سيشهد المؤتمر حضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي وسعادة نورة خميس الغيثي ورئيسة منظمة التأهيل الدولية تشانغ هايدي والعديد من الشخصيات المهمة

أكثر من 190 متحدث من مختلف أنحاء العالم في الفعالية المرتقبة خلال شهر سبتمبر في أبوظبي، 30 % منهم من منطقة الشرق الأوسط

متحدث من مختلف أنحاء العالم في الفعالية المرتقبة خلال شهر سبتمبر في أبوظبي، % منهم من منطقة الشرق الأوسط ستضم قائمة المشاركين مجموعة رائدة من العلماء والباحثين وصناع السياسات من جميع أنحاء العالم، 49 منهم من دولة الإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المؤتمر العالمي للتأهيل 2024، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر 2024 في أبوظبي 2024، عن القائمة الرسمية للمتحدثين الرئيسيين في جلساته المرتقبة، والتي تضم أكثر من 190 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، ممن سيجتمعون معاً لتبادل المعارف ومعالجة التحديات والعقبات التي يواجهها أصحاب الهمم في مكان العمل.

وسيسلط المتحدثون الرئيسيون الضوء على الدور الجوهري الذي يلعبه الضمان الاجتماعي في مجال التأهيل، وتعزيز التوظيف، والوصول إلى الرعاية الصحية عالية الجودة وتوفير التقنيات اللازمة لأصحاب الهمم، بما من شأنه تعزيز دمجهم في المجتمع. ويشهد المؤتمر خلال أيام انعقاده الثلاثة تنظيم أكثر 30 جلسة تشتمل على 24 جلسة ستنطلق بشكل متزامن، و8 جلسات عامة، و3 ورش عمل رئيسية تستند مواضيعها إلى الأوراق البحثية التي تسلمها المؤتمر في وقت سابق.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة لمنظمة التأهيل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي سينضم إلى قائمة المتحدثين البارزين في مجال التأهيل من جميع أنحاء العالم: "يعد المؤتمر العالمي للتأهيل فرصة فريدة لتعزيز النهج المبتكر، وحشد جهود التعاون فيما يتعلق بصياغة ممارسات التأهيل على مستوى العالم. ويتمحور هدفنا حول إنشاء منصةٍ تتيح للخبراء والباحثين وصناع السياسات تبادل المعارف وترك تأثير ملهم لإحداث التغيير، والارتقاء بمشهد التأهيل لتحسين حياة الأفراد في جميع أنحاء العالم. بصفتي الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أفخر بدعم هذه المهمة والدفاع عن حقوق اندماج أصحاب الهمم سواءً في دولة الإمارات أو خارجها".

ويشهد حفل افتتاح المؤتمر إلقاء كلمات رئيسية من قبل معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، وسعادة نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة – أبوظبي.

وتبرز تشانغ هايدي، رئيسة منظمة التأهيل الدولية، ومحمد عزمان، رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وأنيت تابارا، المدير العام في الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية – ألمانيا، ونائبة رئيس الأرجنتين السابقة سعادة غابرييلا ماشيتي، من بين قائمة المتحدثين الرئيسيين، والذي سيسلطون الضوء على تطوير السياسات العامة والأطر المؤسسية لتعزيز دمج أصحاب الهمم الأشخاص ومشاركتهم في المجتمع وسوق العمل.

وتستعد الدكتورة هيفاء الكيلاني مؤسسة ورئيسة المنتدى العربي الدولي للمرأة، للمشاركة في الجلسات الحوارية، ونقل خلاصة خبرتها ومعارفها باعتبارها من بين أبرز الشخصيات المتميزة في مجال التأهيل، لتنضم بذلك إلى نخبة الشخصيات التي ستشارك في طرح الأفكار والرؤى التي من شأنها مواجهة تحديات أصحاب الهمم في سوق العمل وتعزيز الشمولية.

وستتولى العديد من الشخصيات البارزة في مجالات تمكين حقوق أصحاب الهمم وتعزيز اندماجهم في المجتمع تقديم جلسات حصرية وملهمة، بما فيهم داريل باريت، الذي يقود برنامج الإعاقة في مقر منظمة الصحة العالمية والمسؤول عن إدارة تطوير والدعوة وبناء القدرات بشأن دمج الإعاقة في قطاع الصحة بين الدول الأعضاء والشركاء العالميين.

ويذكر أن منطقة الشرق الأوسط تسجل حضورها في المؤتمر بنسبة 30% من المتحدثين والقادة، 49 متحدثاً منهم من دولة الإمارات، وتأتي هذه النسبة الكبيرة نظراً لانعقاد المؤتمر للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. ويقام المؤتمر المرتقب في الفترة الممتدة من 23 حتى 25 سبتمبر، وذلك ضوء تعاونٍ يجمع بين منظمة التأهيل الدولية (RI) والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

لعرض القائمة الكاملة للمتحدثين المؤكد حضورهم وللتعرف على المزيد حول برنامج المؤتمر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني WCR 24 أو قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤتمر.

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