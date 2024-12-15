أبوظبي: حصدت دائرة الطاقة في أبوظبي، جائزة القيادة الاستشرافية تقديراً لدورها البارز في وضع سياسات مبتكرة في مجال إعادة استخدام المياه، وذلك خلال حفل العشاء وتوزيع الجوائز الذي أقيم في إطار فعاليات المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024، الذي استضافته دائرة الطاقة-أبوظبي، في فندق قصر الإمارات. وقد نالت الدائرة هذه الجائزة المرموقة تقديرًا لجهودها الرائدة ومبادراتها النوعية في مواجهة تحديات المياه العالمية.

حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين المحليين والعالميين في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والاستدامة، إلى جانب وفود الجهات المشاركة في المؤتمر. وجاء هذا الحدث كفرصة للاحتفاء بالإنجازات البارزة التي تتماشى مع رسالة المؤتمر الهادفة إلى تشجيع الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات ندرة المياه.

وأكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: "أن فوز الدائرة بجائزة القيادة الاستشرافية يُعد تأكيدًا جديدًا على التزام أبوظبي المستمر في تبني الحلول المستدامة الرائدة في إدارة المياه. مضيفاً معاليه: "إن المشاريع المبتكرة والريادية التي تم استعراضها خلال المؤتمر تُبرز قدرة أبوظبي على تعزيز التعاون مع كافة الأطراف المعنية لإحداث التغيير المنشود وتحقيق خطوات حقيقية تؤثر إيجابًا على استدامة المياه، مما يساهم في تحسين حياة المجتمعات حول العالم."

وقال معاليه: "لقد أسهمت شراكتنا الاستراتيجية مع المؤتمر العالمي لتحلية المياه بشكل كبير في تعزيز هذه الجهود والانتقال بها إلى آفاق أوسع ونجاحات أكبر. حيث يُعد المؤتمر منصة دولية مهمة لتبادل الآراء والأفكار وتطبيق الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات ندرة المياه، وتشجيع ممارسات الإدارة المستدامة. ومن خلال عملنا المتواصل مع كافة الجهات المعنية، نساهم في ضمان تحقيق الأمن المائي المستدام للأجيال القادمة."

من جانبه، أشاد فادي جويز رئيس الرابطة الدولية لتحلية المياه، بالتعاون الكبير الذي أبداه المشاركون في المؤتمر وقال: "لقد شكل المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024 منصة ريادية لتضافر الجهود من أجل تشكيل مستقبل إدارة المياه على مستوى العالم. لقد لعبت أبوظبي دوراً بارزاً في دعم أهداف المؤتمر، ونشعر بالتفاؤل إزاء التقدم الذي أحرزناه خلال هذا الأسبوع الاستثنائي".

وحصلت مبادرة "محمد بن زايد للماء" على جائزة المؤتمر العالمي لتحلية المياه خلال الحدث، مما يؤكد مساهماتها الكبيرة في مواجهة تحديات المياه العالمية.

الجدير بالذكر أن المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024، الذي استضافته دائرة الطاقة في أبوظبي تحت شعار "معالجة ندرة المياه"، ناقش على مدار خمسة أيام التحديات الملّحة التي تواجه قطاع المياه العالمي. وتخلل المؤتمر جلسات نقاشية تناولت قضايا استدامة المياه، وتعزيز قدرة النظم المائية على التكيّف مع الأزمات، وإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق الأمن المائي.

شارك في المؤتمر أكثر من 1200 متخصص من أكثر من 50 دولة، مما جعله أكبر تجمع عالمي لكبار المسؤولين، وواضعي السياسات، والخبراء، والمبتكرين في قطاع تحلية المياه وإعادة استخدامها. كما شهد الحدث تقديم أكثر من 225 ورقة بحثية، وعُقدت أكثر من 100 جلسة تقنية متخصصة، وجلسات نقاشية لموضوعات محددة. بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم كلمات رئيسية وقمة للقادة بهدف تبادل الخبرات والتجارب، وتطبيق حلول مبتكرة في إدارة المياه على مستوى العالم. وتضمنت أبرز الفعاليات أيضًا "هاكاثون تحلية المياه" في جامعة خليفة، وقمة فريق XPRIZE، وقمة القادة الشباب في المؤتمر، وجولات ميدانية في بعض المشاريع.

كما طرح المؤتمر نقاشات مهمة حول الاستفادة من الطاقة المتجددة في تحلية المياه، وتطوير تقنيات إعادة استخدام المياه، واستخدام الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لتحسين الكفاءة التشغيلية في قطاع المياه. إضافة إلى جلسة نقاشية حول العلاقة الوثيقة بين المياه والطاقة، تناولت موضوع ارتفاع معدل استهلاك المياه في المناطق السكنية والاعتماد على تحلية المياه.

-انتهى-

#بياناتحكومية