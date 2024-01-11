تعود ايدج كشريك استراتيجي في معرضي يومكس وسيمتكس 2024 المنعقدين في أبوظبي في الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك ايدج للمرة الثالثة في معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة (يومكس) ومعرض المحاكاة والتدريب (سيمتكس) 2024، مما يُعزز حضورها كواحدة من مجموعات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالميًا في قطاع الأنظمة غير المأهولة والمستقلة.

وبعودتها كشريك استراتيجي رسمي للمعرض، ستسلط ايدج الضوء على أهدافها المتمثلة في تسريع وتيرة التكنولوجيا المتقدمة و تعزيز القدرات المستقلة المصنّعة في دولة الإمارات من خلال عرض التقنيات والحلول غير المأهولة الرائدة في الصناعة، بما في ذلك الطائرات المستقلة غير المأهولة والمركبات البرية غير المأهولة.

وبهذه المناسية، قال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "يُقدّم يومكس فرصة مثالية لـمجموعة ايدج لإظهار النمو السريع لمحفظتها من أنظمة التكنولوجيا المتقدمة غير المأهولة والمستقلة، مع تسليط الضوء على رؤية المجموعة المتمثلّة في اعتماد التقنيات المتقدمة لتسريع وتعزيز قدراتها السيادية. حيث تحرص على لعب دور محوري كمجموعة متطورة ورائدة في هذا المجال لما تملكه من إمكانات هائلة وكفاءات مميزة . كما سيسلط معرض يومكس 2024 الضوء على التقدم السريع الذي حققته مجموعة ايدج في توسيع بصمتها العالمية، وإقامة شراكات قيمة، وتطوير أحدث الحلول والخدمات في مجال الأنظمة والحلول والخدمات الجوية والبرية والبحرية المستقلة".

وعلى صعيد الأنظمة المستقلة، ستعرض ايدج مجموعة من الطائرات النفاثة المستقلة غير المأهولة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، بما في ذلك الذخائر الجوالة ذات الأجنحة الثابتة، وطائرة الشبح، وطائرة كبيرة ذات أجنحة ثابتة للاستخبارات والمراقبة وتحديد الأهداف والاستطلاع، وطائرة هليكوبتر متعددة الأدوار، وطائرات هليكوبتر لوجستية تكتيكية.

وعلى صعيد الأنظمة البرية، ستعرض مجموعة ايدج مركبات برية مستقلة، بما في ذلك المركبات البرية غير المأهولة التي أثبتت فعاليتها في تنفيذ المهام، ومركبة آلية مسلحة قابلة للنشر السريع، ومركبات برية صغيرة غير مأهولة.

كما ستشهد الفعالية أول مشاركة لـ"اعتماد"، شركة الحلول والخدمات التكنولوجية التي تُركّز على حلول أنظمة الأمان وتكامل الأنظمة، بالإضافة إلى تنفيذ وتطبيق المشاريع في مجالات أمن الحدود والأمن المدني، في معرض يومكس ضمن مجموعة ايدج.

ويُمكن لزوار معرضي يومكس وسيمتكس 2024 زيارة مجموعة ايدج ومحفظة شركاتها في القاعة 5، الجناح A18 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في الفترة من 23 إلى 25 يناير.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

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