تماشياً مع رؤية المعرض هذا العام " إطلاق العنان للإمكانات"، ستقوم تتراباك بعرض فئات أغذية جديدة والابتكارات من مجموعة منتجاتها الشاملة، والتي ستساعد العملاء على فتح آفاق جديدة لأعمالهم وتلبية اتجاهات المستهلكين المتنامية

المعرض هذا العام " إطلاق العنان للإمكانات"، ستقوم تتراباك بعرض فئات أغذية جديدة والابتكارات من الشاملة، والتي ستساعد العملاء على فتح آفاق جديدة لأعمالهم وتلبية اتجاهات المستهلكين المتنامية تم إدراج تتراباك في القائمة النهائية لجائزة "الشركة الأكثر استدامة لهذا العقد" وجائزة "أفضل ابتكار في التغليف لهذا العقد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت تتراباك، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول تصنيع وتغليف المواد الغذائية، عن مشاركتها في النسخة العاشرة من معرض جلفود للتصنيع، و الذي سيقام خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي. وستعرض تتراباك أحدث الابتكارات في فئات الأغذية الجديدة وتقنيات المعالجة وحلول إعادة التدوير والابتكار في المنتجات.

ستمنح مشاركة تتراباك في معرض جلفود للتصنيع هذا العام، الفرصة للزوار لاكتشاف كيفية إطلاق إمكانياتهم التجارية الحقيقية، من خلال مفاهيم الأغذية الجديدة والتغليف والتعبئة والابتكار التكنولوجي، مع مراعاة البصمة البيئية في ظل التحديات المناخية الاقتصادية التي يواجهها العالم .

تسليط الضوء على الابتكار

ستتاح الفرصة أمام زوار المعرض، لاستكشاف سُبل التعبير عن الإمكانات التجارية في جناح تتراباك، من خلال مجموعة فريدة ومبتكرة من العروض التي تشمل:

فئة الأغذية الجديدة : أول منتج حليب من نوعه غير مستخرج من البقر، يحتوي على بروتين مصل اللبن ولاكتوفيرين، مصنوع من التخمير الدقيق، بالإضافة إلى حليب نباتي بديل يجمع بين المكونات النباتية وبروتينات مصل اللبن المشتقة من التخمير.

: أول حليب من نوعه غير مستخرج من البقر، يحتوي على بروتين مصل اللبن ولاكتوفيرين، مصنوع من التخمير الدقيق، بالإضافة إلى حليب نباتي بديل يجمع بين المكونات النباتية وبروتينات مصل اللبن المشتقة من التخمير. معدات المعالجة النباتية: ستقوم تتراباك هذا العام بعرض آلة معالجة الآيس كريم النباتي المبتكرة في المعرض، لتمكين الزوار من تجربة الآيس كريم النباتي، حيث يتم إنتاج 50% من الآيس كريم في جميع أنحاء العالم بواسطة معدات معالجة تتراباك المتطورة .

مجموعة منتجات من المصادر المسؤولة والتغليف المستدام : سيتم تسليط الضوء على جهود الاستدامة لشركة تتراباك عبر سلاسل القيمة في جناح ضخم يتألف من طابقين تم إنشاؤه من عبوات تتراباك الكرتونية المعاد تدويرها ، بالإضافة إلى أثاث تم تصنيعه من نفس المواد. كما سيتم عرض مجموعة منتجات عبوات تتراباك المصنوعة من ورق مقوى عالي الجودة يمكن إعادة تدويره، لتتيح للعملاء فرصة استكشاف أحدث التقنيات في مجال التغليف المستدام. كما ستعرض تتراباك آلة لجمع حاويات الكرتون في الجناح، لاستكشاف كيفية تحويل الشركات للنفايات إلى منتجات ذات عائد مالي باستخدام التكنولوجيا، حيث يمكن أن تحول نفايات الشركة من مصدر تكلفة إلى مصدر إيرادات، من خلال اعادة تدوير المواد المهدورة. الرقمنة/الأتمتة في معدات معالجة تتراباك : من خلال عدة عروض مميزة في الجناح، ستسلط تتراباك الضوء على الابتكار في آلات المعالجة لديها. حيث ستعرض تقنيات متنوعة تساعد العملاء على توفير استهلاك الماء والطاقة والموارد، والطرق والأساليب التي يمكن اعتمادها لتحقيق الاستدامة في عملياتهم. الماء في عبوات الكرتون : ستعرض تتراباك مفهوم يتمحور حول زيادة الوعي بأهمية شرب المياه من عبوة كرتون، كخيار أكثر استدامة مقارنة بزجاجات البلاستيك، وذلك بهدف رفع الوعي حول بدائل زجاجات البلاستيك، وهو مفهوم يتم تطويره للتجزئة المستقبلية .

