مسقط: بفضل توجهها الاستراتيجي نحو النمو المستدام وابتكار حلول تمويلية فريدة من نوعها، توّجت شركة الوطنية للتمويل، شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان، بجائزة "التميز المؤسسي 2024" في حفل توزيع الجوائز المرموق المُنظم من قبل مجلة OER الرائدة في سلطنة عُمان، ضمن فئة رأس المال الكبير. يأتي هذا الإنجاز، الذي يُعد الفوز الثاني على التوالي للشركة في هذا الحدث الرفيع، انعكاسًا للأداء المالي القوي لشركة الوطنية للتمويل خلال عام 2023، إلى جانب التزامها الراسخ بالابتكار في استحداث حلول مالية منقطعة النظير، وريادة التحول الرقمي في القطاع، ومبادراتها المُجتمعية البارزة التي أحدثت أثرًا ايجابيًا مُستدامًا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. استلم الجائزة الفاضل بيكرام سينج مونغا، مدير عام المخاطر والانضباط والاستراتيجية بالنيابة عن الشركة، وسط تجمع مميز من الشخصيات البارزة وقادة الصناعة.

وقد تميزت شركة الوطنية للتمويل عن منافسيها بفضل استيفائها لمعايير التقييم الصارمة، مما عزز مكانتها كرائدة في قطاع التمويل في سلطنة عُمان.

أقيم الحفل تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان وبحضور معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني، المستشار بديوان البلاط السُلطاني. كما شهد الحفل حضور نخبة متميزة من الشخصيات البارزة وصناع التغيير والخبراء في القطاع للاحتفاء بالإنجازات الاستثنائية في المشهد المؤسسي العُماني.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل:"يُعد هذا التكريم المرموق شهادة على الجهود الحثيثة التي تقوم بها شركة الوطنية للتمويل في دفع حدود التميز وتعزيز دورها المحوري في النظام المالي لسلطنة عُمان. كما يعكس هذا الإنجاز تفوقنا المالي المتميز، إلى جانب التزامنا المستمر بابتكار حلول جديدة ومستدامة في المنتجات والخدمات، مع التركيز على رضا العملاء والنمو المستدام. بالنسبة لنا، يُعد هذا التتويج علامة فارقة وحافِزًا لتعزيز رؤيتنا – مما يقوي عزمنا على الابتكار والريادة وخلق قيمة دائمة لأصحاب المصلحة لدينا. وبالتماشي مع مبادئ رؤية عُمان 2040، نظل ملتزمين بتنويع عروضنا، والاستفادة من الحلول الرقمية المتقدمة، وتعزيز المرونة في ظل بيئة اقتصادية ديناميكية."

يعكس الأداء المالي الاستثنائي لشركة الوطنية للتمويل تنفيذها الاستراتيجي المنضبط، وإدارتها للمخاطر بفعالية، وقدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية. وبرأس مالي تنظيمي قوي يبلغ 143.70 مليون ريال عُماني – وهو الأعلى بين شركات التمويل والتأجير في عُمان – تمكنت الشركة من تعزيز قاعدتها المالية، مما يُرسخ دورها الرائِد في قيادة القطاع بثبات نحو مساحات جديدة من النمو والتطوير.

بفضل هذا الأساس المالي القوي، تواصل شركة الوطنية للتمويل قيادة المبادرات التحويلية بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية. وانطلاقًا من وعيها بالدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشهد الاقتصادي العُماني، توفر الشركة حلول تمويل مبتكرة تسهم في تمكين هذه المؤسسات، بما يعزز تنويع الاقتصاد الوطني.

وانسجامًا مع أجندة الاستدامة وأهداف الحياد الصفري الكربوني لسلطنة عُمان، قادت شركة الوطنية للتمويل مبادرات متعددة تهدف إلى معالجة القضايا ذات الأولوية الوطنية. ومن بين هذه المبادرات البارزة دعم مشروع صناعة ألواح الطاقة الشمسية الأول في سلطنة عُمان، وتقديم حلول تمويلية لمحركات القوارب، مما يجسد استجابتها لاحتياجات المجتمع المتنوعة.

وعلاوة على إنجازاتها الاستراتيجية، تواصل الوطنية للتمويل صنع أثر اجتماعي ملموس من خلال برامج تمكين الشباب، وحملات التوعية البيئية، والشراكات المُثمرة مع المؤسسات غير الربحية التي تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة؛ تمكينًا لكافة أفراد المُجتمع. إذ تعكس هذه الجهود التزام الشركة بتعزيز الشمولية وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للبلاد.

تكرّم جوائز التميز المؤسسي من مجلة OER الشركات الأعلى أداءً عبر فئات الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مع التركيز على مجالات رئيسة تشمل الربحية، والسيولة، وعوائد المساهمين، والمسؤولية الاجتماعية، والابتكار، وقيمة العلامة التجارية، وعوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية. ويؤكد تكريم شركة الوطنية للتمويل في هذا الحدث المرموق رؤيتها التقدمية في قيادة المبادرات التحويلية التي تُسهِمُ بشكل ملموس في التقدم الاجتماعي والاقتصادي لسلطنة عُمان.

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