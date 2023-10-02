بمشاركة 200 عارض من 20 دولة

الشيخ أحمد بن سعيد:" دبي قوة دافعة لصناعة المطارات"

مسار الابتكار، وساحة المطار المستدامة، ومنطقة الشركات الناشئة، والشباب في الطيران ضمن أهم الميزات

مؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط ومنتدى مراقبة الحركة الجوية ضمن عناصر الاستقطاب الرئيسية

انعقاد منتدى قادة المطارات العالمية ومؤتمر فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطيران بالتزامن مع المعرض

التعافي التام لحركة المسافرين العالمية بحلول العام 2024

في العام 2041، ستتعامل المطارات مع قرابة 200 طن من الشحن الجوي

نمو حركة الطائرات لتصل إلى 111.6 مليون حركة بحلول العام 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة، تستضيف دبي أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمعرض المطارات، المعرض السنوي الأضخم المخصص لصناعة المطارات في العالم، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وذلك في الفترة من 14 ولغاية 16 مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستضيف المعرض أربع فعاليات تقام بالتزامن معه وهي منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن المطارات - الشرق الأوسط، ومنتدى قادة المطارات العالمية، ومؤتمر فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطيران.

وبالنظر لحقيقة أن الموردين الدوليين الرائدين سيعرضون تقنياتهم وابتكاراتهم وحلولهم الأكثر تطوراً على صعيد المطارات، فإن هذه المنصة البينية للأعمال ستكون بمثابة منصة مثالية لأصحاب المصلحة في صناعة الطيران لاكتساب معرفة أولية حول اتجاهات الطيران الناشئة، والتواصل مع قادة الصناعة العالمية، والحصول على أحدث التكنولوجيات الكفيلة بتلبية توقعات المسافرين.

وتقول شركة ار اكس المنظمة للمعرض التي تتخذ من لندن مقراً لها، والتي تستضيف أكثر من 400 فعالية في 22 دولة ضمن 42 قطاعا صناعيا، إن منصة الأعمال الحصرية هذه والتي تستمر لثلاثة أيام سيحضرها أكثر من 6,000 من صانعي القرار والمهنيين المتخصصين في صناعة الطيران.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، راعي المعرض: "يمثل معرض المطارات فرصة هائلة لأصحاب المصلحة في النظام البيئي للطيران في المنطقة للاجتماع والتعاون لترسيخ خارطة طريق لمستقبل يرتكز على الابتكار والاستدامة. لقد قدمت دبي من خلال هذا المعرض منصة بينية ممتازة للأعمال على مدى العقدين الماضيين، وظلت قوة دافعة لهذه الصناعة. ويمثل هذا المعرض السنوي مركزاً للابتكار ومنصة لأصحاب المصلحة للتوافق بشكل كامل مع المتطلبات الإقليمية واتجاهات الصناعة الناشئة ورؤية القيادة الرامية لضمان أن تحتفظ المنطقة بمكانتها الرائدة وأن تعزز النمو والاستثمار والابتكار في مجال الطيران."

وسوف يشارك في المعرض هذا العام أكثر من 200 عارض من أكثر من 20 دولة، وسيتضمن المعرض ستة أجنحة دولية وأكثر من 150 مشترياً من أكثر من 20 دولة، في حين ستشهد هذه المنصة البينية للأعمال عقد أكثر من 3,500 اجتماع ضمن برنامج تواصل الأعمال. كما سيلقي الضوء المعرض في هذه الدورة على أربع منصات للتواصل وتبادل المعرفة هي مسار الابتكار، وساحة المطار المستدامة، ومنطقة الشركات الناشئة، والشباب في الطيران، وذلك إلى جانب عدد مماثل من الفعاليات التي يتم تنظيمها بالتزامن مع أعمال المعرض، وهي منتدى قادة المطارات العالمية، ومؤتمر فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطيران، ومؤتمر أمن المطارات - الشرق الأوسط، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية.

