أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم راعٍ حصري ضمن فئة (التيتانيوم)، وشريكاً للابتكار في المؤتمر الدولي لتحلية المياه 2024 الذي سينعقد في أبوظبي.

سيتم تنظيم أول هاكاثون من نوعه بالإضافة للعديد من المسابقات التنافسية التي من شأنها أن تعزز النقاش حول تحلية المياه على مدار العام.

إشبيلية - إسبانيا – أعلنت شركة "أكوا باور"، الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، عن توقيع اتفاقية تصبح بموجبها راعٍ بلاتيني، وشريكاً حصرياً للابتكار في المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024 الذي تنظمه الجمعية الدولية لتحلية المياه، وتستضيفه دائرة الطاقة في أبوظبي تحت رعاية معالي عويضة مرشد المرر، رئيس مجلس الإدارة، خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر عام 2024.

تم توقيع الاتفاقية في الذكرى الخمسين لانعقاد الجمعية الدولية لتحلية المياه، والتي تستضيف دورتها الحالية لهذا العام 2023 مدينة إشبيلية الإسبانية، وتشارك فيها "أكوا باور" بصفتها راعٍ رسمي للابتكار.

بهذه المناسبة، دعا توماس ألتمان، نائب الرئيس التنفيذي للابتكار والتكنولوجيا الجديدة في أكوا باور، خلال كلمته في مؤتمر المؤسسة الدولية لتحلية المياه 2023، قادة الصناعة العالميين إلى الالتزام بالابتكار، والعمل بجد لتعزيز ثقافة الإبداع، وإيجاد الحلول المتكاملة لمختلف العقبات التي تواجه هذه الصناعة. وقال ألتمان: "تفخر بريادة أكوا باور وقيادتها لهذه الصناعة، فضلاً عن سجلها الحافل بالابتكارات التي تسهم في تحقيق الأثر الإيجابي المنشود من خلال الأفكار التحولية الملهمة التي تسعى إلى تشجعيها ورعايتها والعمل على تطبيقها لإحداث تأثير دائم على صناعة تحلية المياه، بالإضافى إلى تقديم حلولٍ مستدامة تجذب الأطراف المعنيّة بالابتكار، مثل العلماء والباحثين ورجال الأعمال وغيرهم، للإسهام في تطور القطاع ودعم المجتمعات في جميع أنحاء العالم".

وأضاف ألتمان: "نتقدم بالتهنئة للجمعية الدولية لتحلية المياه بمناسبة الذكرى الخمسين على انعقادها. هذا الإنجاز يُظهر التفاني الذي تبذله الجمعية في صناعة تحلية المياه، ويُسلط الضوء على تأثيرها الإيجابي في مجال تقنيات تحلية المياه عالمياً. نؤكد استعدادنا في #أكواباور لتحقيق إنجازات جديدة خلال الخمسين عاماً المقبلة، ونتطلع للعمل سوياً نحو مستقبل مستدام قائم على الابتكار. تعد رعايتنا الحصرية لمؤتمرها الدولي في العام المقبل 2024، إلى جانب مبادراتنا المبتكرة، شهادة على التزامنا بقيادة التحول الإيجابي في هذا القطاع".

وتتمتع "أكوا باور" بعلاقة طويلة الأمد مع الجمعية الدولية لتحلية المياه، حيث تقوم على الالتزام المشترك إزاء تعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع المياه. وتؤكد اتفاقية انضمام الشركة إلى مؤتمر أبوظبي باعتبارها الجهة الحصرية الراعية له على مساعيها الجادة لتبني التقنيات والحلول المتطورة، لتسهم في إرساء معايير جديدة لقطاع المياه، بما يرسّخ مكانتها كشركة رائدة على مستوى الصناعة.

كجزء من الاتفاقية، ستقوم شركة "أكوا باور" أيضاً بتنظيم واستضافة سلسلة من مبادرات الابتكار قبل انطلاق المؤتمر الدولي في شهر ديسمبر من عام 2024، بما في ذلك أول هاكاثون من نوعه والعديد من المسابقات التنافسية التي من شأنها أن تعزز النقاش حول تحلية المياه على مدار العام. وتهدف هذه الأنشطة إلى الاستفادة من الأفكار الرائدة وتنفيذها، والارتقاء بالابتكار إلى أعلى المستويات بما يحقق القيمة المطلوبة ويعود بالفائدة على صناعة المياه واستخداماتها عالمياً.

الجدير بالذكر أن المؤتمر العالمي لتحلية المياه يعدّ الحدث العالمي الأهم في صناعة تحلية المياه وإعادة استخدامها، حيث يستقطب في كل نسخة نخبة من الخبراء والمبتكرين وقادة الصناعة من جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تؤدي الشراكة الحصرية بين "أكوا باور" و"الجمعية الدولية لتحلية المياه" إلى تطوير معايير جديدة للابتكار والاستدامة والتميز في هذا المجال.

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حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها ما يزيد على 4000 موظف، وهي حالياً موجودة في 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 75 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 297.75 مليار ريال سعودي (79.4 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 50.1 جيجاوات من الكهرباء و7.6 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للاطلاع على المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.acwapower.com