دبي: قدمت "تي سي إل" TCL (TCL Electronics)، العلامة التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وثاني أفضل علامة تجارية على مستوى العالم في انتاج أجهزة التلفاز، أحدث مجموعاتها من التقنيات المبتكرة في معرض "أيفا 2024" (IFA 2024) في برلين، والتي تضم أحد أكثر خطوط إنتاجها شمولاً. ومع احتفال معرض "أيفا" بالذكرى الـ 100 لتأسيسه، أحدثت TCL أيضاً تأثيراً كبيراً من خلال مساحة المعرض الأكبر على الإطلاق لها، التي تقترب من 3000 متر مربع، ما مثل علامة فارقة تاريخية جديدة للعلامة التجارية.

الارتقاء بتجربة الترفيه المنزلي مع التميز السمعي البصري المتقدم

كشركة قائدة ورائدة في تقديم الشاشات الكبيرة وتكنولوجيا "ميني ليد"، تُعيد TCL تعريف معايير جديدة في جودة الصورة بتقديم أحدث أجهزة التلفزيون، مع الارتقاء بالتجربة السمعية البصرية على الشاشات الكبيرة.

ويقدم تلفزيون "X955 ماكس بريميام كيو دي ميني ليد" قياس 115 بوصة، وهو أحدث منتجات TCL، تقنية التحكم في هالة TCL في جميع النطاقات، مما يمثل علامة بارزة أخرى للصناعة. والمنتج الرئيسي الآخر المعروض هو X955 ماكس قياس 115 بوصة من TCL، أكبر تلفزيون كيو دي ميني ليد بحجم 115 بوصة في العالم، الذي يأخذ الترفيه المنزلي إلى آفاق جديدة من خلال تقديم تجربة مشاهدة لا مثيل لها في الصناعة.

وعرضت TCL أيضاً سلسلة أجهزة تلفزيون NXTFRAME الجديدة تماماً، والتي تعيد تعريف مستقبل الفن الرقمي والترفيه في المنزل. يأتي الإصدار Pro من أجهزة تلفزيون NXTFRAME من TCL مع تقنية صوتية تم تطويرها بالتعاون مع "بانج آند ألوفسن" (Bang & Olufsen)، وهي علامة صوتية فاخرة تقدم حلولها الصوتية المخصصة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وشكلت الابتكارات جزءاً من تشكيلة شاشات العرض الأوسع لشركة TCL التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي العالمي لمعرض "أيفا 2024" (IFA 2024)، والذي تضمن أيضاً أحدث شاشات سلسلة R8 ومكبري الصوت المميَّزين Q85H و Q75H. ومع تكنولوجيا RAY•DANZ الحاصلة على براءة اختراع وتكنولوجيا TCL Tutti Choral، تسهل مكبرات الصوت توفير تجارب أفضل للمسرح المنزلي.

تمكين الاتصال من خلال حلول جديدة عبر شاشات السيارات والأجهزة الذكية

علاوةً على ذلك، مع أحدث إنجازات TCL في مجال الواقع المعزَّز، وهي نظارات RayNeo Air 2S XR، تضع TCL معياراً جديداً في تجربة المستخدم من خلال الجمع بين تجربة بصرية متميزة مع نظام صوتي تناظري مبتكر.

وفي قطاع السيارات، قامت TCL بدمج الذكاء والتخصيص والسلامة معاً، وعرضت أحدث حلولها في معرض "أيفا". ولا يوفر حلَّي TCL Intelligent Cockpit Integration Solution و TCL Cockpit Display Optimization Solution حلولاً إبداعية فعالة من حيث التكلفة فحسب، بل يعززان الأداء أيضاً، مما يوفر تجربة قيادة سينمائية عالية الجودة للمستخدمين في قمرة القيادة.

وقدمت TCL أيضاً شاشة M-Series Flat Panel Display، التي حصلت على شهادات TÜV Rheinland المزدوجة للضوء الأزرق المنخفض والأداء الخالي من الوميض، مما يعزز صحة العين حتى أثناء الاستخدام المطول. وبالإضافة إلى ذلك، كشفت TCL النقاب عن نظام ذكي للفنادق متخصص ومصمم لتلبية الاحتياجات المحددة لمجموعات الفنادق، ويقدم ميزات متكاملة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة مصممة خصيصاً لعملاء الفنادق من فئة الأعمال للأعمال.

إعادة تعريف الحياة الذكية باستخدام الأجهزة المنزلية المصممة لأساليب حياة صحية أكثر

كشفت TCL النقاب عن سلسلة من الأجهزة المنزلية المبتكرة التي تجمع بين التكنولوجيا والتصميم الذي يركز على المستخدم، مما يضع معاييراً جديدة في كفاءة استخدام الطاقة، والصحة، وتحسين استغلال المساحات للحياة الذكية.

