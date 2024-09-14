سيشهد الحدث في يومه الافتتاحي كلمات لقيادات من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" والشركة الفرنسية للطاقة وشركة أنسالدو إنيرجيا الإيطالية وشركة إس إس إي الإيرلندية والشركة السعودية لشراكات المياه وشركة جيرا آسيا

سيشهد الحدث في يومه الافتتاحي كلمات لقيادات من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" والشركة الفرنسية للطاقة وشركة أنسالدو إنيرجيا الإيطالية وشركة إس إس إي الإيرلندية والشركة السعودية لشراكات المياه وشركة جيرا آسيا يستضيف المؤتمر أكثر من 300 وزير ومدير تنفيذي من مختلف أنحاء العالم وقادة القطاع لتقديم رؤى وتحليلات تتناول إدارة جانب الطلب وتحديث شبكة الكهرباء وابرام الشراكات ومعالجة ندرة المياه

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المؤتمر العالمي للمرافق عن أجندة فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الذي يقام تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وذلك في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري.

وتركز أجندة فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر على التوجهات والجهود العالمية لمعالجة تحديات التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة، وذلك في ضوء التقدم الملحوظ الذي حققته دولة الإمارات في تحديث شبكة الكهرباء لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وانسجاماً مع توجيهات والتزام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتحقيق مستهدفات الاستدامة، تواصل الدولة جهودها لمعالجة عدد من القضايا الملحّة، والتي تشمل إدارة جانب الطلب لتقليل استهلاك الكهرباء وتحقيق الأمن المائي في المناخ الجاف. إذ قدمت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في هذا المجال، حيث تواصل بخطى حثيثة نحو تحقيق أهداف الحياد الكربوني، وتساهم بفعالية في تعزيز الجهود العالمية لتحقيق أمن الطاقة دعم التقنيات المبتكرة وعقد الشراكات الاستراتيجية.

ويركز المؤتمر العالمي للمرافق 2024 على عدة مواضيع رئيسية للاستفادة من الدور المحوري لقطاع المرافق في تحويل الطاقة على مستوى العالم بهدف دفع عجلة التقدم في المجالات الحيوية واستكشاف الفرص المتاحة لتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني. وتستند نسخة هذا العام من الحدث، الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، إلى الإنجازات المحققة في الأعوام السابقة، لتوفير منصة مبتكرة تركز على قطاع المرافق وسلاسل التوريد وأهميتها، مما يسهم في دعم الجهود نحو مستقبل مرن ومنخفض الكربون.

ويُعقد المؤتمر تحت شعار "نحو مستقبل آمن ومستدام لقطاع المرافق"، وذلك بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ودائرة الطاقة في أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي. وسيشهد المؤتمر مجموعة من المتحدثين العالميين في مجال الطاقة والمياه ومرافق تبريد المناطق، حيث تغطي الحوارات مجموعة من المواضيع الهامة، بدءاً من دور قطاع المرافق في تحويل الطاقة على مستوى العالم ووصولاً إلى الحوارات العملية حول أهمية تحديث شبكة الطاقة وإدارة جانب الطلب وندرة المياه والتحول نحو اعتماد الطاقة الكهربائية، مما يسهم في تحقيق مستقبل مزدهر والاستفادة من إمكانات المرافق في مزيج الطاقة العالمي.

ويستضيف الحدث مجموعة من المتحدثين لمشاركة خبراتهم ورؤاهم القيّمة خلال 24 جلسة رفيعة المستوى، من بينهم جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ولوك ريمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فرنسا، وفابريزيو فابري، الرئيس التنفيذي لشركة أنسالدو إنيرجيا الإيطالية، وأليستير فيليبس ديفيز، الرئيس التنفيذي لشركة إس إس إي، والمهندس خالد القريشي، الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لشراكات المياه، وإيزومي كاي الرئيس التنفيذي لشركة جيرا آسيا الخاصة المحدودة، ورئيس قسم أعمال المنصة في جيرا، وبن باكويل، المدير العام للمجلس العالمي لطاقة الرياح.

وبهذا الصدد، قال فابريزيو فابري، الرئيس التنفيذي لشركة أنسالدو إنيرجيا الإيطالية: "تتطلب التوجهات المستقبلية إيجاد وتطبيق حلول مرنة ومبتكرة لتوليد الطاقة بهدف ضمان تزايد الإنتاج المستقر للطاقة والخالي من الكربون وبأسعار معقولة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في جميع أنحاء العالم. وتشكل مشاركة أنسالدو إنيرجيا في المؤتمر العالمي للمرافق فرصة قيّمة لتبادل المعرفة والرؤى التي تعالج هذه التحديات العالمية المتعلقة بالطاقة بشكل فعال".

ومن جانبها قالت أمل الشاذلي، رئيسة شركة شنايدر إلكتريك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: "تواصل شنايدر إلكتريك التزامها بدعم تحول الطاقة في المنطقة عبر تطبيق الحلول المبتكرة والتحول الرقمي، إلى جانب دعم منطقة الشرق الأوسط لإطلاق مبادرات مبتكرة في مجال الطاقة المتجددة وأمن المياه. إذ يتيح المؤتمر العالمي للمرافق الفرصة أمام القطاع العام والخاص للتعاون في قيادة جهود إزالة الكربون وتسريع عملية التحول الرقمي لقطاع المرافق والطاقة في الشرق الأوسط".

ويشمل المؤتمر العالمي للمرافق أربع مسارات تتضمن جلسات متنوعة تجمع وجهات النظر والسياسات والاستراتيجيات من جميع أنحاء العالم، كما يستضيف الحدث أبرز العقول لمناقشة مستجدات المشاريع والبحث والتطوير والابتكار. وتنعقد نسخة هذا العام بالتزامن مع الدورة السادسة للمنتدى العربي للمياه، الذي ينظمه المجلس العربي للمياه وجامعة الدول العربية، لتسليط الضوء على تحديات ندرة المياه والأمن المائي، كما توفر مسارح الابتكار آراء متنوعة من سلسلة قيمة الطاقة، ويمكن حضورها بشكل مجاني.

ويعد المؤتمر العالمي للمرافق منصة مثالية للشركات العاملة في قطاع المرافق تسهم في تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، إلى جانب توحيد الجهود لإيجاد حلول مبتكرة. وستجمع جلسات المؤتمر الاستراتيجي وجهات النظر السياسية والتنظيمية والاستراتيجية من مختلف أنحاء العالم لتحديد أبرز التحديات وعرض الحلول الرائدة التي ستدفع قطاع المرافق نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

ويركز المؤتمر بدورته لهذا العام على تزويد قادة القطاع والمشاركين بمختلف المعلومات والاستراتيجيات اللازمة لدفع عجلة تطوير مرافق تتمتع بالمرونة والاستدامة والكفاءة العالية في المستقبل، مع تحديد الفرص والتحديات المتنامية.

-انتهى-

#بياناتشركات