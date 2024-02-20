الرياض، المملكة العربية السعودية – عرضت شركة "سهم كابيتال" المالية (المعروفة سابقًا باسم "رأس المال القيم المالية")، إحدى شركات الوساطة المالية الرائدة والمرخصة من هيئة السوق المالية السعودية (ترخيص رقم 22251-25)، تطبيقها الرقمي الجديد للتداول الشامل، "سهم"، مُحققة حضورًا مؤثرًا في ملتقى السوق المالية السعودية 2024.

وتُبدي "سهم كابيتال"، الراعي الذهبي لهذا الحدث المرموق، التزامًا كبيرًا بتطوير المشهد المالي في المملكة العربية السعودية ودعم المستثمرين المحليين بمنحهم منصة تداول حديثة سهلة الاستخدام.

وشكل ملتقى السوق المالية السعودية تجمعًا مهمًا للكثير من المصدّرين والمستثمرين والمشاركين في الأسواق المالية، متيحًا لقادة القطاع المالي وصناع القرار فيه منصة مثالية لتبادل أحدث الأفكار وتعزيز الحوار والابتكار في المشهد المالي العالمي.

واجتذب جناح "سهم كابيتال" في الملتقى العديد من زوار الحدث، ومنهم ممثلين عن "تداول"، وهيئة السوق المالية، ووزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، والعديد من المؤسسات الأخرى الموقرة، حيث سلطت الضوء على المزايا المتطورة لتطبيقها الذي أطلقته حديثًا.

وفقًا لسهم كابيتال، يُعد تطبيق التداول الشامل، "سهم"، الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، إذ يتيح التبديل الفوري بضغطة زر واحدة بين حسابات الأسهم السعودية والأمريكية لعمليات التداول وتحويل العملات. كذلك، يقدم تطبيق "سهم" قائمة بالأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمتاحة في السوق الأمريكية، ومجموعة متنوعة من صناديق الأسهم المتداولة الأمريكية ذات الطابع العربي. وحقق تطبيق "سهم" منذ إطلاقه في ديسمبر 2023 إنجازات ملحوظة وكان أحد أفضل ثلاثة تطبيقات مالية في المملكة العربية السعودية.

وقالت هديل بديري، المدير العام لشركة "سهم كابيتال"، إن النمو القوي لسوق الأسهم السعودية والثقة التي أولاها العملاء بالشركة "قد أرسيا أساسًا متينًا لنمو سهم كابيتال". وأضافت: "يسعدنا أن نؤكد التزامنا التام بالبقاء في طليعة المشهد الاستثماري في حقبة التكنولوجيا المالية المتقدمة، لا سيما مع استمرار التطور في هذا المشهد، وحرصنا على تقديم أحدث الحلول التكنولوجية المالية للمستثمرين السعوديين. وسيعمل تطبيق "سهم" على تحسين خدماته باستمرار، لضمان تجربة استثمارية أكثر ذكاءً وسرعة وموثوقية لعملائنا".

وأظهرت المشاركة النشطة لشركة "سهم كابيتال" في ملتقى السوق المالية السعودية 2024، والإطلاق الناجح قبلها لتطبيق "سهم"، التزام الشركة الراسخ بدعم استراتيجية التكنولوجيا المالية ضمن رؤية السعودية 2030.

ويهدف تطبيق "سهم"، الذي يجمع جملة من حلول التكنولوجيا المالية المتطورة، إلى تيسير الاستثمار إلى أبعد الحدود، ووضع كل ما يحتاجه المستثمرون السعوديون في متناول أيديهم.

يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.sahm.com للمزيد من المعلومات.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن "سهم كابيتال"

شركة "سهم كابيتال" (المعروفة سابقًا باسم "شركة رأس المال القيم المالية") شركة مسجلة في الرياض، وهي مشروع مشترك بين شركة "ڤاليبل كابيتال غروب ليميتد" وشركة "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال"، كما أنها عضو مسجل في السوق المالية السعودية (تداول)، وكذلك في الشركتين التابعتين لتداول؛ شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة). الشركة أيضًا عضو في جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجمعية الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا للعملات الرقمية والبلوك شين.