أبوظبي: أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 أن شركة "إيه آر بي الإمارات"، الموزع الحصري لإكسسوارات إيه آر بي المخصصة لمركبات الدفع الرباعي 4×4 في الإمارات والتابعة لمجموعة المسعود، ستكون راعياً ذهبياً للدورة الحادية والعشرين للمعرض والذي يقام في الفترة من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر المقبل.

وستشهد دورة العام الحالي من المعرض الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة نادي صقاري الإمارات، استعراض التنوع الكبير الذي يتمتّع به المعرض، حيث ستقام مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات ، مع تقديم العروض الحيّة والمباشرة، وتنظيم المسابقات الحماسية والعروض التراثية والرياضية الممتعة.

وفي ظلّ مضاعفة مساحة منصة "إيه آر بي الإمارات" لهذا العام، تستعرض الشركة، تحت شعار "إيه آر بي للجميع"، أحدث معداتها ومنتجاتها المُخصّصة للأنشطة الخارجية والتخييم. وستقدم الشركة منتج "إيه آر بي أليتيتود"، وهو عبارة عن خيمة فاخرة تثبّت على سطح السيّارة والتي يتم الكشف عنها للمرّة الأولى في دولة الإمارات.

كما سيجري عرض مصابيح القيادة "ناتشو" التي تمّ إطلاقها حديثاً، بالإضافة إلى أبرز المنتجات الأخرى، مثل ضواغط الهواء، وأثاث التخييم، وخيمة "إسبيرانس في 2" التي تثبّت على سطح السيّارة، وأنظمة تخفيف الصدمات الخاصة بأنظمة التعليق من فئة MT-64، وقُضبان الألومنيوم التي تثبّت على الهيكل، والأغطية، ومعدات الإنقاذ للحالات الطارئة، والتي تناسب مختلف أنواع وطرازات المركبات. وسيستفيد زوار المعرض من خصومات حصرية تصل إلى 70% على منتجات مختارة من "إيه آر بي"، والتي تبقى متوفّرة حتى نفاذ الكمية.

ولإضافة المزيد من أجواء التشويق، ستنظم "إيه آر بي الإمارات" سحوبات على جوائز قيّمة خلال الفعالية، لإتاحة الفرصة أمام زوار المعرض للفوز بمنتجات من إيه آر بي، مثل ضاغط الهواء وحقيبة حفظ البرودة وأداة لقياس ضغط الإطارات.

وقال وليد يوسف، مدير عام شركة إيه آر بي الإمارات: "تتمتع شركة إيه آر بي الإمارات بحضور طويل في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية وقد حظيت بالتكريم مرّات عدّة كأفضل جناح في المعرض، وسنعمل بصفتنا الراعي الذهبي للمعرض هذا العام، على توسيع عروض منتجاتنا لتشمل معدات جديدة يتم إطلاقها في الإمارات لأول مرة، ونحن في إيه آر بي الإمارات حريصون على الاحتفاء بالثقافة والتقاليد العريقة التي تتمتع بها دولة الإمارات، بالتزامن مع اهتمامنا بتزويد عشاق سيارات الدفع الرباعي بأحدث المعدات المخصصة للمغامرات الخارجيّة في الهواء الطلق ومستلزمات التخييم، وتمكينهم من الاستعداد لمغامراتهم على أتم شكل".

واستطاع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي ينظمة نادي صقاري الإمارات من تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في قطاعي الصيد والحفاظ على البيئة على مدار أكثر من عقدين من الزمن، كما تفخر مجموعة أدنيك بكونها شريك استراتيجي لفعاليات هذا المعرض البارز، وباهتمامها في توظيف خبراتها الواسعة لضمان نجاح هذا الحدث الرائد في عالم الصيد والفروسية.

وبإمكان الزوّار استكشاف المعروضات التي تضم أحدث المنتجات المخصصة للحياة البرية والأنشطة الخارجية والجولات السياحية وتجارب السفاري، والتي تعد بتوفير ذكريات تبقى في البال لمغامرات الحياة البرية والتجارب الثقافية والجولات المذهلة وسط مناظر الدولة الخلابة.

للحصول على تذاكر النسخة الأكبر من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية والاختيار من بين مجموعة الباقات المتاحة.

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