: سيتم تسليط الضوء على جهود الاستدامة لشركة تتراباك عبر القيمة في جناح ضخم يتألف من طابقين تم إنشاؤه من عبوات ، بالإضافة إلى أثاث تم تصنيعه من نفس المواد. كما سيتم عرض عبوات تتراباك المصنوعة من ورق مقوى عالي الجودة يمكن إعادة تدويره، لتتيح للعملاء استكشاف أحدث التقنيات في مجال التغليف المستدام. كما ستعرض تتراباك آلة لجمع حاويات الكرتون في الجناح، لاستكشاف كيفية تحويل الشركات للنفايات إلى منتجات ذات مالي باستخدام التكنولوجيا، حيث يمكن أن تحول نفايات الشركة من مصدر تكلفة إلى مصدر إيرادات، من خلال المواد المهدورة.

المشاركة الفعالة في النقاشات والجلسات الحوارية

من خلال تعزيز ريادتها الفكرية وتوسيع نطاقها وخبراتها في مجال تغليف ومعالجة الأغذية خلال قمة “مستقبل تكنولوجيا الغذاء”، والتي ستعقد في نفس الوقت مع معرض جلفود للتصنيع، سيشارك ممثلو تتراباك في جلسات حوارية ونقاشات جماعية، تتناول مواضيع صناعية رئيسية وهامة:

نوفمبر 5 – سيشارك نسيم مره، مدير الأتمتة وتمكين المبيعات الرقمية في تتراباك، في الجلسة الحوارية تحت عنوان "البقاء في الطليعة: استراتيجيات وتقنيات إدارة الغذاء الناشئة التي تشكل مستقبل الصناعات الغذائية".

نوفمبر 6- يشارك مارسيلو بيفا، المدير الإقليمي للاستدامة في شركة تتراباك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في جلسة حوارية تحت عنوان "التغليف المستدام: الحد من الأثر البيئي وتطوير حلول التغليف الصديقة للكوكب".

وقالت سونيا كياني، مديرة الاتصال الإقليمية لشركة تتراباك في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "تتعاون تتراباك بفعالية مع شبكة عالمية من الجهات الفاعلة عبر القطاعات العامة والخاصة والأكاديمية، لدفع وتيرة الابتكار في حلول تغليف ومعالجة الأغذية. يتمحور هدفنا حول تشكيل منظومة غذائية أكثر استدامة ومرونة ومتكافئة للأجيال القادمة. ونتطلع إلى تسليط الضوء على التزامنا بدعم عملائنا لتقديم منتجات غذائية مبتكرة ومستدامة، خلال معرض جلفود للتصنيع هذا العام، والانخراط في حوارات ونقاشات هادفة مع عملائنا وشركائنا بالإضافة إلى عرض نهجنا لمعالجة التحديات العالمي، المتمثلة في كيفية توفير الغذاء للعالم، وفي الوقت نفسه حماية كوكبنا".

تحقيق الريادة وتمثيل القطاع

تم ترشيح تتراباك لعشرة فئات ضمن جوائز التميّز الصناعي 2024، حيث تم إدراجها في القائمة النهائية لكل من جائزة "الشركة المستدامة لهذا العقد" وجائزة "أفضل ابتكار في التغليف لهذا العقد".

بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان عن صفقات جديدة خلال المعرض. كما سيتواجد خلال الحدث ممثلون كبار من ثماني شركات مختلفة الأسواق ضمن تتراباك، مع قيادات عالمية، بهدف التفاعل بشكل مباشر مع العملاء والموردين.

اكتسب معرض جلفود للتصنيع، أهمية خاصة وبات من أبرز الأحداث السنوية المتعلقة بصناعة الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، والذي يُسلط الضوء على تطور القطاع. تحت شعار "عشر سنوات من دفع التقدم"، توفر نسخة هذا العام من معرض جلفود للتصنيع، فرصة للمحترفين في القطاع للتواصل والتعاون، وتسريع التكنولوجيا، ومعالجة أوجه القصور، ومواجهة التحديات الجديدة بشكل استباقي، فضلاً عن عقد شراكات عالمية جديدة والإعلان عن منتجات وصفقات ومبادرات جديدة.

نبذة عن تتراباك

تتراباك هي شركة رائدة عالمياً في مجال حلول وتجهيز، ومعالجة الأغذية، وخدمات التعبئة والتغليف. توفر تتراباك، من خلال العمل عن كثب مع عملائها والموردين، إمكانية الوصول إلى الأطعمة المغذية والآمنة لمئات الملايين من الأشخاص يومياً في أكثر من 160 دولة. وتلتزم تتراباك، من خلال جهود أكثر من 24,000 موظف حول العالم، بتوفير الطعام الآمن في كل مكان، وستواصل في جهودها وأنشطتها لحماية العناصر الأساسية في حياتنا: الناس والكوكب، والأطعمة.

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