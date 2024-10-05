دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفاءً بإسهاماتهم في تعزيز الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وبالإنجازات التي حققتها الدورة السادسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، والدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس ومؤسس معرض ويتيكس، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، رعاة وشركاء ويتيكس 2024، والذي نظمته الهيئة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي كلمته خلال الحفل، تقدم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، ، بأسمى آيات العرفان والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرعايته الكريمة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، كما توجه بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، لدعمه الكبير وافتتاحه فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر وكذلك لرعايته معرض ويتيكس.

وتابع معالي الطاير: "نجتمع اليوم في دبي، لتحقيق هدفنا المشترك، ألا وهو حماية الكوكب الذي نعيش عليه من خلال تعزيز التكامل بين قطاعات المياه، والطاقة، والتكنولوجيا، والاستدامة البيئية، في جميع جوانب التنمية. هذه الجهود ليست ضرورية لحاضرنا فحسب، بل إنها حاسمة لضمان مستقبل أكثر إشراقا لنا وللأجيال القادمة."

وتابع معالي الطاير مخاطباً الحضور: "أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكل واحد منكم - الرعاة والشركاء والعارضين والمتحدثين والإعلاميين - فقد أسهمت جهودكم وتفانيكم ودعمكم الفاعل في نجاح معرض "ويتيكس" والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر. معاً، سنواصل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية ودعم جهود الاستدامة العالمية للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أكثر إشراقاً."

رعاة معرض ويتيكس

شهد الحفل تكريم الرعاة في عدة فئات. تضمنت فئة الرعاة الرئيسيين: شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)"، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وشركة أكوا باور، وشركة سيمنس، وشركة سيمنس للطاقة، وشركة كابلات جدة المحدودة، ودائرة الطاقة - أبوظبي، ومجموعة كابلات الرياض.

وفي فئة الرعاة التيتانيوم، تم تكريم داماك العقارية، والاتحاد للماء والكهرباء، وطاقة لحلول المياه، وشركة الواحة الخضراء للمقاولات العامة.

وفي فئة الرعاة البلاتينيين، تم تكريم شركة هيتاشي إنرجي، وشركة اتحاد الهندسة الانشائية (يونيك)، وشركة "إيه جي باور".

وفي فئة الرعاة الاستراتيجيين، تم تكريم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، وتيسار إس آر إل، وشركة اترنيت الخليج الصناعية، وفولتامب للطاقة، وشركة لارسن وتوبرو، وشركة "اتش دي هيونداي إلكتريك"، وشركة "إس إيه بي"، ومجموعة دوكاب، ودانوي للهندسة الكهربائية والميكانيكية.

وفي فئة الرعاة الذهبيين، تم تكريم الإمارات العالمية للألمنيوم، ودراجون أويل، وهواوي، وشركة آفاق الخليج للموارد الهندسية، والإمارات للمحولات والمفاتيح الكهربائية المحدودة، وشركة "ايه ايه اس ايه" الشرق الأوسط للمقاولات، وحياة للاتصالات، وسوشيال آيز، والكهرباء الاتحادية، وايترون، ومجموعة الدانوب، وشركة باور بلس كيبل المحدودة، وتامكو للقواطع الكهربائية، وعرعر يوتيليتي، وأفانسيون، ولوسي الشرق الأوسط، وتريليوم فلو تكنولوجي، وتورشيما سيرفيس سولوشنز، ومجموعة باور تشاينا الدولية المحدودة، وباليكسير للصناعات الكهروميكانيكية (BEST A.Ş.)، وراي انترناشيونال للمقاولات الكهربائية، وميتيل للمنشآت والخدمات الصناعية، وشركة شوايتزر انجنيرنج لابوراتوريز، والشركة العربية، وشركة بيدجيلي، وشركة جاما سكيورتي سيستمز، وشركة أدفانسد بزنس كونسبت أي بي سي.

وتم خلال الحفل تكريم الشركاء الإعلاميين بما في ذلك دبي للإعلام، وشبكة الإذاعة العربية، وسي إن بي سي عربية، وسولار كورتر، وفوربس الشرق الأوسط.

من جهتهم، أكد رعاة وشركاء معرض ويتيكس حرصهم على دعم مسيرة الاستدامة والعمل المناخي العالمي، وتقدموا بالشكر لهيئة كهرباء ومياه دبي كمؤسسة رائدة تقدم نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في الاستدامة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

عن معرض ويتيكس

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة وأحد أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه، والطاقة، والاستدامة، والتقنيات الخضراء، والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء، والمركبات الكهربائية، وغيرها من القطاعات الحيوية. يعد المعرض فرصة مثالية للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف إلى أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي من شأنها تسريع عجلة العمل المناخي، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية من خلال الوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصنّاع القرار.

تنظم الهيئة، الدورة السادسة والعشرين من معرض ويتيكس من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

-انتهى-

#بياناتحكومية