"

وستجذب "مدينة الشارقة المستدامة"، المشروع السكني المستدام الذي طورته "هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بالتعاون مع شركة "دايموند ديفلوبرز"، اهتمام زوار "معرض إيكرس العقاري - الشارقة" 2024، حيث تعرض الهيئة الفلل المتبقية المتاحة في المرحلة الرابعة من المشروع التي تتضمن 324 وحدة سكنية.

وتشكل هذه المرحلة الجزء الرابع من المشروع الذي يمتد على مساحة 7 ملايين و200 ألف قدم مربعة وسيتضمن عند اكتماله 1250 فيلا سكنية، ويراعي هذا المشروع أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، حيث يجسد المشروع أسلوب الحياة المستدام من خلال المزارع والحدائق، والمنازل التي تضمن ترشيد استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية من خلال استخدام الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي بالكامل لاستخدامها في ري المساحات الخضراء.

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