الشارقة: تشارك شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، في معرض الشارقة العقاري –"إيكرس 2024، الذي تقام فعالياته تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم إمارة الشارقة، خلال الفترة من 17 إلى 20 يناير الجاري، بهدف عرض أبرز المشاريع العقارية والاستثمارية التي تندرج تحت مظلة الشركة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف مع عقاريين ومستثمرين وممثلي قطاع الأعمال المشاركين مع مختلف الجهات المشاركة محليا وعالميا.

وقال محمد بن عيسى، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول في الشارقة لإدارة الأصول:" مشاركتنا في معرض الشارقة العقاري في نسخته لعام 2024، خطوة مهمة للتأكيد على دور الشارقة لإدارة الأصول الساعي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتطوير بيئة النمو الاقتصادي في الشارقة وجعلها نموذجاً ملهماً للتقدم الاقتصادي والتنمية في دولة الإمارات والعالم، وفرصة قيمة لتسليط الضوء على الدور الريادي للشركة في تولي مسؤولية الاستثمارات الحكومية في إمارة الشارقة وإدارة الأصول والتطوير العقاري، ومساهمتها الفاعلة في ترسيخ مكانة الشارقة، على قائمة أفضل الوجهات العقارية والاستثمارية في العالم، بما يحقق ريادة الشارقة في مختلف المجالات محليا وإقليميا وعالميا".

وتستعرض الشارقة لإدارة الأصول عبر منصتها المتواجدة في المعرض، أبرز وأهم المشاريع الاستثمارية والعقارية ومنها مشروع واحة الصجعة الصناعية أحد أكبر المشاريع الصناعية في المنطقة، التي تم إطلاقها تلبيةً للاحتياجات المتنامية للمستثمرين والقاطنين في الإمارة، الى جانب تسليط الضوء على المحفظتين الداخلية والخارجية للشركة، مما يفتح المجال أمام المستثمرين والعقاريين للتعرف على هذه المشاريع، وإبرام الشراكات واكتشاف المزايا الاستراتيجية للاستثمار في الإمارة.

نبذة تعريفية لشركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.

#بياناتشركات

-انتهى-