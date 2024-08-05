دولة الإمارات، أبوظبي: أعلنت مجموعة أدنيك عن استمرار الاستعدادات لاستضافة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لعام 2024، والذي يشكّل فعالية لا تُفوّت لدى عشاق الصيد والفروسية، والعائلات والمختصين.

وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، سيحتضن المعرض تقاليد دولة الإمارات وتراثها الثقافي، ويدمجه مع أحدث اتجاهات الصناعة والابتكارات بمجال الصقارة والصيد والفروسية، بما يولّد فرص استثمارية جديدة وواعدة، ويشرك المواطنين الإماراتيين من كافة الأعمار، في تجربة مميزة من المغامرات وأساليب الحياة البرية.

ولأول مرة، تنظم المعرض شركة كابيتال للفعاليات، ذراع إدارة الفعاليات لمجموعة أدنيك، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. ويقام المعرض الرائد عالمياً، والذي يمتد تراثه لما يزيد عن عقدين من الزمن خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 8 سبتمبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي.

ويمكن لزوار المعرض من هواة الصيد والفروسية أو المتحمسين للغوص في التراث الثقافي للمنطقة، استكشاف المعارض الثقافية والعروض التقليدية والتاريخية الحية المذهلة التي تحتفي بالتراث الغني للمنطقة.

وبصفته أكبر فعالية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يستضيف المعرض أحدث التقنيات والابتكارات والاتجاهات عبر 11 قطاعاً ثقافياً متميزاً، بما يضم الفروسية ورياضة الصيد بالصقور "الصقارة"، والصيد والرماية، والتخييم والصيد، والسياحة ورحلات السفاري، وصيد الأسماك، والرياضات البحرية، والفنون والحرف اليدوية، إلى جانب عدد كبير من الأنشطة الرياضية والخارجية.

وباعتبار منطقة العروض الحية المركز الرئيسي لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ، ستوفر نقطة جذب لكافة الزوار والعائلات، حيث ستشهد تقديم مجموعة واسعة من العروض الثقافات والتعليمية والتفاعلية المتنوعة والتي تناسب جميع الفئات العمرية. وسيتضمن جدول الفعاليات اليومي مجموعة واسعة ومتنوعة من الأنشطة المثيرة وورش العمل ومسابقات جمال الخيل، والمزادات وغير ذلك الكثير. ومن أبرز الأحداث التي ستقام في منطقة العروض الحية مزاد الصقور، حيث يمكن للحاضرين التعرف على الدور الرائد لدولة الإمارات في تربية الصقور في الأسر كجزء من التزام الدولة بحماية الحياة البرية والحفاظ عليها.

تم انتقاء الصقور المعروضة في المزاد لتناسب الصقارين المبتدئين والمتمرسين من جميع الجنسيات، ما يضمن سهولة التملك، والتنوع لجميع الراغبين في اقتناء الصقور وتربيتها في مجتمع الصقارة، وستشهد هذه النسخة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لأول مرة، فرصة المزايدة على الصقور المتميزة عبر الإنترنت من قبل مقدمي العروض في المعرض، والتي سيتم استعرضها في منطقة خاصة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024.

ويقدم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عرض عائلي يومي، يوفر تجربة مليئة بالإثارة والترفيه لجميع أفراد العائلة من جميع الأعمار. ويتضمن العرض مجموعة من الأنشطة الاستثنائية، التي تحتفي بالمهارات والتاريخ والتراث والعلاقة الطويلة التي تربط الإنسان بالحيوانات عبر العصور. وتشمل أبرز أحداث العرض عرض شرطة أبوظبي مع فرقة موسيقى شرطة أبوظبي، وإعادة تمثيل مشهد الجريمة الرائع الذي يوضح التعاون السلس بين فريق الخيول ووحدة K9.

وضمن فعاليات عروض الرماية من على ظهر الخيل خلال المعرض، ستُقدّم إسطبلات كابر ومملوك للرماية تجارب تحاكي مشاهد المعارك العثمانية التقليدية ومهارات الرماية، وسيقدم معرض أجنحة الصحراء للطيور عروض الطيور الساحر في حديقة حيوان العين، والذي سيجمع الطيور الغريبة في عرض مذهل، وسيشمل عرض الخيول الروماني أداءً مثيراً لركوب الخيل الاستعراضي مع تنفيذ الحركات المثيرة على ظهور الخيل، التي يتم إجراؤها على ما يصل إلى أربعة خيول في وقت واحد.

ويمكن للزوار أيضا الانضمام إلى مركز المعرفة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، للمشاركة في العروض الحية وورش العمل التي يقدمها كبار الخبراء الذين يغطون مجموعة من المواضيع الرائعة المتعلقة بالصيد بالصقور والفروسية وعلم الفراسة الصحراوية والاستكشاف البحري ومهارات البقاء في الصحراء والبيئة الطبيعية والثقافة والتراث الإماراتي والسلامة والبيئة.

وتضم الخيارات بالإضافة إلى العروض الرائعة، فرصة التواصل مع الخبراء والمختصين في المجال، واستكشاف وشراء منتجات ومعدات الصيد، ومشاهدة عروض ثقافية حية، والتواصل مع الشركات المصنعة والموردة الرائدة في الصناعة.

وإلى جانب إبراز الأساليب التقليدية والمعاصرة للصيد والفروسية، سيمكّن المعرض الزوار من الاطلاع على الاتجاهات الحالية للسوق، وتجربة العروض الحية والأنشطة المدهشة في منطقة العروض الحية، والمشاركة في جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة.

تتوفر التذاكر الآن عبر الإنترنت للراغبين في حضور الدورة الأكبر في تاريخ المعرض منذ إطلاقه قبل أكثر من عشرين عاماً. وللحصول على التذاكر، يجب على الزوار التوجه إلى الموقع الإلكتروني للمعرض واختيار إحدى الباقات المتنوعة التي يوفرها للزوار والمشاركين.

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