ويشارك في مؤتمرات المعرض أكثر من 60 متحدثاً للتداول حول موضوعات متنوعة على صعيد صناعة الطيران، الذكاء الاصطناعي، انترنت الأشياء، بلوك تشين، الاستدامة في المطارات، وتجربة المسافرين، والمناولة الأرضية، وأمن المطارات، وإدارة الحركة الجوية، حيث سيكون هناك أكثر من 30 جلسة نقاش ضمن المؤتمرات المختلفة.

وأكدت أصحاب المصلحة في قطاع الطيران في المنطقة والشركاء الدائمون لمعرض المطارات، بما في ذلك هيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة مطارات دبي، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وطيران الإمارات والمجموعة، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، ووكالة دبي الوطنية للسفر الجوي، تقديم دعمهم لهذا المعرض الفريد. وقد حظي معرض المطارات والفعاليات المتزامنة معه بالتأييد الجماعي لمجتمع الطيران الإقليمي، وذلك بالنظر لأجندته التي تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية لضمان تحول المطارات بغرض تلبية توقعات المسافرين وتعزيز سلامتهم وأمنهم إلى جانب تسهيل الراحة على صعيد الطيران.

وأعرب صناع القرار في مجال الطيران عن ثقتهم بأن المعرض سيعمل على تعزيز التعاون بشكل أكبر بين أصحاب المصلحة في صناعة الطيران مثل المطارات، وشركات الطيران، ومزودي خدمات الملاحة الجوية. وكانت بيانات صادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي قد ذكرت أنه من المتوقع لحركة المسافرين أن تشهد تعافياً تاماً من تأثير الجائحة والعودة إلى مستويات 2019 ربما بحلول العام 2024. ويقول مجلس المطارات العالمي أيضاً إنه من المتوقع أن يتعافى السفر الدولي بحلول العام 2025.

إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن ينمو إجمالي حركة المسافرين في كافة أنحاء العالم بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.5% لغاية العام 2041، مع تسجيل منحى انتعاش قوي حتى العام 2026، فيما من المتوقع أن تصل حركة المسافرين في كافة أنحاء العالم إلى 19.3 مليار في العام 2041 و23.9 مليار في العام 2050. ومن المتوقع أن تنمو حركة المسافرين الدولية إلى 4.4 مليار مسافر دولي في العام 2026. وفي العام 2041، فإنه من المتوقع أن تتعامل المطارات مع زهاء 200 مليون طن من الشحن الجوي في كافة أنحاء العالم، في حين من المتوقع لحركة الطائرات أن تنمو إلى 111.6 مليون حركة بحلول العام 2026، فيما ستشهد المطارات في كافة أنحاء العالم 153.8 مليون حركة للطائرات بحلول العام 2041.

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حول شركة ار اكس غلوبال (ريد اكزيبشنز):

تعمل شركة ار اكس في مجال بناء الأعمال التجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات، حيث نعمل على تصعيد قوة الفعاليات المباشرة من خلال الجمع بين البيانات والمنتجات الرقمية بهدف مساعدة العملاء على التعرف على الأسواق، واستقدام المنتجات وإنجاز التعاملات، وذلك من خلال قرابة 400 فعالية في 22 دولة وضمن 42 قطاع صناعي. وتتمتع شركة ار اكس بالشغف لإحداث تأثير إيجابي على المجتمع، وهي ملتزمة بشكل مطلق بخلق بيئة عمل شاملة لكافة موظفينا. وتمثل ار اكس جزءاً من شركة ريلكس، المزود العالمي للتحليلات المرتكزة على المعلومات ولأدوات القرار الموجهة للعملاء من مهنيين ورجال أعمال. www.rxglobal.com

حول معرض المطارات

يشكل معرض المطارات المعرض الرائد على صعيد معارض المطارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وهو يمتاز بمشاركة أبرز الموردين الدوليين لأكثر حلول المطارات تقدماً، علاوة على كونه منصة مثالية من شأنها تمكين هيئات الطيران في كافة أنحاء العالم من الحصول على معرفة أولية حول وجهات الطيران الناشئة، والتواصل والتشبيك مع القادة العالميين لهذه الصناعة، واستقدام أحدث التكنولوجيات. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.theairportshow.com

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مستشار اعلامي

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