دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنطلق الأحد المقبل (13 أكتوبر) 2024 فعاليات مؤتمر فينتك سيرج، أضخم فعالية متخصصة بقطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في دبي هاربر، وينظمها مركز دبي التجاري العالمي. تستضيف الفعالية على مدار أربعة أيام نخبة من أبرز رواد الفكر في قطاعات التكنولوجيا المالية والصيرفة والابتكار الرقمي من أكثر من 70 دولة، مما يرسخ مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا المالية في ضوء النمو المتسارع الذي يشهده القطاع.

ويمثل فينتك سيرج جزءاً رئيسياً من فعالية إكسباند نورث ستار التي تُقام برعاية جيتكس جلوبال، وتستضيف الدورة الحالية رواد قطاع التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم. وفي ضوء التوجه الكبير والمتزايد نحو الشمول المالي، ويتحدث الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية لتعزيز مستويات الشمول المالي. كما يشارك في الفعالية كلٌ من ماركوس زكرياديس، أستاذ ورئيس مجلس الإدارة في قسم التكنولوجيا المالية ونظم المعلومات في جامعة مانشستر (المملكة المتحدة)؛ وأزرا أحمد، رئيس قسم المخاطر والامتثال لمجموعة شركة جيديا؛ وبو ليو، باحث تصميم واجهة المستخدم في شركة ميرو (هولندا).

وتسلط جوائز ميا فينانس ومنتدى وجوائز فينتك بالتعاون مع فينتك سيرج الضوء على الشراكات المتنامية بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في اليوم الثالث من الفعالية (15 أكتوبر)، لمناقشة التحديات الحالية التي تواجه القطاع وكيفية التعامل معها لمواكبة المستقبل المالي. كما يشارك في الفعالية عدد من رواد القطاع مثل أنجالي أجاروال، رئيس قسم الأعمال في منطقة الخليج العربي في نون بيمنتس التابعة لشركة نون؛ وأنشو شارما رجا، رئيس عمليات التحول التكنولوجي في أفريقيا والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد؛ وحسن كاظمي، رئيس الشراكات الرقمية لدى فيزا، لمعالجة القضايا الملحّة مثل الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الوصول المالي لذوي الدخل المنخفض والأفراد الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية، وتأثير الذكاء الاصطناعي، والاستدامة المالية. ويختتم الملتقى فعالياته بحفل توزيع جوائز مميز، بمثابة تقدير للجهود والمساهمات الاستثنائية في المشهد المالي الرقمي.

ويُعد كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبليو آي أو من البنوك الرائدة في دعم الابتكار في المنطقة، ومن أبرز الجهات الراعية لدورة فينتك سيرج الحالية، بالإضافة إلى بعض أبرز اللاعبين في القطاع مثل كوديجو وجيديا. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال براتيك فاهي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في بنك دبليو آي أو: "تشكل فينتك سيرج فعالية هامة للبنك، حيث توفر لنا فرصة استثنائية للتواصل مع رواد القطاع واستعراض آخر ابتكاراتنا في مجال الأعمال المصرفية الرقمية. ويتمثل هدفنا في تقديم الحلول لتعزيز تجربة العملاء والدفع قدماً بقطاع الخدمات المالية. كما تتيح لنا الفعالية إمكانية استكشاف فرص تعاون جديدة، واستعراض الأفكار التي تتماشى مع رؤيتنا المتمثلة في رسم ملامح مستقبل الأعمال المصرفية في دولة الإمارات وخارجها".

ومن جانبه، قال سيمون بينوتو توري، الرئيس التنفيذي للعمليات في كوديجو، والتي تشارك كراع بلاتيني: "تسعدنا المشاركة في فينتك سيرج، الفعالية التي تشكل منصة رئيسية لدفع الابتكار والتعاون في عالم التكنولوجيا المالية. ويسرنا في كوديجو استعراض أحدث تقنياتنا التي تهدف إلى تبسيط الخدمات المالية وتعزيز تجربة العملاء. ونصبُّ تركيزنا هذا العام على الخدمات المصرفية الأساسية وحلول العلامة البيضاء، والتي نتوقع أن تقدم مفهوماً جديداً لأسلوب تفاعل الشركات والمستهلكين مع الخدمات المالية الرقمية. كما نتطلع قدماً للتواصل مع رواد القطاع وتبادل الرؤى والأفكار واستكشاف فرص الشراكات الجديدة، للمساعدة في رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا المالية".

ويضم المؤتمر فعالية الحوار المفتوح المقدمة بواسطة فينتك تيوسديز، وتستضيفها القاعدة الشعبية التي تدعم شركات التكنولوجيا المالية والشركات التكنولوجية الناشئة التي تقدم خدمات مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعزز هذه المبادرة التزام دولة الإمارات في لعب دور رائد في مجال حلول التكنولوجيا المالية على جميع الأصعدة، ومن المتوقع أن تشكل بيئة خصبة لاستكشاف فرص تواصل مميزة وإجراء حوارات مصغرة وحلقات نقاش حول القضايا الملحّة المتعلقة بالقطاع.

وتضم دورة العام الحالي فعالية يوم العرض، التي تتيح لعشرة من الشركات سريعة النمو في قطاع التكنولوجيا المالية فرصة لاستعراض حلولها الرائدة. وتستعرض بعض الشركات، مثل سترايت باي ودابا فينانس وزي تي إلمنت وتريبل إيه وغيرها، النماذج الأولية الحية أمام جمهورها العالمي المؤلف من المستثمرين ورواد القطاع، للاستفادة من فرص التوسع في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، وذلك في يوم الإثنين (14 أكتوبر) من الساعة 11 صباحاً حتى 12 ظهراً. كما تحصل على فرصة المشاركة في جلسات الإحاطة الإعلامية للجهات الحكومية، والاستفادة من برنامج الكونسيرج للتواصل لتعزيز فرص التعاون.

وتشتمل مشاركة الجهات العالمية على جناح شركة لندن آند بارتنرز، إلى جانب الأجنحة الدولية لفينتك ليتوانيا، وجناح هونج كونج من آي بي سي دي، وجناح طوكيو، مما يخلق فرصة للتواصل بين أبرز لاعبي القطاع من مختلف أنحاء العالم ومنظومة التكنولوجيا المالية الإقليمية.

ويشهد فينتك سيرج 2024 مشاركة ما يقارب 100 جهة عارضة و120 متحدثاً رسمياً وأكثر من 1,200 مستثمر، وتهدف إلى تقديم خطة أعمال تضم جلسات حوارية بناءة وعروض حية مميزة، لتوفير الأساس اللازم لدخول مرحلة جديدة من التكنولوجيا المالية.

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