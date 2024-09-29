أكّدت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، التزامها بدعم الاستدامة والابتكار من خلال مشاركتها في الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) الذي تستضيفه هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله؛ ويقام من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتماشياً مع السياسة الوطنية للوقود الحيوي، التي اعتمِدت مؤخراً وتهدف إلى تنظيم أنشطة تداول الوقود الحيوي في الدولة، وتحديد المواصفات القياسية المعتمدة للوقود الحيوي، وتحقيق الإدارة السليمة لإنتاج الوقود الحيوي وعمليات تداوله محلياً، تغتنم مجموعة اينوك مشاركتها هذه لتسليط الضوء على آخر إنجازاتها في مجال حلول الطاقة المستدامة المبتكرة، والتي تشمل أحدث منتجات المجموعة، شاحنات تزويد الديزل الحيوي بنظام الطاقة الشمسية. كما ستعرض المجموعة تقنية تزويد الوقود القائمة على تكنولوجيا التعرف على المركبات (ViP) باستخدام ترددات الراديو (RFID).

علاوة على ذلك، وبصفتها الراعي الرئيسي للحدث، ستقدم اينوك أحدث مبادراتها بمجال التكنولوجيا والابتكار والبيئة في منصة المعرفة الخاصة بها، مؤكّدة على أهمية تبادل المعارف والخبرات لتعزيز الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وتستضيف المجموعة في منصّتها كذلك سلسلة من الندوات، والتي تضم عدد من المختصين في المجموعة لاستعراض المواضيع التالية: "أكثر من مجرّد محطات خدمة"، و"مبادرات اينوك للاستدامة: التغيير المستدام"، و"وقود الطائرات المستدام" التي ترسم مستقبل قطاع الطاقة.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يسعدنا أن نتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) كشريك رئيسي لمعرض ’ويتيكس 2024‘. وإذ يوفر هذا الحدث الرائد في القطاع منصة قويّة للتعاون والابتكار، فإننا متحمسون للمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لقطاع الطاقة عموماً، ونتطلع إلى التواصل مع قادة القطاع والجهات المعنية للمساهمة معاً بدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة. إن التزام اينوك بتعزيز مسارات الطاقة المستدامة، ينطلق من التزامنا برؤى القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، والرامية لتسخير الحلول المبتكرة والمستدامة."

يعتبر "ويتيكس" حدثاً سنوياً مكرساً لدعم أجندة الاستدامة في دولة الإمارات، حيث يجمع تحت مظلته أبرز المستثمرين والمتخصصين وصناع القرار، بالإضافة إلى المؤسسات العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة. ويستعرض "ويتيكس" أحدث التقنيات والمنتجات الصديقة للبيئة، فضلاً عن تعزيز الحلول المبتكرة والمستدامة لتمكين المستقبل الأخضر، ودعم تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة الإماراتي.

وامتد المعرض في دورة اليوبيل الفضي 2023، على مساحة 78 ألف متر مربع، واستضاف أكثر من 38 ألف زائر. وقد شاركت فيه 2600 شركة من 62 دولة، واستضاف 163 ندوة وأكثر من 7000 اجتماع عمل، كما استقطب رعاية 76 شركة ومؤسسة محلية وعالمية.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من اثني عشر ألفاً وخمسمائة موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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