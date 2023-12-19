الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة نادي سيدات الشارقة. يسرّ نادي سيدات الشارقة الإعلان عن النسخة التاسعة من جري سيدات الشارقة، والذي من المُقرّر أن يُقام في 20 يناير من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 10 مساءً في منتزه شغرافة للسيدات. وينطلق الجري هذا العام بعنوان جديد يعكس روح الاستكشاف، ويأخذ المشاركات إلى أبعاد جديدة لأول مرة بعنوان "من الأرض إلى المجرة". وهو تجربة فريدة تجمع بين اللياقة البدنية والمرح.

ويتضمن السباق فئة 5 كم للمتنافسات وستحصل الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز نقدية قيّمة، وتم تخصيص جوائز للمتسابقات الإماراتيات، بهدف تشجيع مشاركتهن. حيث تبلغ قيمة الجوائز لجميع الفائزات من مختلف الفئات 20 ألف درهم فضلاً عن تكريم الفائزات بهدايا مُقدمة من رعاة الحدث. ولدعم المشاركة الواسعة، قام النادي بتخصيص فئة المرح لتشجيع السيدات والفتيات الهواة على المشاركة والاستمتاع بالجري.

وعلى هامش الفعالية سيتم تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة وعروض ترفيهية، بما في ذلك حصة الزومبا وتحديات اللياقة البدنية وتمارين الإحماء مقدمة من مدربات مركز اللياقة 180.

إلى جانب تخصيص منطقة لبيع المأكولات والمشروبات الصحية، بالإضافة إلى عروض وخدمات حصرية مقدمة من مرافق النادي.

يُشار إلى أن باب التسجيل في "جري سيدات الشارقة" متاح للفتيات والسيدات ابتداءً من عمر 12 عاماً عبر التطبيق الذكي لنادي سيدات الشارقة، وسيتم توفير عددًا من النصائح المحفّزة والتمارين الرياضية والتغذية الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنادي سيدات الشارقة.

تأسّس نادي سيدات الشارقة كمنارة لتمكين المرأة في الشارقة، حيث يقف كوجهة فريدة تحتفي بالسيدات وتدعمهن في مختلف جوانب الحياة. مع مجموعة كبيرة من الخدمات التي تشمل اللياقة البدنية وعلاجات التجميل والضيافة وأنشطة الترفيه، يقدّم النادي تجربة كاملة متكاملة. وتماشياً مع قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة نادي سيدات الشارقة، يواصل النادي التزامه بتوفير بيئة هادئة وفاخرة وخاصة للسيدات من أجل ترسيخ وجهة رمزية حصرية للسيدات والأطفال فقط، دعماً لتمكين كلّ سيدات المنطقة وتعزيز تطوّرهن ورفاهيتهن.

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