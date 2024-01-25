دولة الإمارات، أبوظبي: زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس" اللذان يقامان تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وتتواصل فعالياتهما حتى نهاية اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بمشاركة 214 شركة من 35 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وكان في استقباله، سعادة اللواء الركن الدكتور مبارك بن غافان الجابري، رئيس اللجنة العليا المنظِّمة لفعاليات معرضَي "يومكس" و"سيتمكس" 2024، وحميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك".

وقام معاليه، على هامش زيارته للمعرضين، بجولة في أجنحة الشركات الإماراتية الوطنية، والعالمية المشاركة، واطلع على أحدث ابتكارات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، واستخداماتها المتعددة في المجالات الدفاعية، والمدنية، والإنسانية.

وأبدى معاليه، إعجابه بالأنظمة والتطبيقات غير المأهولة، التي تقدمها المؤسسات والشركات الإماراتية، وتعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم في قطاع الأنظمة غير المأهولة، الذي بات يلعب دوراً محورياً في كافة مناحي الحياة، ويدعم جهود العمل الإنساني.

كما أشاد سموه بحجم المشاركة العالمية التي تشهدها النسخة السادسة من معرضي يومكس وسيمتكس، اللذان تنظمها مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع في دولة الإمارات، والشريك الإستراتيجي مجموعة إيدج.

تعد هذه النسخة الأكبر من معرضي يومكس وسيمتكس منذ انطلاقتهما، حيث تقدر المساحة الإجمالية للمعرضين بأكثر من 30 ألف متر مربع، مقارنة بدورة 2022 التي بلغت مساحتها 26200 متر مربع.

وشهدت هذه النسخة من يوميكس وسيمتكس إطلاق خمس مبادرات جديدة، بما في ذلك مسابقة تحدي البرمجة لوزارة الدفاع، والعروض الحية للأنظمة غير المأهولة، التي أقيمت لأول مرة في منصة أدنيك الكبرى والقناة المائية التابعة لها، ومسابقة يومكس نكست جين للابتكار، ومحادثات يومكس.



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