وقدمت TCL مكّيف الهواء النقي FreshIN 3.0 مع اتصال النظام البيئي، ويضم مرشحات QuadruPuri تركز على الصحة، وخوارزمية للذكاء الاصطناعي موفرة الطاقة، وميزة تحكم صوتي. ويحتل مكيف الهواء TCL BreezeIN 2.0 مركز الريادة في القطاع بفضل نموذج البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي الذي يتميز بكفاءة فائقة في استخدام الطاقة. بينما تقدم الثلاجة ذات إمكانية التركيب المستقل/المدمج تصميماً سلساً يناسب مساحة المطبخ تماماً ونظام T-Fresh مصمم لتقديم مستويات عالية من التعقيم. في حين تعد غسالة الملابس مع المجفِّف P68، ذات تصميم قابل للرصّ الأفقي، مثالية للمساحات الضيقة وتتضمن تقنية متقدمة مضادة للتجعّد.

وتعمل TCL على توسيع نطاق نظامها البيئي المنزلي الذكي مع إدخال مجموعة أوسع من المنتجات المنزلية لتعزيز إمكانية الاتصال.

العظمة الملهمة مع مبادرات وشراكات استراتيجية متسقة مع أهداف التنمية المستدامة

استعرضت TCL حلاً مبتكراً للطاقة للمنازل الذكية يدمج الألواح الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة والمضخات الحرارية وشواحن السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية في منصة موحدة. وباستخدام تطبيق TCL Home، يمكن للمستخدمين مراقبة النظام الإيكولوجي للطاقة بأكمله والتحكم به، وتعظيم الاستفادة من استخدام الطاقة الخضراء وخفض التكاليف، مما يجعل المنازل أكثر ذكاءً والحياة أكثر خضرة.

ويمثل معرض "أيفا 2024" (IFA 2024) أيضاً عرضاً شاملًا لأول مرة لقصة ONE TCL ESG، مما يوضح التزام TCL الثابت بمستقبل مستدام عبر سلسلة التوريد المتكاملة رأسياً. ومع تقدم حملة #TCLGreen ، تعزز TCL تفانيها في حماية الكوكب وخلق عالم أكثر خضرة للجميع.

وتلتزم TCL دائماً بتسليط الضوء على التآزر بين الرياضة والابتكارات التكنولوجية من خلال التعاون مع الشركاء بما في ذلك في مجالات الرياضة والألعاب الإلكترونية. وتضمن المعرض دمجاً للشراكات الرياضية، مما أدى إلى إنشاء مجالات تفاعلية تبهر الجمهور الأصغر سناً. وأشعل ظهور أسطورة كرة القدم الإسبانية "ديفيد فيا سانشيز" الإثارة في الحدث، مؤكداً على تفاني TCL في دعم الرياضة وتأثيرها العالمي.

وشارك "كريس ليفتري"، وهو رائد عالمي في تخصص (الألوان والمواد والتشطيب) رؤيته العميقة حول كيفية دفع التصميم المتطور للمواد للتقدم التكنولوجي، متيحاً للحاضرين الفرصة للمشاركة في الحوار حول كيفية رفع مستوى جودة (الألوان والمواد والتشطيب) في منتجات TCL القادمة.

وتواصل TCL تعميق استراتيجيتها العالمية للتوطين وتعزيز ريادتها التكنولوجية. وفي النصف الأول من عام 2024، قامت شركة TCL بشحن 12.52 مليون جهاز تلفزيون على مستوى العالم، مما رسَّخ مكانتها كثاني أفضل علامة تجارية لأجهزة التلفزيون في العالم على التوالي. وفي أوروبا، ارتفعت شحنات تلفزيون TCL بنسبة 40.1٪، حيث احتلت حصتها في السوق المرتبة الثانية في فرنسا والسويد وبولندا، والثالثة في جمهورية التشيك وإسبانيا، مما يُظهر الأداء القوي للعلامة التجارية في جميع أنحاء العالم.

حول TCL:

تُعد شركة "TCL" (TCL Electronics) إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وأحد روّاد صناعة التلفزيونات في العالم. وتتواجد شركة TCL في الوقت الحالي في أكثر من 160 سوقاً حول العالم. وتتخصص الشركة في الأبحاث والتطوير وتصنيع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتنوع بدءاً من أجهزة التلفزيون وأجهزة الصوت والأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة والنظارات الذكية والشاشات التجارية وغيرها. قم بزيارة موقع شركة TCL من خلال:https://www.tcl.com/gulf/en

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