المحري : المسابقة فرصة حقيقية لتعزيز الابتكار بين الموظفين وتقديم حلول مبتكرة لمشكلات تواجه العملاء

اختتم بنك بوبيان برنامج " فكرة 2024" لتعزيز الابتكار بين موظفيه ، والذي ركز هذا العام على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة تستهدف التصدي لعمليات الاحتيال الإلكتروني المصرفي بمختلف وسائله وكيفية تطويرها لتُساهم في تغيرات حقيقية تواكب أساليب الاحتيال المتطورة.

وقد أُقيمت نهائيات البرنامج بحضور الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة و الشخصية و الرقمية عبدالله التويجري وعدد من مسؤولي الإدارة العليا في البنك لمناقشة مجموعة من الأفكار الإبداعية المُقدمة من قبل موظفي بوبيان من مختلف الإدارات ومن ثم الإعلان عن الفائزين بأفضل 5 مشاريع لفكرة المسابقة الرئيسية.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للعمليات عبدالله المحري "في خطوة استباقية من بنك بوبيان للحد من ظاهرة الاحتيال الإلكتروني، يأتي الإعلان عن برنامج "فكرة 2024" للموظفين والمخصص هذا العام لطرح أفكار جديدة تتناول أساليب الاحتيال الإلكتروني المصرفي المنتشرة واقتراح حلولاً مبتكرة من شأنها مكافحة هذه الاساليب والحد من مخاطرها بجانب انه يُعد فرصة حقيقية إلى تعزيز الابتكار وإطلاق العنان لإبداعات الموظفين وإحداث تغيير إيجابي ملموس".

وأضاف "منذ الإعلان عن المسابقة شهدت المشاركات مجموعة واسعة من الأفكار تميزت بالابداع والابتكار واستهدفت تناول إحدى وسائل الاحتيال الإلكتروني ومن ثم وضع حلول مُطورة تُساهم في الكشف عنها والتصدي لها بطرق ناجحة، وقد وضعت كل مرحلة تحديات أمام المشاركين لتطوير تلك الافكار والخروج في نهاية المسابقة بأفضل 5 أفكار فعالة ليتم تطبيقها على أرض الواقع وتضاف إلى سلسلة خدمات بنك بوبيان لاحقاً لتقديم مستويات مميزة من الحماية والأمن تفوق توقعات العملاء".

وأوضح أن فكرة المسابقة جاءت في ظل تنوع طرق الاحتيال الإلكتروني والمنتشرة مؤخراً بالتزامن مع الانتشار السريع للتقنيات التكنولوجية وزيادة الاعتماد على وسائل التواصل الحديثة موضحاً أن بنك بوبيان دائماً ما يهدف إلى تعزيز مستوى الأمن الإلكتروني بما يتماشى مع تكنولوجيا المرحلة الحالية لرفع القدرة على التصدي لعمليات الاحتيال المصرفي طبقاً لتعليمات وتوجيهات بنك الكويت المركزي.

واستكمل المحري "أسعدنا ما رأيناه وقدمه المشاركون من أفكار وحلول مؤثرة خلال الفترة الزمنية القصيرة للبرنامج لتأتي جميعها بما يتماشى مع ثقافة الابتكار في بوبيان وهو ما يُعد مؤشراً قوياً لقياس مدى الحماس لديهم مؤكداً على حرص إدارة بنك بوبيان على تعزيز مفهوم الأداء المتميز وطرق تحفيز الطاقة الإبداعية للموظفين ونشر ثقافة الابتكار لديهم من خلال منحهم الأدوات والمنصات التي تساعدهم على الارتقاء بصورة استثنائية على مستوى مختلف إدارات البنك حيث يمثل العنصر البشري نواة هذه الروح الابتكارية.

وقد توجه المحري بالشكر إلى جميع الموظفين الذين شاركوا في المسابقة وتقدموا بأفكار وحلول إبداعية، كذلك لإدارة بنك بوبيان التي أتاحت الفرصة لإقامة مثل هذه المشاريع في بيئة العمل الداخلية لتقديم أفضل مستوى تشغيلي لتحقيق تطلعات عملائنا التي تتناسب مع استراتيجية الابداع والابتكار.

يذكر أن المسابقة ركزت على ضرورة تناول واحدة من وسائل الاحتيال المصرفي مثل (احتيال البطاقات الائتمانية أو الاحتيال عبر الانترنت والهاتف النقال والتصيد الإلكتروني أو احتيال الهوية أو الهندسة الاجتماعية) مع العمل على إيجاد مجموعة متنوعة من الحلول المؤثرة والمبتكرة للتصدي لها.

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-انتهى-