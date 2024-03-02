الشارقة: ما أن تطأ قدم الزائر مدخل "مركز إكسبو الشارقة" قاصداً المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر"، حتى يواجهه نصباً مجسما بارزا من الحجر الرمادي، حُفرت عليه أسماء صحفيين لقوا حتفهم خلال تغطية الحرب على قطاع غزة، وحُفرت تحت أسمائهم علامة المهرجان باللون الأحمر.

كلماتٌ قليلةٌ مؤثرة تنوب عن خطابات وكتب طويلة، حفرها المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر 2024" على المجسم الذي يقف شاهداً على معنى التضحية، وتخليداً لذكرى الصحفيين الذين كرسوا عدساتهم وحياتهم، وبذلوا أرواحهم لإعطاء المظلومين والمحرومين صوتاً يخاطبون به العالم ويروون به قصصهم.

كلماتٌ مؤثّرةٌ تُنير ظُلمة الكون، تُخاطب الضمير البشري، تُلهم كلّ من له قلب، تُنادي من كان يسمع أو يعقل: "تكريماً للصحفيين الشجعان الذين دفعوا حياتهم ثمناً لإظهار الحقيقة. إرثهم صرخة لا تتوقف لإحلال السلام. أوقفوا إطلاق النار".

تأتي هذه البادرة ضمن رؤى المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر".

#بياناتحكومية

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