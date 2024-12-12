ترأس سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2024 لمناقشة خطة عمل الغرفة والمشاريع المقترحة للعام 2025 وخارطة المشاركات الخارجية لجذب الاستثمارات والترويج للفرص المتاحة وتنمية صادرات الإمارة، و الاطلاع على نتائج مؤشرات الأداء للعام الحالي.

حضر الاجتماع سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وذلك في مركز ثرا لريادة الأعمال.

وفي مستهل الاجتماع رحب سعادة عبدالله المويجعي بالحضور، وأشاد بما حققته الإمارات في عهد الاتحاد وتمكنها من تحقيق إنجازات بارزة عززت من مكانتها الرائدة بين الدول المتقدمة في مختلف القطاعات، وأكد أن هذه النجاحات المتوالية تعكس الجهود الكبيرة والرؤية الحكيمة التي وضعها الآباء المؤسسون وسار على نهجها القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة الدولة وريادتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث قدم التهنئة إلى القيادة الرشيدة وإلى المواطنين والمقيمين بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 53.

وقدم التهنئة إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي بمناسبة تكريم سموه بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024 "وشاح محمد بن راشد" تقديراً لنهج سموه القيادي في تعزيز التكامل الحكومي وبناء شراكات فعالة مع الحكومة الاتحادية.

استعرض الاجتماع تقرير حول المركز المالي للغرفة ونتائج لجنة الموارد البشرية والمالية، والميزانية التقديرية لعام 2025، كما تم استعراض خارطة المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تحقيق رؤية وأهداف الغرفة المتوائمة مع رؤية عجمان 2030، والتركيز على تعزيز دور غرفة عجمان في دعم القطاع الخاص وتنمية أعماله وجذب الاستثمارات المباشرة.

وأكد مجلس إدارة غرفة عجمان على ضرورة تكثيف المشاركات الخارجية في المعارض والمؤتمرات، وإتاحة الفرصة لأصحاب المنشآت للمشاركة في هذه الفعاليات بهدف تنمية حجم التجارة البينية مع دول العالم واستكشاف فرص التعاون الدولي وتعريف الأسواق العالمية بالمنتجات المحلية، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز استثماري وتجاري رائد في المنطقة.

واطلع الحضور على نتائج مشاركة غرفة عجمان في معرض جيتكس جلوبال 2024 وجهود الغرفة في توفير خدمات مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، هذا إلى جانب الاطلاع على استعداد الغرفة لتنظيم معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2025 وفرص استقطاب جامعات ومؤسسات تعليمية من دول العالم والترويج لفرص الاستثمار في القطاع التعليمي بالإمارة، كما تم الاطلاع على إجراءات وسياسة مركز عجمان للتحكيم.

وتناولت أعمال الاجتماع مساعي الغرفة في توفير مراكز أعمال مستدامة تدعم أصحاب الأعمال وتوفر لهم بنية تحتية إدارية متكاملة ومبتكرة تواكب احتياجات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتقديم حلول أعمال مرنة.

وأوصى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بضرورة تحديث ومتابعة مشاريع ومبادرات الغرفة بشكل مستمر بما يحقق رؤية وأهداف الغرفة ويتوائم مع رؤية عجمان 2030، وضرورة توسيع دائرة شراكات غرفة عجمان وتكامل الجهود مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بما يسهم في تعزيز صدارة إمارة عجمان كمدينة اقتصادية رائدة جاذبة للاستثمار.

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